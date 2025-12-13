Αυτές οι συνήθειες μας χαρίζουν μακροζωία – και είναι τζάμπα

Με ποιες συνήθειες συνδέει η επιστήμη την μακροζωία; Ακολουθούν 7 βασικές, που δεν κοστίζουν τίποτα και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ώστε να μεγαλώνουμε με υγεία:

Να ζούμε με σκοπό

Ο πρώτος τρόπος για να ζήσουμε καλύτερα και για περισσότερο είναι να ζούμε με σκοπό. Οι Ιάπωνες το αποκαλούν ikigai, δηλαδή «λόγος ύπαρξης». Ο σκοπός δεν χρειάζεται να είναι κάτι σπουδαίο. Κάτι που θα αλλάξει τον κόσμο. Μπορεί να βρεθεί σε μικρές, ουσιαστικές δραστηριότητες, όπως η φροντίδα του κήπου, ενός κατοικίδιου, η ενίσχυση των σχέσεων ή η προσφορά στην κοινότητά μας.

Όταν έχουμε κάτι που μας κάνει να αισθανόμαστε απαραίτητοι και μας προσφέρει μια κατεύθυνση στη ζωή, είναι πιο πιθανό να φροντίσουμε την υγεία μας, να παραμείνουμε κοινωνικά συνδεδεμένοι και να διατηρήσουμε συναισθηματική ανθεκτικότητα.

Ένα από τα οφέλη του σκοπού αναδείχθηκε πρόσφατα σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The American Journal of Geriatric Psychiatry, η οποία διαπίστωσε ότι μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή της άνοιας.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές αποκάλυψαν ότι οι άνθρωποι με ισχυρό αίσθημα σκοπού στη ζωή είχαν 28% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν γνωστική εξασθένηση.

Να επικοινωνούμε

Η διατήρηση των κοινωνικών συνδέσεων είναι γνωστό ότι βοηθά στην πρόληψη της γνωστικής έκπτωσης.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η κοινωνική απομόνωση προκαλεί απώλεια μνήμης στους ηλικιωμένους και μπορεί να οδηγήσει σε άνοια.

Άλλες έρευνες έχουν επισημάνει ότι η μοναξιά για μεγάλο διάστημα μπορεί κυριολεκτικά να συρρικνώσει τον εγκέφαλο. Μάλιστα, μια μελέτη έδειξε ότι ακόμα κι αν βίωσε κανείς μοναξιά μόνο στην παιδική του ηλικία, ο κίνδυνος να αναπτύξει άνοια μεγαλώνοντας, είναι μεγαλύτερος.

Αντίθετα, έρευνα του Χάρβαρντ που διήρκεσε πάνω από 87 χρόνια, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα των σχέσεων είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας για μια μακρά, ευτυχισμένη και υγιή ζωή.

Η κοινωνική ένταξη και οι ουσιαστικές σχέσεις μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή, να περιορίσουν τις αντιδράσεις των ορμονών του στρες και να μειώσουν τη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες ακριβώς όπως και η διακοπή του καπνίσματος.

Να διατηρούμε σχέσεις με ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών

Οι διαγενεακές σχέσεις, δηλαδή οι σχέσεις με ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, κάνουν επίσης καλό στην υγεία, λένε οι επιστήμονες. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις διατηρούν το μυαλό κοφτερό, διευρύνουν την οπτική μας και ενισχύουν το αίσθημα του ανήκειν.

Χαρακτηριστικά, μια μελέτη έδειξε ότι οι διαγενεακές σχέσεις βελτίωσαν την σωματική και ψυχική υγεία, τις κοινωνικές δεξιότητες και τις σχέσεις όλων των συμμετεχόντων.

Με λίγα λόγια, οι ουσιαστικές συνδέσεις, ειδικά μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, είναι μία από τις πιο πολύτιμες επενδύσεις που μπορούμε να κάνουμε ως προς την μακροζωία.

Να αποφεύγουμε επικίνδυνες συμπεριφορές

Είναι προφανές, αλλά αξίζει να τονιστεί: οι επικίνδυνες συμπεριφορές πρέπει να αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο. Άλλωστε, ο πιο σίγουρος τρόπος να παρατείνουμε τη ζωή μας είναι να μην πάμε γυρεύοντας να την συντομεύσουμε…

Συνήθειες όπως το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η χρήση ναρκωτικών ουσιών και η επικίνδυνη οδήγηση, αυξάνουν τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Η χαμηλού κινδύνου συμπεριφορά από την άλλη, αποτελεί τον πιο σημαντικό μεμονωμένο παράγοντα για μακροζωία σύμφωνα με μακροχρόνιες μελέτες.

Ύπνος και μακροζωία

Η σταθερή ώρα και η καλή ποιότητα του ύπνου αποκαθιστά την μεταβολική ισορροπία, διατηρεί τη λειτουργία των αγγείων και σταθεροποιεί τη σηματοδότηση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων αναφέρεται στην ικανότητά τους να εκτελούν τον ρόλο τους στο κυκλοφορικό σύστημα, όπως η διανομή οξυγόνου. Παράλληλα, η σηματοδότηση του ανοσοποιητικού συστήματος είναι η διαδικασία μεταφοράς πληροφοριών μέσα στο ανοσοποιητικό σύστημα για την ανίχνευση και την αντίδραση σε τυχόν απειλές.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η κακή ποιότητα ύπνου αυξάνει τον κίνδυνο για υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη, παχυσαρκία, κατάθλιψη, καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό.

* Πηγή: Vita