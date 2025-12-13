Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 10:12
Στάση εργασίας στα λεωφορεία στις 17 Δεκεμβρίου - Ποιες ώρες
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αυτές οι συνήθειες μας χαρίζουν μακροζωία – και είναι τζάμπα
Ευκολάκι 13 Δεκεμβρίου 2025 | 07:01

Αυτές οι συνήθειες μας χαρίζουν μακροζωία – και είναι τζάμπα

Με ποιες συνήθειες συνδέει η επιστήμη την μακροζωία;

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

Spotlight

Με ποιες συνήθειες συνδέει η επιστήμη την μακροζωία; Ακολουθούν 7 βασικές, που δεν κοστίζουν τίποτα και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ώστε να μεγαλώνουμε με υγεία:

  1. Να ζούμε με σκοπό

Ο πρώτος τρόπος για να ζήσουμε καλύτερα και για περισσότερο είναι να ζούμε με σκοπό. Οι Ιάπωνες το αποκαλούν ikigai, δηλαδή «λόγος ύπαρξης». Ο σκοπός δεν χρειάζεται να είναι κάτι σπουδαίο. Κάτι που θα αλλάξει τον κόσμο. Μπορεί να βρεθεί σε μικρές, ουσιαστικές δραστηριότητες, όπως η φροντίδα του κήπου, ενός κατοικίδιου, η ενίσχυση των σχέσεων ή η προσφορά στην κοινότητά μας.

Όταν έχουμε κάτι που μας κάνει να αισθανόμαστε απαραίτητοι και μας προσφέρει μια κατεύθυνση στη ζωή, είναι πιο πιθανό να φροντίσουμε την υγεία μας, να παραμείνουμε κοινωνικά συνδεδεμένοι και να διατηρήσουμε συναισθηματική ανθεκτικότητα.

Ένα από τα οφέλη του σκοπού αναδείχθηκε πρόσφατα σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The American Journal of Geriatric Psychiatry, η οποία διαπίστωσε ότι μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή της άνοιας.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές αποκάλυψαν ότι οι άνθρωποι με ισχυρό αίσθημα σκοπού στη ζωή είχαν 28% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν γνωστική εξασθένηση.

  1. Να επικοινωνούμε

Η διατήρηση των κοινωνικών συνδέσεων είναι γνωστό ότι βοηθά στην πρόληψη της γνωστικής έκπτωσης.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η κοινωνική απομόνωση προκαλεί απώλεια μνήμης στους ηλικιωμένους και μπορεί να οδηγήσει σε άνοια.

Άλλες έρευνες έχουν επισημάνει ότι η μοναξιά για μεγάλο διάστημα μπορεί κυριολεκτικά να συρρικνώσει τον εγκέφαλο. Μάλιστα, μια μελέτη έδειξε ότι ακόμα κι αν βίωσε κανείς μοναξιά μόνο στην παιδική του ηλικία, ο κίνδυνος να αναπτύξει άνοια μεγαλώνοντας, είναι μεγαλύτερος.

Αντίθετα, έρευνα του Χάρβαρντ που διήρκεσε πάνω από 87 χρόνια, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα των σχέσεων είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας για μια μακρά, ευτυχισμένη και υγιή ζωή.

Η κοινωνική ένταξη και οι ουσιαστικές σχέσεις μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή, να περιορίσουν τις αντιδράσεις των ορμονών του στρες και να μειώσουν τη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες ακριβώς όπως και η διακοπή του καπνίσματος.

  1. Να διατηρούμε σχέσεις με ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών

Οι διαγενεακές σχέσεις, δηλαδή οι σχέσεις με ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, κάνουν επίσης καλό στην υγεία, λένε οι επιστήμονες. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις διατηρούν το μυαλό κοφτερό, διευρύνουν την οπτική μας και ενισχύουν το αίσθημα του ανήκειν.

Χαρακτηριστικά, μια μελέτη έδειξε ότι οι διαγενεακές σχέσεις βελτίωσαν την σωματική και ψυχική υγεία, τις κοινωνικές δεξιότητες και τις σχέσεις όλων των συμμετεχόντων.

Με λίγα λόγια, οι ουσιαστικές συνδέσεις, ειδικά μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, είναι μία από τις πιο πολύτιμες επενδύσεις που μπορούμε να κάνουμε ως προς την μακροζωία.

  1. Να αποφεύγουμε επικίνδυνες συμπεριφορές

Είναι προφανές, αλλά αξίζει να τονιστεί: οι επικίνδυνες συμπεριφορές πρέπει να αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο. Άλλωστε, ο πιο σίγουρος τρόπος να παρατείνουμε τη ζωή μας είναι να μην πάμε γυρεύοντας να την συντομεύσουμε…

Συνήθειες όπως το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η χρήση ναρκωτικών ουσιών και η επικίνδυνη οδήγηση, αυξάνουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Η χαμηλού κινδύνου συμπεριφορά από την άλλη, αποτελεί τον πιο σημαντικό μεμονωμένο παράγοντα για μακροζωία σύμφωνα με μακροχρόνιες μελέτες.

  1. Ύπνος και μακροζωία

Η σταθερή ώρα και η καλή ποιότητα του ύπνου αποκαθιστά την μεταβολική ισορροπία, διατηρεί τη λειτουργία των αγγείων και σταθεροποιεί τη σηματοδότηση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων αναφέρεται στην ικανότητά τους να εκτελούν τον ρόλο τους στο κυκλοφορικό σύστημα, όπως η διανομή οξυγόνου. Παράλληλα, η σηματοδότηση του ανοσοποιητικού συστήματος είναι η διαδικασία μεταφοράς πληροφοριών μέσα στο ανοσοποιητικό σύστημα για την ανίχνευση και την αντίδραση σε τυχόν απειλές.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η κακή ποιότητα ύπνου αυξάνει τον κίνδυνο για υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη, παχυσαρκία, κατάθλιψη, καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Υδρογονάνθρακες: Δύο κοιτάσματα στα Βαλκάνια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

5 +1 απλοί τρόποι για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας από το πρωί

Economy
Προϋπολογισμός 2026: Η κρίσιμη άσκηση για την ελληνική οικονομία

Προϋπολογισμός 2026: Η κρίσιμη άσκηση για την ελληνική οικονομία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
Τέσσερις μουσικές βραδιές στον Ιανό – Οι ερμηνευτές της αποψινής συναυλίας μάς βάζουν στο κλίμα λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή
Plus 12.12.25

Τέσσερις μουσικές βραδιές στον Ιανό – Οι ερμηνευτές της αποψινής συναυλίας μάς βάζουν στο κλίμα λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή

Τέσσερις παραστάσεις, στην κάθε μία από τις οποίες πρωταγωνιστούν διαφορετικοί ερμηνευτές και τραγουδοποιοί, παρουσιάζοντας το σύνολο των διακριθέντων τραγουδιών της 5η Ακρόασης

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Τα πάντα για τα Χριστούγεννα στο SHOPFLIX.gr
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Τα πάντα για τα Χριστούγεννα στο SHOPFLIX.gr

Αν ακόμα δεν έχεις ετοιμαστεί για τα Χριστούγεννα, θα βρεις τα πάντα σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.gr.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
Media 11.12.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Στις 14 Δεκεμβρίου κυκλοφορεί το ΒΗΜΑ της Κυριακής έχοντας μαζί του το νέο τεύχος του περιοδικού Μεγάλες Σκηνές, το εορταστικό Grace, τις χριστουγεννιάτικες συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: Απαντά για τα νέα καρέ με τον Έπσταϊν – «Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο»
Σάλος 13.12.25

«Εκατοντάδες έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο» - Ο Τραμπ απαντά για τα νέα καρέ με τον Έπσταϊν

Τραμο και Έπσταϊν ανήκαν στους ίδιους κοινωνικούς κύκλους σε Μανχάταν και Παλμ Μπιτς - Οι νέες φωτογραφίες επιβεβαιώνουν ότι ο χρηματοδότης είχε δεσμούς με ισχυρά και διάσημα πρόσωπα

Σύνταξη
Ηράκλειο: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου – Εκδόθηκε Silver Alert
Σε εξέλιξη οι έρευνες 13.12.25

Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από την περασμένη εβδομάδα - Εκδόθηκε Silver Alert

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,94 μ., ξανθά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια - Δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε από το Ηράκλειο - Στα Χανιά βρέθηκε το αυτοκίνητό του

Σύνταξη
Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»
Fizz 13.12.25

Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, οι άνδρες, οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ποζάρουν φορώντας καπέλα και κοστούμια παρόμοια με αυτά που έχουμε δει στη σειρά «Peaky Blinders».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγροτικά μπλόκα: Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού
Κρίσιμες αποφάσεις 13.12.25

Το «ραντεβού» της Νίκαιας και ο δρόμος για την Ηρώδου Αττικού

Σφίγγει ο αγροτικός κλοιός με την κυβέρνηση να αναζητά διέξοδο. Κρίσιμες αποφάσεις καλείται να πάρει ο αγροτικός κόσμος στη Νίκαια της Λάρισας. Ξανά στο προσκήνιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ακίνητα: Χάσμα τιμών από την αγγελία στο συμβόλαιο αγοράς – Στο 34,4% η απόκλιση
Οικονομικές Ειδήσεις 13.12.25

Χάσμα τιμών από την αγγελία στο συμβόλαιο αγοράς - Στο 34,4% η απόκλιση

Οι αγγελίες «φούσκα» για ακίνητα και οι πραγματικές τιμές στα συμβόλαια - Αγορά δύο ταχυτήτων αποτυπώνεται σε βασικές αστικές ζώνες της χώρας για την περίοδο 2022–2025

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο – Ποιες Κυριακές περιλαμβάνει το εορταστικό ωράριο
Οι ώρες 13.12.25

Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο - Ποιες Κυριακές περιλαμβάνει το εορταστικό ωράριο

Τα καταστήματα θα είναι ανοικτά κάθε ημέρα, με συνεχές ωράριο - Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ότι το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό

Σύνταξη
Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)
Euroleague 13.12.25

Η ήττα από την Μπαρτσελόνα και η μεγάλη ανάγκη για τον Μόντε Μόρις (vids)

Η Μπαρτσελόνα έδειξε την αδυναμία του Ολυμπιακού στο σκοράρισμα από τους γκαρντ και ο Μόντε Μόρις έρχεται για να δώσει πολλές και σημαντικές λύσεις στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Φοινικούντα: «Περιμέναμε ότι θα ήταν ο ανιψιός» – Συμπληρώνεται το παζλ της διπλής δολοφονίας με φόντο την περιουσία
Φόντο η περιουσία 13.12.25

«Περιμέναμε ότι θα ήταν ο ανιψιός…» – Συμπληρώνεται το παζλ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Σοκάρει η συμμετοχή του ανιψιού στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Οι απόπειρες δολοφονίας, οι διαθήκες και οι ύποπτες κινήσεις του 33χρονου - Αποκαλυπτικές μαρτυρίες

Σύνταξη
Παπασταύρου για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες
ΥΠΕΝ 13.12.25

Παπασταύρου για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσοι έβαλαν το χέρι στο μέλι, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες

«Οι κοινοτικές επιδοτήσεις θα είναι πολύ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι», υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των αγροτών

Σύνταξη
Τα δεδομένα για Τσιμίκα στη Ρόμα: «Δύσκολες μέρες, πιθανόν να επιστρέψει στη Λίβερπουλ»
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Τα δεδομένα για Τσιμίκα στη Ρόμα: «Δύσκολες μέρες, πιθανόν να επιστρέψει στη Λίβερπουλ»

Ο Γκασπερίνι φαίνεται πως δεν υπολογίζει τον Κώστα Τσιμίκα και είναι πιθανό ο Έλληνας μπακ να γυρίσει στη Λίβερπουλ – Όλα τα δεδομένα για το μέλλον του στη Ρόμα

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Μία ματιά σε έναν παράνομο ισραηλινό οικισμό
SkyNews 13.12.25

«Υπάρχει μία αλήθεια: η γη ανήκει στο Ισραήλ»: Μία ματιά σε έναν παράνομο οικισμό της Δυτικής Όχθης

Σύμφωνα με το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο, δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην Δυτική Όχθη. Γι' αυτούς όμως ο μόνος νόμος που έχει σημασία είναι η αρχέγονη «υπόσχεση» πως αυτή η γη τους ανήκει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ηράκλειο: Είχε εντοπιστεί νεκρή στο λιμάνι το 2009 – Δεκαέξι χρόνια μετά ο φίλος της παραπέμπεται σε δίκη
Φως στο Τούνελ 13.12.25

Είχε εντοπιστεί νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το 2009 - Δεκαέξι χρόνια μετά ο φίλος της παραπέμπεται σε δίκη

Πρώτη μεγάλη νίκη σε έναν μαραθώνιο αγώνα που ξεκίνησε το 2009 στο Ηράκλειο χαρακτηρίζει την απόφαση του Δικαστικού Συμβούλιου ο γιος της Τζιν Χάνλον - Συγκλονίζουν αποσπάσματα από το ημερολόγιό της

Σύνταξη
Ο κίνδυνος για γενετικές μεταλλάξεις και οι έλεγχοι των δοτών σπέρματος – Ο αριθμός απογόνων ανά δότη
Έντονη ανησυχία 13.12.25

Ο κίνδυνος για γενετικές μεταλλάξεις και οι έλεγχοι των δοτών σπέρματος – Ο αριθμός απογόνων ανά δότη

Σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες η υπόθεση με το σπέρμα δότη από τη Δανία αποκαλύπτει πως ακόμη και τα αυστηρά πρωτόκολλα δεν μπορούν να μηδενίσουν πλήρως το ρίσκο

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο