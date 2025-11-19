newspaper
19.11.2025 | 14:07
Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο «στα όρια» των υδάτων της Βρετανίας - «Είμαστε έτοιμοι» λένε στον Πούτιν
Λιθουανία: Ξανανοίγει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία μετά τα περιστατικά με τα αερόστατα λαθρεμπόρων
Κόσμος 19 Νοεμβρίου 2025 | 14:37

Λιθουανία: Ξανανοίγει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία μετά τα περιστατικά με τα αερόστατα λαθρεμπόρων

Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσο σύντομα θα ξανανοίξουν τα συνοριακά περάσματα από τη Λιθουανία

Σύνταξη
Η Λιθουανία θα ξανανοίξει τα συνοριακά της περάσματα με τη Λευκορωσία, αίροντας το κλείσιμό τους που επιβλήθηκε ως απάντηση στα προβλήματα που προκάλεσαν στην εναέρια κυκλοφορία αερόστατα λαθρεμπόρων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας.

Ο Λουκασένκο έχει στο παρελθόν χαρακτηρίσει το κλείσιμο των συνόρων, όπως από τη Λιθουανία, «τρελή απάτη»

Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσο σύντομα θα ξανανοίξουν τα συνοριακά περάσματα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Η Λιθουανία είχε ανακοινώσει ότι τα περάσματα θα παραμείνουν κλειστά έως τα τέλη Νοεμβρίου

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τον περασμένο μήνα η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι τα δύο περάσματα στα σύνορα θα παραμείνουν κλειστά έως τα τέλη Νοεμβρίου ως απάντηση στην είσοδο μετεωρολογικών αερόστατων από τη Λευκορωσία που διατάραξαν την εναέρια κυκλοφορία και οδήγησαν κάποιες φορές σε αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Βίλνιους.

Η Λιθουανία έχει δηλώσει ότι τα μπαλόνια αυτά χρησιμοποιούν λαθρέμποροι που διακινούν προϊόντα καπνού και κατηγορεί τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντρ Λουκασένκο ότι δεν σταμάτησε την πρακτική αυτή, κάνοντας λόγο για μια είδους «υβριδική επίθεση».

Ο Λουκασένκο έχει στο παρελθόν χαρακτηρίσει το κλείσιμο των συνόρων «τρελή απάτη» και έχει κατηγορήσει τη Δύση ότι διεξάγει υβριδικό πόλεμο κατά της Λευκορωσίας και της Ρωσίας που οδηγεί σε μια νέα εποχή διαχωρισμού με συρματοπλέγματα.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδε τα αποτελέσματα η NBG Securities

Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδε τα αποτελέσματα η NBG Securities

Business
ΔΕΗ: Στρατηγικές επενδύσεις 10,1 δισ. στην 3ετία  – Στόχος EBITDA 2,9 δισ.

ΔΕΗ: Στρατηγικές επενδύσεις 10,1 δισ. στην 3ετία  – Στόχος EBITDA 2,9 δισ.

inWellness
inTown
