Ο απεσταλμένος του Τραμπ επισκέπτεται τη Λευκορωσία – Νέες συνομιλίες με τον Λουκασένκο για τους «ομήρους»

Ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο πραγματοποίησε συνομιλίες την Παρασκευή με τον Αμερικανό απεσταλμένο Τζον Κόουλ, ο οποίος έχει αναλάβει από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τη διαπραγμάτευση για την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων στη Λευκορωσία, και δήλωσε ότι η συνάντησή τους θα μπορούσε να συμβάλει στην επίλυση ορισμένων προβλημάτων.

Ένα σύντομο βίντεο που δημοσιεύθηκε από ένα κανάλι Telegram συνδεδεμένο με την κυβέρνηση Λουκασένκο τον έδειχνε να χαιρετά τον Κόουλ με χειραψία και μια σύντομη αγκαλιά και να τον συγχαίρει για τον διορισμό του τον περασμένο μήνα ως ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ.

«Είστε επί του παρόντος ο ανώτατος αξιωματούχος μας στη Λευκορωσία. Πείτε στον Τραμπ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό. Και θα το κάνουμε», είπε ο Λουκασένκο, χρησιμοποιώντας μια οικεία μορφή προσφώνησης, ενώ ο Κόουλ άκουγε τη μετάφραση.

Ο Τραμπ προτρέπει για απελευθέρωση των «ομήρων»

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta ανέφερε τα εξής λόγια του Λουκασένκο: «Λένε ότι ο Τραμπ αγαπάει την κολακεία. Αλλά δεν το κάνω για να τον κολακεύσω. Θέλω να πω ότι μου αρέσουν πολύ οι πρόσφατες ενέργειές του».

Πρόσθεσε: «Έχουμε πολλές ερωτήσεις. Ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα και ανακύπτουν νέα προβλήματα που πρέπει να συζητήσουμε. Και ίσως ακόμη και να επιλύσουμε μερικά από αυτά».

Ο Τραμπ προέτρεψε τον Λουκασένκο, στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, να απελευθερώσει έως και 1.400 άτομα που ο Τραμπ αποκαλεί «όμηρους».

Όταν ο Κόουλ επισκέφθηκε τελευταία φορά τη Λευκορωσία τον Σεπτέμβριο, έπεισε τον Λουκασένκο να απελευθερώσει 52 άτομα, εκ των οποίων τα 40 ήταν πολιτικοί κρατούμενοι, σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Viasna. Ένας από αυτούς επέστρεψε στη φυλακή μετά την άρνησή του να απελαθεί.

Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες άρσησαν τις κυρώσεις κατά της κρατικής αεροπορικής εταιρείας της Λευκορωσίας.

Από τότε, όμως, η Viasna έχει χαρακτηρίσει 167 νέα άτομα ως πολιτικούς κρατούμενους. Η εξόριστη αντιπολίτευση της Λευκορωσίας κατηγορεί τον Λουκασένκο ότι λειτουργεί μια «περιστρεφόμενη πόρτα», αντικαθιστώντας τους παλιούς κρατούμενους με νέους.

Μία προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της σχέσης με τη Δύση

Μέχρι που ο Τραμπ άρχισε να επανασυνδέεται μαζί του φέτος, οι δυτικές κυβερνήσεις αντιμετώπιζαν από καιρό τον Λουκασένκο ως παρία, στραγγαλίζοντας την οικονομία του με κυρώσεις για να τον τιμωρήσουν για φερόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την υποστήριξή του στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Λουκασένκο επέτρεψε στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει τη Λευκορωσία ως βάση εκτόξευσης για την εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022 στον κοινό γείτονά τους και στη συνέχεια συμφώνησε να φιλοξενήσει ρωσικούς τακτικούς πυρηνικούς πυραύλους.

Τώρα, σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, ο βετεράνος αυταρχικός ηγέτης προσπαθεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τη Δύση, προκειμένου να μειώσει την απομόνωσή του και να πείσει την Ουάσινγκτον να άρει τις υπόλοιπες κυρώσεις.

Ο Λουκασένκο δήλωσε στις 31 Οκτωβρίου ότι είναι έτοιμος για μια «μεγάλη συμφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκεί να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Λευκορωσίας. Ωστόσο, στο παρελθόν έχει αμφισβητήσει τον λόγο για τον οποίο θα πρέπει να απελευθερώσει άτομα που θεωρεί αντιπάλους του κράτους και που ενδέχεται να «ξεκινήσουν ξανά πόλεμο εναντίον μας».

Μεταξύ των πιο γνωστών κρατουμένων είναι ο Άλες Μπιαλιάτσκι, νικητής του Νόμπελ Ειρήνης 2022, και η Μαρία Καλεσνίκαβα, ηγέτης των μαζικών διαδηλώσεων που καταστάληκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας του Λουκασένκο μετά τις αμφισβητούμενες εκλογές του 2020.

Μία εποχή τεταμένων σχέσεων

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι η εμπλοκή της κυβέρνησης Τραμπ με τη Λευκορωσία αποτελεί μέρος μιας μακροπρόθεσμης, ευρύτερης στρατηγικής για να απομακρυνθεί το Μινσκ από τη γεωπολιτική τροχιά της Μόσχας, έστω και οριακά. Αυτό θα αποτελούσε νίκη για την Ουάσινγκτον, δεδομένου ότι η Λευκορωσία αποτελεί από καιρό σταθερό παράγοντα ενόχλησης για το ΝΑΤΟ και σταθερό σύμμαχο της Ρωσίας.

Η γειτονική Λιθουανία επέβαλε αυτή την εβδομάδα κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των μπαλονιών λαθρεμπόρων που εκτοξεύτηκαν από τη Λευκορωσία με λαθραία τσιγάρα, τα οποία προκάλεσαν χάος στον εναέριο χώρο της και ανάγκασαν το αεροδρόμιο του Βίλνιους να κλείσει επανειλημμένα. Ο Λουκασένκο αρνείται την ευθύνη για την αναστάτωση, την οποία η Λιθουανία αποκαλεί «υβριδική επίθεση».

Η εξόριστη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας Σβιατλάνα Τσικανούσκαγια δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο Reuters ότι οι ΗΠΑ πρέπει να χρησιμοποιήσουν τόσο το καρότο όσο και το μαστίγιο – δηλαδή κυρώσεις – κατά τις διαπραγματεύσεις με τον Λουκασένκο.

«Πρέπει να καταλάβετε ότι για τον Λουκασένκο οι πολιτικοί κρατούμενοι είναι απλώς διαπραγματευτικά χαρτιά», είπε. «Θέλει να πουλήσει τους πολιτικούς κρατούμενους όσο το δυνατόν πιο ακριβά».