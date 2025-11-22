Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22 Νοεμβρίου 2025

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Θα μπορούσε η μακροζωία να «κρύβεται»… μέσα μας; «Ναι» υποστηρίζει νέα επιστημονική μελέτη.

Ερευνητές παρατήρησαν ότι τα βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα, ένας τύπος κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος που λειτουργούν ως συντονιστές της ανοσολογικής απόκρισης, μεταβάλλουν τη λειτουργία τους καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν – και αυτές οι αλλαγές φαίνεται να αντανακλούν τη βιολογική ηλικία ενός ατόμου, η οποία μπορεί να μην συμβαδίζει με τη χρονολογική.

Μέσα σε αυτές τις αλλαγές, η ερευνητική ομάδα εντόπισε μια μέχρι πρότινος άγνωστη ομάδα βοηθητικών Τ λεμφοκυττάρων που φαίνεται να εμφανίζονται πιο συχνά καθώς μεγαλώνουμε.

Η σημασία αυτής της ανακάλυψης για την μακροζωία, έγινε πιο ξεκάθαρη όταν μια ιαπωνική μελέτη σε υπεραιωνόβιους – άτομα που ζουν πολύ μετά τα 100 – αποκάλυψε ότι τα ίδια βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα ήταν σε αφθονία στο ανοσοποιητικό τους.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτά τα κύτταρα ίσως συμβάλλουν στη διατήρηση μιας ανοσολογικής απόκρισης που ταιριάζει καλύτερα στο εκάστοτε στάδιο της ζωής.

Τα ευρήματα της ομάδας δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο Nature Aging.

Η μακροζωία «κρύβεται» στην ανοσολογική απόκριση;

Οι επιστήμονες περιγράφουν την γήρανση ως μια διαδικασία κατά την οποία τα κύτταρα χάνουν σταδιακά την ικανότητα να επιδιορθώνουν τις συνήθεις βλάβες.

Όταν συμβαίνει αυτό, το σώμα εμφανίζει σημάδια γήρανσης. Τα «γηρασμένα» κύτταρα, που υπό φυσιολογικές συνθήκες έχουν ένα ρυθμιστικό ρόλο, γίνονται επιβλαβή όταν συσσωρεύονται, καθώς μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονές και βλάβες στους ιστούς.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ένα μέρος των βοηθητικών Τ λεμφοκυττάρων, που αυξάνονται με την ηλικία, έχει απρόσμενα προστατευτικές ιδιότητες. Αυτά τα κύτταρα φαίνεται να βοηθούν στην απομάκρυνση των γηρασμένων κυττάρων, περιορίζοντας έτσι τις επιπτώσεις τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η μείωση του αριθμού αυτών των βοηθητικών Τ κυττάρων σε πειραματόζωα φάνηκε να προκαλεί ταχύτερη γήρανση των ζώων, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής τους. Ως εκ τούτου, αυτό το εξαιρετικά εξειδικευμένο υποσύνολο κυττάρων θα μπορούσε να παίζει σημαντικό ρόλο στην επιβράδυνση της γήρανσης.

Βιολογική ηλικία & ανοσοποιητικό

Παρατηρώντας ότι τα βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα αλλάζουν καθώς μεγαλώνουμε, διαδραματίζοντας πιθανώς κομβικό ρόλο στην διαδικασία της γήρανσης, οι ερευνητές ξεκίνησαν να παρακολουθούν αυτά τα «μοτίβα» ανοσίας σε συμμετέχοντες ηλικίας 30 ετών, ώστε να διαπιστώσουν πόσο γρήγορα γερνάει κανείς βιολογικά.

Έτσι, θα μπορούσαν να γίνουν έγκαιρα βήματα για μια πιο υγιή πορεία ζωής, αφού η βιολογική ηλικία μπορεί να διαφέρει κατά δεκαετίες από την χρονολογική, σημειώνουν οι ερευνητές.

Όπως εξηγούν: «Συνηθίζουμε να λέμε ότι για να αντιστρέψουμε τη γήρανση και να «αναζωογονηθούμε»,, πρέπει να επαναφέρουμε το ανοσοποιητικό μας στην ηλικία των 20 ετών. Ωστόσο, η έρευνά μας δείχνει ότι αυτό μπορεί να μην ισχύει. Ίσως δεν χρειαζόμαστε ένα υπερενισχυμένο ανοσοποιητικό, αλλά ένα ανοσοποιητικό που να λειτουργεί σωστά και να ταιριάζει στο στάδιο της ζωής που βρισκόμαστε».

Πέρα από την νέα γνώση που προσφέρουν στο τομέα της γήρανσης, τα κύτταρα αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε διαγνωστικές μεθόδους αλλά και σε μελλοντικές θεραπείες, καταλήγουν οι ερευνητές.

* Πηγή: Vita

