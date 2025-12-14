newspaper
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
14.12.2025 | 19:42
ΟΛΜΕ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί στην απεργία της Τρίτης - Αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών
14.12.2025 | 12:28
Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας - Οι παγίδες, η προθεσμία και τα πρόστιμα
14.12.2025 | 17:00
Καταναλωτές: Πρόβλημα σε συναλλαγές; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε
Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία
Ελλάδα 14 Δεκεμβρίου 2025 | 21:27

Αποκάλυψη για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ποια είναι τα στοιχεία που οδήγησαν την ανακρίτρια να φτάσει στις συλλήψεις των δύο ηθικών αυτουργών

Σύνταξη
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα μετά τη σύλληψη του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη και του 32χρονου επιχειρηματία ως ηθικούς αυτουργούς στη διπλή δολοφονία.

Τα αρχικά στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας έκαναν λόγο για έναν μάρτυρα ο οποίος αποκάλυψε τους ηθικούς αυτουργούς στην ανακρίτρια, ωστόσο σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, αυτό το σενάριο δεν ευσταθεί.

Τους «έκαψαν» τα «πακιστανικά τηλέφωνα»

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ανακρίτρια προέρχονται από ανάλυση κλήσεων 4-5 «πακιστανικών» τηλεφώνων.

Τα δύο «πακιστανικά» τηλέφωνα που είχαν στη διάθεσή τους οι δύο 22χρονοι δράστες φαίνεται πως είχαν έρθει σε επικοινωνία με άλλα «πακιστανικά» τηλέφωνα που είχαν στη διάθεσή τους ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας πριν αλλά και μετά το διπλό φονικό.

Σε σχέση με το ποιος πάτησε τη σκανδάλη, η ανακρίτρια έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως πρόκειται για τον 22χρονο ο οποίος ισχυρίζεται πως κολύμπησε από τη παραλία της Φοινικούντας έως την Καλαμάτα και στη συνέχεια πήρε ΚΤΕΛ για την Αθήνα, σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει ο 22χρονος συνεργός του.

Το αυτοκίνητο του ανιψιού

Επίσης, αναφορικά με τη μεταφορά του 22χρονου στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας, οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει αποτυπωθεί σε βίντεο ένα αυτοκίνητο, το οποίο μοιάζει με το αυτοκίνητο του ανιψιού, να περνά κοντά στο σημείο κοντά στα ΚΤΕΛ.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε επίσης πως ο ανιψιός πράγματι παραδέχεται πως πήγε προς εκείνο το σημείο αλλά σε διαφορετική ώρα, και ισχυρίζεται πως ο λόγος που βρέθηκε εκεί ήταν για να επισκεφτεί τη μητέρα του.

Χιονοστιβάδα εξελίξεων μετά την «πόρτα» αγροτών και κτηνοτρόφων στο κάλεσμα του πρωθυπουργού. Γιορτές στα μπλόκα, έχοντας στο πλευρό τους μεγάλο μέρος της κοινωνίας, προετοιμάζει ο κόσμος του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Αμηχανία στην κυβέρνηση μετά το «όχι» και μπόλικος… κοινωνικός αυτοματισμός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι Έλληνες στο Σίδνεϋ είναι σοκαρισμένοι - Αναζητούν φίλους τους που βρίσκονταν στην περιοχή, ανάμεσα στους τραυματίες - Αδυνατούν να πιστέψουν πως μια ηλιόλουστη μέρα μετατράπηκε στον απόλυτο εφιάλτη.

Σύνταξη
Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, τονίζει η ΟΛΜΕ.

Σύνταξη
Την τραγική εξέλιξη αποκάλυψε στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος - Τι έλεγε λίγη ώρα νωρίτερα ο γιατρός θύμα της άγριας επίθεσης

Σύνταξη
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο νεαρός λίγο πριν τη σύλληψή του από τις Αρχές, φέρεται να μιλούσε με την κοπέλα την οποία είχαν χρησιμοποιήσει ως «δόλωμα» και την απειλούσε.

Σύνταξη
Το δρόμο για το Μαξίμου παίρνει η λίστα αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση που κατάρτισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι σκληραίνουν τη στάση τους, πυκνώνουν τα μπλόκα και διεκδικούν...

Σύνταξη
Η Τροχαία προχώρησε στη σύλληψη 15 παρκαδόρων και 8 υπευθύνων καταστημάτων για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων παρέχοντας υπηρεσίες στάθμευσης έναντι χρηματικού αντιτίμου

Σύνταξη
Η προσπάθεια της κυβέρνησης να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των αγροτών πέφτει στο κενό καθώς οι αγρότες επιμένουν μετά και το «σήμα» που δόθηκε χθες από το Συντονιστικό όργανο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σύνταξη
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Ευρωπαίο ανακριτή, όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Όλοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη μπορούν να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους - Νωρίτερα, πέρασαν το κατώφλι της Ευρωπαίας εισαγγελέα

Σύνταξη
Με πρωταγωνιστή τον Ντέσερς που σκόραρε και κέρδισε πέναλτι πριν αναχωρήσει για το Κόπα Άφρικα, ο προβληματικός Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 του Βόλου και επέστρεψε στις νίκες.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το τέλος του παιχνιδιού κόντρα στον Ολυμπιακό που έληξε χωρίς σκορ (0-0) μίλησε στην κάμερα της NOVA και υποστήριξε πως ο Άρης άξιζε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Σύνταξη
Σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και έχασε μεγάλες ευκαιρίες για τουλάχιστον ένα γκολ, ο Άρης άντεξε στην πίεση και μπλόκαρε τους «ερυθρόλευκους» (0-0) - Κακή και η διαιτησία του Γερμανού, Γιαμπλόνσκι.

Σύνταξη
Χιονοστιβάδα εξελίξεων μετά την «πόρτα» αγροτών και κτηνοτρόφων στο κάλεσμα του πρωθυπουργού. Γιορτές στα μπλόκα, έχοντας στο πλευρό τους μεγάλο μέρος της κοινωνίας, προετοιμάζει ο κόσμος του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Αμηχανία στην κυβέρνηση μετά το «όχι» και μπόλικος… κοινωνικός αυτοματισμός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλαβές – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 16η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Μιλώντας για το cameo του στην ταινία «Anaconda» που θα κυκλοφορήσει ανήμερα Χριστουγέννων,, ο Ice Cube, είπε: «Είναι ωραίο να κάνεις μια μικρή εμφάνιση, για να κλείσει ο κύκλος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ούτε κουβέντα από Φλωρίδη για τις υποκλοπές, ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αρκέστηκε να καλέσει την αντιπολίτευση να ψηφίσει την υπαγωγή του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: Μπολόνια – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Γιουβέντους για τη 15η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Η Κάγια Κάλας - την οποία Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν παρέλειψαν να αποκαλέσουν έως και... «ηλίθια» - δεν είναι το πρόβλημα. Η δυσλειτουργική θεσμική αρχιτεκτονική της ΕΕ ακρωτηριάζει την παγκόσμια επιρροή της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αυξάνεται η ασφάλεια στους εβραϊκούς χώρους λατρείας, μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία, σε εκδήλωση για το Χανουκά. Μέτρα λαμβάνονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου.

Σύνταξη
Ο σκηνοθέτης Μάρσαλ Κάρι αποκαλύπτει τα μυστικά του αγαπημένου εντύπου σε μια αποκαλυπτική και εορταστική νέα ταινία με τίτλο «The New Yorker at 100».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Παναθηναϊκός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βόλος για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Οι μυστικές υπηρεσίες στην Αυστραλία ερευνούν αν υπήρχε και άλλο πρόσωπο στην κοινότητα με «παρόμοια πρόθεση». Σε κρίσιμη κατάσταση δύο αστυνομικοί. Πατέρας και γιος οι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι Έλληνες στο Σίδνεϋ είναι σοκαρισμένοι - Αναζητούν φίλους τους που βρίσκονταν στην περιοχή, ανάμεσα στους τραυματίες - Αδυνατούν να πιστέψουν πως μια ηλιόλουστη μέρα μετατράπηκε στον απόλυτο εφιάλτη.

Σύνταξη
Αναλυτικά οι δικαιούχοι και οι πληρωμές που έχουν προγραμματιστεί από τις 15 μέχρι 31 Δεκεμβρίου από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ, καθώς και επιστροφή ενοικίου και επίδομα θέρμανσης

Σύνταξη
Έκτακτο συνέδριο στις 7 και 8 Φεβρουαρίου για το «εάν και πώς θα συνεχιστεί το Κίνημα Δημοκρατίας» με το δίλημμα της αλλαγής του καταστατικού ή του «λουκέτου» βάζει ο Στέφανος Κασσελάκης. Δεν υπάρχουν πόροι για νέο Κίνημα. 

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
