Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία
Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ποια είναι τα στοιχεία που οδήγησαν την ανακρίτρια να φτάσει στις συλλήψεις των δύο ηθικών αυτουργών
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα μετά τη σύλληψη του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη και του 32χρονου επιχειρηματία ως ηθικούς αυτουργούς στη διπλή δολοφονία.
Τα αρχικά στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας έκαναν λόγο για έναν μάρτυρα ο οποίος αποκάλυψε τους ηθικούς αυτουργούς στην ανακρίτρια, ωστόσο σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, αυτό το σενάριο δεν ευσταθεί.
Τους «έκαψαν» τα «πακιστανικά τηλέφωνα»
Συγκεκριμένα, όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ανακρίτρια προέρχονται από ανάλυση κλήσεων 4-5 «πακιστανικών» τηλεφώνων.
Τα δύο «πακιστανικά» τηλέφωνα που είχαν στη διάθεσή τους οι δύο 22χρονοι δράστες φαίνεται πως είχαν έρθει σε επικοινωνία με άλλα «πακιστανικά» τηλέφωνα που είχαν στη διάθεσή τους ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας πριν αλλά και μετά το διπλό φονικό.
Σε σχέση με το ποιος πάτησε τη σκανδάλη, η ανακρίτρια έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως πρόκειται για τον 22χρονο ο οποίος ισχυρίζεται πως κολύμπησε από τη παραλία της Φοινικούντας έως την Καλαμάτα και στη συνέχεια πήρε ΚΤΕΛ για την Αθήνα, σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει ο 22χρονος συνεργός του.
Το αυτοκίνητο του ανιψιού
Επίσης, αναφορικά με τη μεταφορά του 22χρονου στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας, οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει αποτυπωθεί σε βίντεο ένα αυτοκίνητο, το οποίο μοιάζει με το αυτοκίνητο του ανιψιού, να περνά κοντά στο σημείο κοντά στα ΚΤΕΛ.
Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε επίσης πως ο ανιψιός πράγματι παραδέχεται πως πήγε προς εκείνο το σημείο αλλά σε διαφορετική ώρα, και ισχυρίζεται πως ο λόγος που βρέθηκε εκεί ήταν για να επισκεφτεί τη μητέρα του.
- Παναθηναϊκός-Βόλος 2-1: Ο Ντέσερς «υπέγραψε» τη νίκη και φεύγει για Μαρόκο
- Πολλά όπλα, λιγότερες δολοφονίες: Το αυστραλιανό παράδοξο μετά το 1996
- Μεντιλίμπαρ: «Δεν ήμασταν εύστοχοι»
- Πώς οι βιομηχανίες μπορούν να εξοικονομήσουν 11,28 εκατ. δολάρια ετησίως
- Χανιά: Αιματηρή ληστεία στο κέντρο της πόλης – Άγρια συμπλοκή των δραστών με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος
- Μοιράζεσαι την οθόνη σου; Μπορεί να μοιράζεσαι και τα μυστικά σου
- Χιμένεθ: «Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος να ενισχυθούμε, γιατί τα παιδιά είναι κουρασμένα»
- Γιατί η εξυπηρέτηση είναι στρατηγική επένδυση [γραφήματα]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις