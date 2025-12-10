Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε χθες Τρίτη την παραπομπή σε δίκη ορισμένων από τους δεκάδες υπαλλήλους του ΟΗΕ οι οποίοι συνελήφθησαν από τους Χούθι στην Υεμένη (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Mike Segar, επάνω, ο Αντόνιο Γκουτέρες).

O OHE απορρίπτει τους ισχυρισμούς των Χούθι ότι μέλη του προσωπικού του εμπλέκονται σε υποθέσεις κατασκοπείας

Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε ότι οι Χούθι έχουν συλλάβει αυθαίρετα 59 μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ στην Υεμένη, τα οποία κρατούνται σε απομόνωση – ορισμένα επί χρόνια – «κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου».

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι ελέγχουν από το 2014 μεγάλα τμήματα της Υεμένης, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά.

Τα Ηνωμένα Εθνη έχουν κατ’ επανάληψη απορρίψει τους ισχυρισμούς των Χούθι ότι μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ εμπλέκονται σε υποθέσεις κατασκοπείας.

«Αμεση απελευθέρωση»

«Καλούμε τις de facto αρχές να ανακαλέσουν την παραπομπή (σ.σ. μελών του προσωπικού του ΟΗΕ σε δίκη) και να εργαστούν καλή τη πίστει για την άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων υπαλλήλων», δήλωσε ο Ντουζαρίκ, συμπληρώνοντας ότι τα Ηνωμένα Εθνη παραμένουν προσηλωμένα στην υποστήριξη του λαού της Υεμένης και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πηγή: ΑΠΕ