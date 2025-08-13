Οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας – διπλωματικό σχήμα γνωστό επίσης ως E3 – ενημέρωσαν τον ΟΗΕ χθες Τρίτη ότι είναι έτοιμες να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα της συμφωνίας του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αναφέρει η εφημερίδα Financial Times (εικόνα, επάνω, του Reuters/Dado Ruvic).

Οι συνομιλίες ανάμεσα στον Ιράν και τη διεθνή κοινότητα ανεστάλησαν και δεν έχουν επαναληφθεί μετά τον πόλεμο των 12 ημερών

Η ρήτρα προβλέπει την επαναφορά σε ισχύ («snapback») των διεθνών κυρώσεων σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη διεθνή κοινότητα για το ζήτημα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει το δημοσίευμα άμεσα.

Η ιρανική κυβέρνηση βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με αυτήν των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε πόλεμο διάρκειας 12 ημερών τον Ιούνιο, στον οποίο ενεπλάκησαν και οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, βομβαρδίζοντας τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι συνομιλίες ανεστάλησαν και δεν έχουν επαναληφθεί μετά την κατάπαυση του πυρός που σταμάτησε τη σύρραξη — ανακοινώθηκε από την Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Το εμπλουτισμένο ουράνιο

Παρά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ και των ΗΠΑ, εξάλου, συνεχίζει να μην είναι σαφής η τύχη 400 και πλέον κιλών ουρανίου εμπλουτισμένου κατά 60%, όχι μακριά από το 90% που απαιτείται για να κατασκευαστούν πυρηνικά όπλα.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε χθες Τρίτη την «εκτίμησή του» πως αυτή η ποσότητα ουρανίου δεν έχει καταστραφεί (περισσότερα εδώ).