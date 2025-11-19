Η Λιθουανία θα ξανανοίξει τα συνοριακά της περάσματα με τη Λευκορωσία, αίροντας το κλείσιμό τους που επιβλήθηκε ως απάντηση στα προβλήματα που προκάλεσαν στην εναέρια κυκλοφορία αερόστατα λαθρεμπόρων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της χώρας.

Ο Λουκασένκο έχει στο παρελθόν χαρακτηρίσει το κλείσιμο των συνόρων, όπως από τη Λιθουανία, «τρελή απάτη»

Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσο σύντομα θα ξανανοίξουν τα συνοριακά περάσματα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

⚡ BREAKING: Lithuania is reopening its border with Belarus ahead of schedule 🇱🇹➡🇧🇾 The Šalčininkai–Benekainys and Medininkai–Kamenny Log checkpoints were shut down for more than two weeks because of contraband balloons — but they will resume operation within the next 24 hours.… pic.twitter.com/vsTuYzzigC — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2025

Η Λιθουανία είχε ανακοινώσει ότι τα περάσματα θα παραμείνουν κλειστά έως τα τέλη Νοεμβρίου

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τον περασμένο μήνα η Λιθουανία ανακοίνωσε ότι τα δύο περάσματα στα σύνορα θα παραμείνουν κλειστά έως τα τέλη Νοεμβρίου ως απάντηση στην είσοδο μετεωρολογικών αερόστατων από τη Λευκορωσία που διατάραξαν την εναέρια κυκλοφορία και οδήγησαν κάποιες φορές σε αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Βίλνιους.

Η Λιθουανία έχει δηλώσει ότι τα μπαλόνια αυτά χρησιμοποιούν λαθρέμποροι που διακινούν προϊόντα καπνού και κατηγορεί τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντρ Λουκασένκο ότι δεν σταμάτησε την πρακτική αυτή, κάνοντας λόγο για μια είδους «υβριδική επίθεση».

Ο Λουκασένκο έχει στο παρελθόν χαρακτηρίσει το κλείσιμο των συνόρων «τρελή απάτη» και έχει κατηγορήσει τη Δύση ότι διεξάγει υβριδικό πόλεμο κατά της Λευκορωσίας και της Ρωσίας που οδηγεί σε μια νέα εποχή διαχωρισμού με συρματοπλέγματα.