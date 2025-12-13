magazin
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου - Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 11:26
Οι παγίδες με το επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Ποιοι θα το λάβουν
Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 14:56
Πότε πληρώνουν e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ - Οι ημερομηνίες ανά κατηγορία δικαιούχων
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σκηνοθέτης έκλεισε συμφωνία με το Netflix, αλλά φέρεται να ξόδεψε τα χρήματα σε αποτυχημένες επενδύσεις
Fizz 13 Δεκεμβρίου 2025 | 18:10

Σκηνοθέτης έκλεισε συμφωνία με το Netflix, αλλά φέρεται να ξόδεψε τα χρήματα σε αποτυχημένες επενδύσεις

Ο Καρλ Ρίνς, γνωστός για τη σκηνοθεσία της ταινίας «47 Ronin», καταδικάστηκε για απάτη 11 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάρος του Netflix - Τι δήλωσε ο δικηγόρος του.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Άνοια: Μειώστε τον κίνδυνο κατά 50% ξεκινώντας από σήμερα

Άνοια: Μειώστε τον κίνδυνο κατά 50% ξεκινώντας από σήμερα

Spotlight

Ένας σκηνοθέτης του Χόλιγουντ καταδικάστηκε την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, για απάτη 11 εκατ. δολαρίων σε βάρος του Netflix – για μια σειρά που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο σκηνοθέτης χρησιμοποίησε τα χρήματα από το συμβόλαιο του με την streaming πλατφόρμα για πολυτελείς αγορές που περιελάμβαναν αρκετές Rolls-Royce, μια Ferrari και περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια σε στρώματα και πολυτελή κλινοσκεπάσματα.

Τι υποστηρίζει ο σκηνοθέτης

Ο Καρλ Ρίνς, γνωστός για τη σκηνοθεσία της ταινίας «47 Ronin» με πρωταγωνιστή τον Κιάνου Ριβς, καταδικάστηκε για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και άλλες κατηγορίες, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου και έναν εκπρόσωπο των ομοσπονδιακών εισαγγελέων στη Νέα Υόρκη.

Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος του Ρίνς, Μπέντζαμιν Ζέμαν, είπε ότι θεωρεί την ετυμηγορία λανθασμένη και ότι «θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο για καλλιτέχνες που εμπλέκονται σε συμβατικές και δημιουργικές διαμάχες με τους χορηγούς τους, στην προκειμένη περίπτωση μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μέσων ενημέρωσης στον κόσμο, και καταλήγουν να κατηγορούνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για απάτη».

View this post on Instagram

A post shared by TheWrap (@thewrap)

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το Netflix είχε αρχικά πλήρωσε στον Ρίνς περίπου 44 εκατομμύρια δολάρια για μια ημιτελή σειρά επιστημονικής φαντασίας με τίτλο «White Horse »και στη συνέχεια του έστειλε άλλα 11 εκατομμύρια δολάρια, αφού εκείνος δήλωσε ότι χρειαζόταν επιπλέον χρηματοδότηση για να ολοκληρώσει την παραγωγή.

Ωστόσο, αντί να επενδύσει τα χρήματα στην σειρά, ο Ρίνς τα έστειλε σε έναν προσωπικό λογαριασμό, από τον οποίο πραγματοποίησε μια σειρά αποτυχημένων επενδύσεων, χάνοντας περίπου τα μισά από τα 11 εκατομμύρια δολάρια σε λίγους μήνες, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Στη συνέχεια, ο Ρίνς επένδυσε τα υπόλοιπα χρήματα στην αγορά κρυπτονομισμάτων, αποκομίζοντας κάποιο κέρδος, το οποίο όμως κατέθεσε στον δικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τους εισαγγελείς, ο Ρίνς αγόρασε πέντε Rolls-Royce και μία Ferrari, καθώς και ρολόγια και ρούχα αξίας 652.000 δολαρίων. Αγόρασε επίσης δύο στρώματα αξίας περίπου 638.000 δολαρίων και ξόδεψε άλλα 295.000 δολάρια σε πολυτελή κλινοσκεπάσματα και λευκά είδη. Επιπλέον, χρησιμοποίησε μέρος των χρημάτων για να εξοφλήσει περίπου 1,8 εκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμούς πιστωτικών καρτών, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ο 48χρονος Ρίνς δεν ολοκλήρωσε ποτέ την σειρά.

*Με πληροφορίες από: Guardian | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Rotten Tomatoes | YouTube

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Crypto
Bitcoin: Γιατί αρχίζει να θυμίζει τη μανία της… τουλίπας 

Bitcoin: Γιατί αρχίζει να θυμίζει τη μανία της… τουλίπας 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άνοια: Μειώστε τον κίνδυνο κατά 50% ξεκινώντας από σήμερα

Άνοια: Μειώστε τον κίνδυνο κατά 50% ξεκινώντας από σήμερα

Business
Χριστούγεννα: «Σηκώνουν μανίκια» οι επιχειρήσεις – Τι περιμένουν

Χριστούγεννα: «Σηκώνουν μανίκια» οι επιχειρήσεις – Τι περιμένουν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
H Τέιτ ΜακΡέι μιλά για τις φυλλάδες που «κρεμούν στα μανταλάκια» τις τολμηρές τραγουδίστριες
«Άνευ σημασίας» 13.12.25

H Τέιτ ΜακΡέι μιλά για τις φυλλάδες που «κρεμούν στα μανταλάκια» τις τολμηρές τραγουδίστριες

«Θέλουν να βλέπουν τα κορίτσια να εκτίθενται. Και τη στιγμή που το κάνουν, τα καταστρέφουν», είπε η ποπ σταρ Τέιτ ΜακΡέι στο Rolling Stone, αμαφορικά με την βάναυση προσέγγιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ίθαν Χοκ μετανιώνει για τα παιδικά χρόνια της κόρης του Μάγια – «Ήταν δύσκολα και περίπλοκα»
Αυτοκριτική 13.12.25

Ο Ίθαν Χοκ μετανιώνει για τα παιδικά χρόνια της κόρης του Μάγια – «Ήταν δύσκολα και περίπλοκα»

Ο σταρ του κινηματογράφου Ίθαν Χοκ μίλησε για την κόρη του Μάγια, το ταλέντο της, τα παιδικά της χρόνια και το διαζύγιό του με την Ούμα Θέρμαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»
Fizz 13.12.25

Οι Ταλιμπάν έβαλαν στο μάτι τέσσερις άνδρες που ντύθηκαν αλά Peaky Blinders – Απολογήθηκαν στην «αστυνομία ηθών»

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, οι άνδρες, οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι, ποζάρουν φορώντας καπέλα και κοστούμια παρόμοια με αυτά που έχουμε δει στη σειρά «Peaky Blinders».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο ράπερ The Game «ζητά συγγνώμη» που αποκάλυψε ότι έχει κοιμηθεί με την Κιμ Καρντάσιαν
Fizz 12.12.25

Ο ράπερ The Game «ζητά συγγνώμη» που αποκάλυψε ότι έχει κοιμηθεί με την Κιμ Καρντάσιαν

O Τhe Game παραδέχτηκε ότι «δεν υπάρχει δικαιολογία» για τη συμπεριφορά του απέναντι στην Κιμ Καρντάσιαν και ομολόγησε ότι «μερικές φορές, φίλε, ξυπνάς και επιλέγεις λίγη βία».

Σύνταξη
Ο Λίαμ Νίσον συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ για τη διαφθορά στη φαρμακοβιομηχανία και τον βαφτίζουν «αντιεμβολιαστή»
Fizz 12.12.25

Ο Λίαμ Νίσον συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ για τη διαφθορά στη φαρμακοβιομηχανία και τον βαφτίζουν «αντιεμβολιαστή»

«Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η μπορεί να υπάρχει διαφθορά στη φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά αυτό δεν πρέπει ποτέ να συγχέεται με την αντίθεση στα εμβόλια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ηθοποιού Λίαμ Νίσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο
Fizz 12.12.25

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Πολ Ντέινο και η παρεξήγηση στο Instagram – Τρία Όσκαρ έβαλαν στη θέση τους τον Κουέντιν Ταραντίνο

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ντάνιελ Ντέι Λιούις αποφάσισε να υπερασπιστεί τον Πολ Ντέινο, μετά τα υποτιμητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο - και το μπέρδεμα με μια ανάρτηση στο Instagram.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η περιουσία της Σόφι Κινσέλα: Πώς η «βασίλισσα της ρομαντικής κομεντί» έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων
Ψωνίζω, άρα υπάρχω 11.12.25

Η περιουσία της Σόφι Κινσέλα: Πώς η «βασίλισσα της ρομαντικής κομεντί» έχτισε μια αυτοκρατορία εκατομμυρίων

Η Σόφι Κινσέλα, η συγγραφέας που έκανε εκατομμύρια αναγνώστες να αγαπήσουν τη ρομαντική κομεντί, αφήνει στα πέντε παιδιά της μια περιουσία άνω των 22 εκατ. λιρών

Σύνταξη
Η Αμάντα Σάιφρεντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»
«Ρατσιστική ρητορική» 11.12.25

Η Αμάντα Σάιφρεντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»

«Αυτό που είπα ήταν αλήθεια και, φυσικά, είμαι ελεύθερη να έχω τη γνώμη μου», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αμάντα Σάιφρεντ, αναφορικά με τα σχόλια που έκανε για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026
Γιατί μπορεί! 11.12.25

Πόσο σταρ είσαι Νικόλ Κίντμαν; Στο χέρι της είναι αν θα κόψει τον πρώην της Κιθ Έρμπαν από το Met Gala 2026

Η σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν ανέλαβε μια ιδιαίτερη θέση στο επερχόμενο Met Gala και πλέον αποφασίζει αν ο πρώην της Κιθ Έρμπαν θα βρίσκεται στη λίστα των καλεσμένων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εύκολο απόγευμα για τη Λίβερπουλ (2-0) – Επέστρεψε στις νίκες η Τσέλσι (2-0)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Εύκολο απόγευμα για τη Λίβερπουλ (2-0) – Επέστρεψε στις νίκες η Τσέλσι (2-0)

Με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να επιστρέφει στην δράση, η Λίβερπουλ επιβλήθηκε της Μπράιτον με 2-0 χάρη σε δύο γκολ του Εκιτικέ. Επιτέλους νίκη για την Τσέλσι η οποία «καθάρισε» την Έβερτον στο πρώτο μέρος (2-0).

Σύνταξη
Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει
Ελλάδα 13.12.25

Συνελήφθη 30χρονος που έκλεψε κινητό τηλέφωνο 74χρονου στο Μετρό – Ζητούσε 100 ευρώ για να το επιστρέψει

Ο 30χρονος εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και αντιστάθηκε απωθώντας τους αστυνομικούς - Στην κατοχή του βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο το οποίο αποδόθηκε στον 74χρονο επιβάτη

Σύνταξη
Λευκορωσία: Αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι μετά την άρση κυρώσεων των ΗΠΑ – Και ηγέτες της αντιπολίτευσης
Αντάλλαγμα η ποτάσα 13.12.25

Λευκορωσία: Αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι μετά την άρση κυρώσεων των ΗΠΑ – Και ηγέτες της αντιπολίτευσης

Η άρση των αμερικανικών κυρώσεων για την ποτάσα από τη Λευκορωσία επέτρεψε την αποφυλάκιση 123 πολιτικών κρατουμένων από την κυβέρνηση Λουκασένκο. Μεταξύ αυτών βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης.

Σύνταξη
Bundesliga: Στην τετράδα με τεσσάρα η Χόφενχαϊμ (4-1) – Τρίποντο για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (3-1)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Bundesliga: Στην τετράδα με τεσσάρα η Χόφενχαϊμ (4-1) – Τρίποντο για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (3-1)

H Χόφενχαϊμ διέλυσε με 4-1 το Αμβούργο και πάτησε στην τετράδα της Bundesliga, νίκη με 3-1 για την Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη που έβαλε αυτογκόλ με την Γκλάντμπαχ.

Σύνταξη
Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους – Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου
Οι κόκκινες γραμμές 13.12.25

Αυτά είναι τα αιτήματα των αγροτών - Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου

Οι αγρότες αποφάσισαν ότι, μέχρι η κυβέρνηση να τοποθετηθεί επί των αιτημάτων τους, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα. Αναμένεται, μάλιστα, να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Live streaming: Ολυμπιακός – Άλιμος
Άλλα Αθλήματα 13.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – Άλιμος

Live streaming: Ολυμπιακός – Άλιμος. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 19:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Άλιμος για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA News.

Σύνταξη
Η ψηφοφορία και τα μηνύματα της ΓΣ της ΕΠΟ
On Field 13.12.25

Η ψηφοφορία και τα μηνύματα της ΓΣ της ΕΠΟ

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Αρης ψήφισαν τον διοικητικό απολογισμό, όμως η ΑΕΚ προτίμησε την απομόνωση. Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι η διαιτησία είναι θέμα Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: ΟΦΗ – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: ΟΦΗ – Πανσερραϊκός

LIVE: ΟΦΗ – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Πανσερραϊκός για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Καρφιά Μαρινάκη στους αγρότες: «Μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός» – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Καρφιά Μαρινάκη στους αγρότες: «Μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός» – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

«Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους» τόνισε μιλώντας στη Βουλή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα ζητήματα των αγροτών.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Συνεχίζει ακάθεκτη η Καλαμάτα (2-0), νίκες για Μαρκό (2-0) και Καβάλα (2-0)
Ποδόσφαιρο 13.12.25

Συνεχίζει ακάθεκτη η Καλαμάτα (2-0), νίκες για Μαρκό (2-0) και Καβάλα (2-0)

Η Καλαμάτα πήρε το διπλό, επικρατώντας 2-0 του Αιγάλεω για την 14η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2 και έτσι πανηγύρισε την έβδομη σερί νίκη της. Νίκη και για τη Μαρκό με 2-0 στη Σύρο, όπως και για την Καβάλα κόντρα στον ΠΑΟΚ Β' (2-0).

Σύνταξη
Νάξος: Δύο εργάτες έπεσαν σε τάφρο όταν κατέρρευσε τοιχείο – Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους
Ελλάδα 13.12.25

Νάξος: Δύο εργάτες έπεσαν σε τάφρο όταν κατέρρευσε τοιχείο – Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους

Οι δύο εργάτες εγκλωβίστηκαν σε βάθος αρκετών μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών που είναι σε εξέλιξη για την ανάπλαση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στην περιοχή της Χώρας στη Νάξο

Σύνταξη
Γάζα: Νεκρός ανώτατος διοικητής της Χαμάς σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή
Τέσσερις νεκροί 13.12.25

Γάζα: Νεκρός ανώτατος διοικητής της Χαμάς σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Ο Ραάντ Σαάντ ήταν επικεφαλής της ομάδας κατασκευής όπλων της Χαμάς ενώ είχε διατελέσει και επικεφαλής επιχειρήσεων της οργάνωσης. Το θάνατό του επιβεβαιώνουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Μύρο (Χιλετζάκη;) «που έχει πάρει πεντεκοσάρι στην πάρτη του» αναφέρεται ο Φραπές σε συνομιλία
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 13.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Μύρο (Χιλετζάκη;) «που έχει πάρει πεντεκοσάρι στην πάρτη του» αναφέρεται ο Φραπές σε συνομιλία

Την παράνομη δραστηριότητα του Μύρου (Μύρωνα Χιλετζάκη;) φέρνει στο φως διάλογος από τις νόμιμες επισυνδέσεις ανάμεσα στον Γ. Ξυλούρη («Φραπές») και τον Εμμανουήλ Χαιρέτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ, ο Χιλετζάκης πανηγυρίζει που «έξι χρόνια έσπερνε η ΝΔ και τώρα θερίζουμε».

Σύνταξη
H Τέιτ ΜακΡέι μιλά για τις φυλλάδες που «κρεμούν στα μανταλάκια» τις τολμηρές τραγουδίστριες
«Άνευ σημασίας» 13.12.25

H Τέιτ ΜακΡέι μιλά για τις φυλλάδες που «κρεμούν στα μανταλάκια» τις τολμηρές τραγουδίστριες

«Θέλουν να βλέπουν τα κορίτσια να εκτίθενται. Και τη στιγμή που το κάνουν, τα καταστρέφουν», είπε η ποπ σταρ Τέιτ ΜακΡέι στο Rolling Stone, αμαφορικά με την βάναυση προσέγγιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους
Ρομπότ με ΑΦΜ 13.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τώρα που αντικαθιστά τους εργαζόμενους, μάλλον θα πρέπει να πληρώσει και φόρους

Άνοιξε διάλογος για την επίπτωση από την τεχνητή νοημοσύνη στα δημόσια έσοδα. Τα φορολογικά συστήματα βασίζονται στη φορολόγηση της εργασίας. Αν οι άνθρωποι χάνουν τις θέσεις τους, ποιος θα πληρώνει;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Τσέλσι – Έβερτον

LIVE: Τσέλσι – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Έβερτον για τη 16η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 13.12.25

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον

LIVE: Λίβερπουλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπράιτον για τη 16η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο… Φραπές τους έπεσε βαρύς
Πολιτική Γραμματεία 13.12.25

Ο… Φραπές τους έπεσε βαρύς

H «κατάθεση» του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού ως «Φραπέ» στην εξεταστική, προκάλεσε την οργή μερίδας της ΚΟ της ΝΔ

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο