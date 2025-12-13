Σκηνοθέτης έκλεισε συμφωνία με το Netflix, αλλά φέρεται να ξόδεψε τα χρήματα σε αποτυχημένες επενδύσεις

Ένας σκηνοθέτης του Χόλιγουντ καταδικάστηκε την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, για απάτη 11 εκατ. δολαρίων σε βάρος του Netflix – για μια σειρά που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο σκηνοθέτης χρησιμοποίησε τα χρήματα από το συμβόλαιο του με την streaming πλατφόρμα για πολυτελείς αγορές που περιελάμβαναν αρκετές Rolls-Royce, μια Ferrari και περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια σε στρώματα και πολυτελή κλινοσκεπάσματα.

Τι υποστηρίζει ο σκηνοθέτης

Ο Καρλ Ρίνς, γνωστός για τη σκηνοθεσία της ταινίας «47 Ronin» με πρωταγωνιστή τον Κιάνου Ριβς, καταδικάστηκε για απάτη, ξέπλυμα χρήματος και άλλες κατηγορίες, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου και έναν εκπρόσωπο των ομοσπονδιακών εισαγγελέων στη Νέα Υόρκη.

Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος του Ρίνς, Μπέντζαμιν Ζέμαν, είπε ότι θεωρεί την ετυμηγορία λανθασμένη και ότι «θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο για καλλιτέχνες που εμπλέκονται σε συμβατικές και δημιουργικές διαμάχες με τους χορηγούς τους, στην προκειμένη περίπτωση μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μέσων ενημέρωσης στον κόσμο, και καταλήγουν να κατηγορούνται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για απάτη».

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το Netflix είχε αρχικά πλήρωσε στον Ρίνς περίπου 44 εκατομμύρια δολάρια για μια ημιτελή σειρά επιστημονικής φαντασίας με τίτλο «White Horse »και στη συνέχεια του έστειλε άλλα 11 εκατομμύρια δολάρια, αφού εκείνος δήλωσε ότι χρειαζόταν επιπλέον χρηματοδότηση για να ολοκληρώσει την παραγωγή.

Ωστόσο, αντί να επενδύσει τα χρήματα στην σειρά, ο Ρίνς τα έστειλε σε έναν προσωπικό λογαριασμό, από τον οποίο πραγματοποίησε μια σειρά αποτυχημένων επενδύσεων, χάνοντας περίπου τα μισά από τα 11 εκατομμύρια δολάρια σε λίγους μήνες, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Στη συνέχεια, ο Ρίνς επένδυσε τα υπόλοιπα χρήματα στην αγορά κρυπτονομισμάτων, αποκομίζοντας κάποιο κέρδος, το οποίο όμως κατέθεσε στον δικό του τραπεζικό λογαριασμό.

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τους εισαγγελείς, ο Ρίνς αγόρασε πέντε Rolls-Royce και μία Ferrari, καθώς και ρολόγια και ρούχα αξίας 652.000 δολαρίων. Αγόρασε επίσης δύο στρώματα αξίας περίπου 638.000 δολαρίων και ξόδεψε άλλα 295.000 δολάρια σε πολυτελή κλινοσκεπάσματα και λευκά είδη. Επιπλέον, χρησιμοποίησε μέρος των χρημάτων για να εξοφλήσει περίπου 1,8 εκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμούς πιστωτικών καρτών, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ο 48χρονος Ρίνς δεν ολοκλήρωσε ποτέ την σειρά.

*Με πληροφορίες από: Guardian | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Rotten Tomatoes | YouTube