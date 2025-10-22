Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Μακροζωία: Οι επτά καθημερινές συνήθειες που μας χαρίζουν χρόνια ζωής
Μυστικά αντιγήρανσης 22 Οκτωβρίου 2025 | 06:01

Μακροζωία: Οι επτά καθημερινές συνήθειες που μας χαρίζουν χρόνια ζωής

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, εκτός από τη γυμναστική και τη διατροφή, η μακροζωία κρύβεται και στις καθημερινές μικρές συνήθειές μας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Spotlight

Οι επιστήμονες πλέον υποστηρίζουν ότι η μακροζωία δεν έχει να κάνει μονάχα με το τι τρώμε ή το πόσο γυμναζόμαστε. Αφορά και το τι σκεφτόμαστε, τι αισθανόμαστε, πώς βλέπουμε τον κόσμο αλλά και εμάς τους ίδιους καθημερινά… Ας ρίξουμε μια ματιά σε 7 συνήθειες που έρευνες επιβεβαιώνουν ότι μας κάνουν καλό:

  1. Κρατήστε τις μικρές υποσχέσεις που δίνετε στον εαυτό σας

Οι μικρότερες υποσχέσεις — να ξυπνήσετε την ώρα που είπατε, να τελειώσετε όλο το μπουκαλάκι με το νερό, να τηλεφωνήσετε στη μαμά σας — χτίζουν εμπιστοσύνη απέναντι στον ίδιο σας τον εαυτό.

Μελέτες δείχνουν ότι η αυτοεκτίμηση μειώνει την κορτιζόλη (την ορμόνη του άγχους) και ενισχύει τον προμετωπιαίο φλοιό, το μέρος του εγκεφάλου που διαχειρίζεται, μεταξύ άλλων, τη λήψη αποφάσεων. Όταν κρατάτε τις υποσχέσεις σας, ο εγκέφαλός σας σταματά να ζει σε κατάσταση επιβίωσης. Αυτό σημαίνει πιο αργή γήρανση των κυττάρων και πιο σταθερή ενέργεια.

Αντί να παίρνετε μεγάλες αποφάσεις και να κάνετε απότομες αλλαγές, προσπαθήστε απλά να κρατήσετε μια μικρή υπόσχεση σήμερα.

  1. Μιλήστε με αγνώστους

Οι καθημερινές αλληλεπιδράσεις — όπως ένα χαμόγελο στον γείτονα — μπορούν να παρατείνουν τη ζωή.

Μελέτη από το πανεπιστήμιο του Σικάγο έδειξε ότι οι άνθρωποι που έχουν μικρές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, ζουν περισσότερο και αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας από εκείνους που απομονώνονται. Οι σύντομες συζητήσεις ενεργοποιούν το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, βελτιώνοντας τον καρδιακό ρυθμό, την ανοσία και την πέψη.

Οπότε, την επόμενη φορά που θα βγείτε έξω, πείτε ένα «γεια». Δεν έχετε να χάσετε τίποτα, αντίθετα, μπορεί να κερδίσετε πολλά.

  1. Κοιμηθείτε βαθιά – είναι η πιο αποτελεσματική δωρεάν θεραπεία αντιγήρανσης

Για να ζήσετε περισσότερο, αντιμετωπίστε τον ύπνο σας ως φάρμακο.

Τα συστήματα επιδιόρθωσης του σώματός μας ενεργοποιούνται μόνο στο απόλυτο σκοτάδι. Ακόμα και ένα αχνό φως από το τηλέφωνο ή το δρόμο, μπορεί να διαταράξει την μελατονίνη, την ορμόνη που όχι μόνο βοηθά τον ύπνο, αλλά επιδιορθώνει το DNA και επιβραδύνει τη γήρανση.

Χρησιμοποιήστε λοιπόν κουρτίνες συσκότισης, απενεργοποιήστε τις συσκευές σας μία ώρα πριν τον ύπνο και αφήστε τον εγκέφαλό σας να βυθιστεί σε μια φάση αποκατάστασης.

  1. Αναπνεύστε αργά για λίγο

Η μακροζωία «ανήκει» σε εκείνους που κάνουν παύσεις. Η αργή αναπνοή, ακόμα και για δύο λεπτά — πέντε αργές εισπνοές και εκπνοές — ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, μειώνοντας την αρτηριακή πίεση, βελτιώνοντας την ροή του οξυγόνου και επιμηκύνοντας τα τελομερή (τις προστατευτικές καλύψεις του DNA).

Οι Ιάπωνες ερευνητές αποκαλούν αυτές τις παύσεις “αναπνοή ikigai,” έναν συνειδητό ρυθμό που μας βοηθά να ζούμε περισσότερο και με λιγότερη ένταση. Δοκιμάστε την πριν τον καφέ, πριν από μια συνάντηση ή πριν τον ύπνο.

  1. Αλλάξτε περιβάλλον

Ο εγκέφαλός μας «ζει» για την καινοτομία — έτσι παραμένει νέος. Η επανάληψη της ίδιας ρουτίνας συρρικνώνει τις νευρικές συνδέσεις με την πάροδο του χρόνου. Η αλλαγή του περιβάλλοντος — ακόμα και ελαφρώς — προκαλεί την δημιουργία νέων εγκεφαλικών κυττάρων.

Πάρτε μια διαφορετική διαδρομή στον περίπατο, αλλάξτε κάτι στην διακόσμηση στο σπίτι, δοκιμάστε έναν καινούριο καφέ… Οι άνθρωποι που εξερευνούν τακτικά νέα περιβάλλοντα τείνουν να διατηρούν πιο οξεία μνήμη και έχουν μειωμένο κίνδυνο άνοιας.

  1. Αντί για θερμίδες, μετρήστε… χρώματα

Μελέτη δημοσιευμένη στο περιοδικό Nature έδειξε ότι η ποικιλία των βακτηρίων του εντέρου προβλέπει τη διάρκεια ζωής. Όσο μεγαλύτερη, τόσο πιο αργή η βιολογική γήρανση.

Καταναλώστε διαφορετικά φυτικά τρόφιμα κάθε εβδομάδα — φρούτα, ξηρούς καρπούς, βότανα, σπόρους, μαύρη σοκολάτα κ.λπ. Οι φυτικές ίνες αυτές τρέφουν τα εν λόγω βακτήρια, τα οποία εκκρίνουν ενώσεις που επισκευάζουν τα κύτταρα και εξισορροπούν τις ορμόνες μας.

  1. Θαυμάστε ελεύθερα

Η αίσθηση του θαυμασμού — σκεφτείτε ηλιοβασιλέματα, μουσική ή ουσιαστικές συζητήσεις — ενεργοποιεί ορμόνες που μπορούν να μειώσουν τον καρδιακό ρυθμό και να ενισχύσουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Γράψτε σε ένα ημερολόγιο καθημερινά κάτι που σας εξέπληξε ευχάριστα — τον ουρανό, ένα γέλιο, μια μυρωδιά, μια ανάμνηση… Με τον καιρό, εκπαιδεύετε τον εγκέφαλό σας να παρατηρεί τη χαρά και η ευτυχία συνδέεται με την μακροζωία.

Οι άνθρωποι που βιώνουν συχνά δέος, έχουν χαμηλότερα επίπεδα κυτοκινών (δεικτών φλεγμονής). Ο θαυμασμός επομένως δεν είναι απλά συναισθηματικός — είναι κυτταρική ανανέωση.

Η μακροζωία είναι συναίσθημα, όχι στόχος

Το να ζήσουμε δέκα χρόνια περισσότερο δεν σημαίνει να προσπαθήσουμε περισσότερο για κάτι, αλλά να ζούμε πιο ήρεμα. Αυτές οι επτά συνήθειες μπορούν με τον καιρό να διατηρήσουν τον εγκέφαλό σας νεότερο, τα κύτταρά σας πιο δυνατά και την καρδιά σας πιο ανάλαφρη…

* Πηγή: Vita

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Γράψε, σβήσε… ακόμα για τα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Γράψε, σβήσε… ακόμα για τα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους

Vita.gr
Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Απώλεια βάρους: 6 τρόποι με τους οποίους ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει

Business
ΔΕΗ: Η «πράσινη επανάσταση» ξεκινά από τη Δυτική Μακεδονία

ΔΕΗ: Η «πράσινη επανάσταση» ξεκινά από τη Δυτική Μακεδονία

inWellness
inTown
Plus
To ΕΜΣΤ παρουσιάζει τις 2 νέες του εκθέσεις: «Ελληνικός μήνας στο Λονδίνο: 50 χρόνια μετά» & «Θαλασσόκαμπος»
Plus 21.10.25

To ΕΜΣΤ παρουσιάζει τις 2 νέες του εκθέσεις: «Ελληνικός μήνας στο Λονδίνο: 50 χρόνια μετά» & «Θαλασσόκαμπος»

Μέρος της αποστολής του ΕΜΣΤ είναι να καλλιεργεί δημιουργικές πρακτικές μνήμης ενάντια στην κυρίαρχη κουλτούρα αμνησίας σε σχέση με το παρελθόν, να επανεξετάζει και να ανακαλεί γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας και της ιστορίας της τέχνης τα οποία επέδρασαν στη διαμόρφωση του παρόντος, στη χώρα μας

Σύνταξη
Παπανικολάου για Σλούκα: «Υπάρχει σεβασμός, έχουμε μεγαλώσει μαζί»
Μπάσκετ 22.10.25

Παπανικολάου για Σλούκα: «Υπάρχει σεβασμός, έχουμε μεγαλώσει μαζί»

Σε θέματα που αφορούν στην μπασκετική επικαιρότητα αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Κώστας Παπανικολάου, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού και της Εθνικής να μιλά τόσο για τον Κώστα Σλούκα όσο και το φετινό Eurobasket.

Σύνταξη
Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»
Music 22.10.25

Περιμένοντας στην ουρά επί Χούντας για να δουν τον Διονύση Σαββόπουλο – Οι νύχτες στο «Ροντέο»

Αρχές της δεκαετίας του 70 μέσα στη Χούντα και ο κόσμος κάνει ουρές στο «Ροντέο», μια μπουάτ σ΄ένα υπόγειο της οδού Ιουλιανού για να δει τον Σαββόπουλο. Το in κάνει μια αναδρομή σ΄εκείνη την εποχή αλλά και στη σχέση του Νιόνιου με τον Χατζιδάκι.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Διονύσης Σαββόπουλος – Μάνος Χατζιδάκις: Η υπεράσπιση, η απαγόρευση και οι Κωλοέλληνες
Θρύλοι 22.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος – Μάνος Χατζιδάκις: Η υπεράσπιση, η απαγόρευση και οι Κωλοέλληνες

Ο Μάνος Χατζιδάκις υπερασπίστηκε τον Διονύση Σαββόπουλο για το έργο του όχι μία, αλλά δύο φορές, υποστηρίζοντας την ελευθερία στη δημιουργία και επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση στο ταλέντο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
La Liga: Μετά τις αντιδράσεις ακύρωσε τη διεξαγωγή του Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι
Ποδόσφαιρο 22.10.25

La Liga: Μετά τις αντιδράσεις ακύρωσε τη διεξαγωγή του Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι

Αναδίπλωση από την Primera Divisio μετά τις έντονες αντιδράσεις κι έτσι το παιχνίδι της Βιγιαρεάλ κόντρα στην Μπαρτσελόνα θα διεξαχθεί κανονικά στην έδρα της πρώτης και όχι στο μακρινό Μαϊάμι.

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης, οι «δελφινομαχίες», ο Άγνωστος Στρατιώτης και οι… εργολάβοι καθαριότητας
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Ο Ανδρουλάκης, οι «δελφινομαχίες», ο Άγνωστος Στρατιώτης και οι… εργολάβοι καθαριότητας

Το «κατηγορώ» του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη, τα νέα «καρφιά» εναντίον του Γιώργου Φλωρίδη και η «a la carte» γραμμή της ΝΔ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νιόνιο ας κρατήσουν οι χοροί εκεί ψηλά, την έφερε ο Δένδιας στο Κυριάκο που το πήρε βαριά και ξεφυσά
in Confidential 22.10.25

Νιόνιο ας κρατήσουν οι χοροί εκεί ψηλά, την έφερε ο Δένδιας στο Κυριάκο που το πήρε βαριά και ξεφυσά

Αποχαιρετισμός στον Διονύση Σαββόπουλο και στο τέλος μιας εποχής. Η συζήτηση στη βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το μεγαλοπρεπές άδειασμα του Δένδια στον Κυριάκο ενώ ο τελευταίος μιλούσε στη Βουλή.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει
Editorial 22.10.25

Ένας πρωθυπουργός απομονωμένος ακόμη και μέσα στο ίδιο του το κόμμα προσπαθεί να βάλει φραγμό στη διαμαρτυρία – και θα αποτύχει

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει λαβωμένος από την ψηφοφορία για τον «Άγνωστο Στρατιώτη»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Διακομματικό νομοσχέδιο στη Γερουσία επεκτείνει στα πέντε χρόνια την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο
Κόσμος 22.10.25

Διακομματικό νομοσχέδιο στη Γερουσία επεκτείνει στα πέντε χρόνια την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σταθερότητα στη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κύπρου, χωρίς να απαιτείται ετήσια ανανέωση της σχετικής εξαίρεσης από το εμπάργκο

Σύνταξη
Περού: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Λίμα και Καγιάο λόγω οργανωμένου εγκλήματος – Διάγγελμα του προέδρου
Κόσμος 22.10.25

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λίμα του Περού λόγω οργανωμένου εγκλήματος - Διάγγελμα του μεταβατικού προέδρου

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο, θα διαρκέσει 30 ημέρες όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Περού, Χοσέ Χερί

Σύνταξη
Οι πόλεμοι εναντίον των γυναικών κλιμακώνονται – Ρεκόρ παγκόσμιων συγκρούσεων, προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Woman 22.10.25

Οι πόλεμοι εναντίον των γυναικών κλιμακώνονται – Ρεκόρ παγκόσμιων συγκρούσεων, προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Περισσότερες από 676 εκατομμύρια γυναίκες ζουν κοντά σε εμπόλεμες ζώνες, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΟΗΕ-Γυναίκες, που καταγράφει εκρηκτική αύξηση της σεξουαλικής βίας και αποκλεισμό των γυναικών από τη λήψη αποφάσεων

Σύνταξη
Αλλάζει ριζικά το καθεστώς των κληρονομιών
Οικονομία 22.10.25

Αλλάζει ριζικά το καθεστώς των κληρονομιών

Τέλος στα χρέη των κληρονόμων με πλήρη διαχωρισμό περιουσιών - Νέες προθεσμίες αποποίησης για κατοίκους Ελλάδας και εξωτερικού - Εκκαθαριστής για τη διαχείριση των οφειλών - Κανόνες για την ευθύνη και τα δικαιώματα των δικαιούχων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το αυτογκόλ του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Νίκο Δένδια και το αγεφύρωτο ρήγμα μεταξύ τους
Πολιτική 22.10.25

Το αυτογκόλ του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Νίκο Δένδια και το αγεφύρωτο ρήγμα μεταξύ τους

Μπούμερανγκ στο Μαξίμου οι εσωκομματικές μεθοδεύσεις σε βάρος του Ν. Δένδια για την τροπολογία. Το γάντι που σήκωσε ο υπουργός Άμυνας και το τάιμινγκ. Το βάθος του ρήγματος και η ανάδειξη Δένδια, στα μάτια πολλών και επισήμως, ως σοβαρού εσωκομματικού πόλου απέναντι σε Μητσοτάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φορολογικό σύστημα: Τα «συν» και τα «πλην» της Ελλάδας – Το «σκορ» της χώρας σε 38 χώρες του ΟΟΣΑ
Φορολογική ανταγωνιστικότητα 22.10.25

Τα «συν» και τα «πλην» του ελληνικού φορολογικού συστήματος - Το «σκορ» της Ελλάδας σε 38 χώρες του ΟΟΣΑ

Χαμηλή βαθμολογία, αν και βελτιωμένη, στην φορολογική ανταγωνιστικότητα λαμβάνει η Ελλάδα μεταξύ των 38 χωρών του ΟΟΣΑ. Τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του φορολογικού συστήματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τραμπ, το ουκρανικό και ο γρίφος της Βουδαπέστης
Διπλωματικές «πιρουέτες» 22.10.25

Ο Τραμπ, το ουκρανικό και ο γρίφος της Βουδαπέστης

Το ιλιγγιώδες διπλωματικό τάνγκο του «ειρηνοποιού» προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν, ο ρόλος της Κίνας και οι ανησυχίες Κιέβου και Ευρώπης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

