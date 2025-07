Το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά θα συνεχίσει να εμπλουτίζει ουράνιο σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο Ιρανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, την πρώτη του τηλεοπτική παρουσία μετά τον 12ημερο πόλεμο με το Ισραήλ, τόνισε επίσης ότι η χώρα του είναι έτοιμη αν το Τελ Αβίβ εξαπολύσει νέα επίθεση εναντίον της.

«Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε νέα ισραηλινή στρατιωτική κίνηση και οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να χτυπήσουν ξανά βαθιά μέσα στο Ισραήλ», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Ο Ιρανός πρόεδρος επισήμανε ότι η Τεχεράνη δεν είναι αισιόδοξη για τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός.

«Γι’ αυτό έχουμε προετοιμαστεί για κάθε πιθανό σενάριο και κάθε πιθανή αντίδραση. Το Ισραήλ μας έχει βλάψει και εμείς το έχουμε βλάψει. Μας έχει καταφέρει ισχυρά πλήγματα και το έχουμε χτυπήσει σκληρά στα βάθη του, αλλά αποκρύπτει τις απώλειές του», σημείωσε.

Ο Πεζεσκιάν πρόσθεσε ότι τα χτυπήματα του Ισραήλ, τα οποία δολοφόνησαν ηγετικά στελέχη του στρατού και πυρηνικούς επιστήμονες και προκάλεσαν ζημιές σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, επεδίωξαν να «εξαλείψουν» την ιεραρχία του Ιράν, «αλλά απέτυχαν πλήρως».

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν θα συνεχίσει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, λέγοντας ότι η ανάπτυξη των πυρηνικών ικανοτήτων του θα πραγματοποιηθεί «στο πλαίσιο των διεθνών νόμων».

«Ο (σ.σ. πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ λέει ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και εμείς το δεχόμαστε αυτό επειδή απορρίπτουμε τα πυρηνικά όπλα και αυτή είναι η πολιτική, θρησκευτική, ανθρωπιστική και στρατηγική μας θέση», είπε.

«Πιστεύουμε στη διπλωματία, οπότε οι όποιες μελλοντικές διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι σύμφωνα με μια λογική win-win και δεν θα δεχθούμε απειλές και υπαγορεύσεις», τόνισε.

Ο ίδιος είπε ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ «ότι το πυρηνικό μας πρόγραμμα έχει τελειώσει είναι απλώς μια ψευδαίσθηση».

«Οι πυρηνικές μας δυνατότητες βρίσκονται στο μυαλό των επιστημόνων μας και όχι στις εγκαταστάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Breaking | Iranian President Masoud Pezeshkian in an interview with Al Jazeera says Iran is prepared for any Israeli military action, and it’s forces are ready to strike deep inside Israel once again. pic.twitter.com/gHPymxivQ7

— Quds News Network (@QudsNen) July 22, 2025