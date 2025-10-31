Λιθουανία: Εκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών
Απόφαση να περιοριστεί ο εναέριος χώρος έλαβαν οι αρχές της Λιθουανίας εξαιτίας ενός μπαλονιού (ή μπαλονιών) που πετούσαν με κατεύθυνση το αεροδρόμιο του Βίλνιους.
Το αεροδρόμιο του Βίλνιους της Λιθουανίας έκλεισε προσωρινά χθες Πέμπτη εξαιτίας πτήσεων μετεωρολογικών μπαλονιών στα περίχωρά του, ανέφεραν σε μια ανάρτηση στο Facebook οι αρχές, στο έκτο κατά σειρά τέτοιο περιστατικό αυτόν τον μήνα (φωτογραφία, επάνω, από zmones.15min.lt/VSAT).
Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους ανεστάλη εξαιτίας μπαλονιών που πετούσαν στα περίχωρά του
Η Λιθουανία υποστηρίζει πως τα μπαλόνια τα στέλνουν λαθρέμποροι που μεταφέρουν παράνομα τσιγάρα, όμως κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, έναν στενό σύμμαχο του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, επειδή δεν βάζει τέλος στην πρακτική αυτή.
«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η απόφαση να περιοριστεί ο εναέριος χώρος ελήφθη εξαιτίας ενός μπαλονιού (ή μπαλονιών) που πετούσαν με κατεύθυνση το αεροδρόμιο του Βίλνιους», ανέφεραν οι υπεύθυνοι του αερολιμένα.
Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανεστάλη έως τις 23.10 ώρα Ελλάδας, προσέθεσαν.
Το κράτος της Βαλτικής έχει ήδη κλείσει τις συνοριακές διελεύσεις μεταξύ της Λιθουανίας και της Λευκορωσίας για τους περισσότερους ταξιδιώτες έως τα τέλη Νοεμβρίου ως απάντηση στα περιστατικά που σημειώνονται στον εναέριο χώρο του και λέει πως σχεδιάζει να καταρρίπτει τα μπαλόνια.
«Τρελή απάτη»
Ο Λουκασένκο είπε την Τρίτη πως το κλείσιμο των συνόρων από τη Λιθουανία είναι μια «τρελή απάτη» και κατηγόρησε τη Δύση πως διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Λευκορωσίας και της Ρωσίας που οδηγεί σε μια νέα εποχή διαχωρισμού με συρματοπλέγματα.
Πηγή: ΑΠΕ
