«Κατηγορώ» του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τον αγροτικό τομέα – Θεσμική πρωτοβουλία ετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη

Τις επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ, με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις, σχεδιάζουν στη Χαριλάου Τρικούπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρόκειται να αξιοποιήσει το πολιτικό μομέντουμ και να λάβει κεντρικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, στρατηγικού μάλιστα χαρακτήρα για τον πρωτογενή τομέα.

Πάντως, η χθεσινή παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στα μπλόκα πυροδότησε νέο γύρο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη.

Πλήρης κάλυψη των κινητοποιήσεων, αποστάσεις από τα επεισόδια

Παρά τις κυβερνητικές επικρίσεις, από το ΠΑΣΟΚ επέμειναν ότι με την παρουσία του στα μπλόκα, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν επιχείρησε να καβαλήσει το… κύμα των κινητοποιήσεων, ούτε να πορευτεί με «σημαίες ευκαιρίας». Μπορεί βέβαια ο ίδιος να μην επέλεξε να ανέβει σε κάποιο τρακτέρ, εντούτοις κατέστησε σαφές ότι το κόμμα του δίνει πλήρη κάλυψη στις κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων.

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να πάρει αποστάσεις από τα επεισόδια. «Μην επιτρέψετε μεμονωμένα φαινόμενα βίας να αμαυρώσουν έναν δίκαιο αγώνα, που στηρίζει όλος ο ελληνικός λαός. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας με όλες μας τις δυνάμεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το «κατηγορώ» εναντίον της κυβέρνησης

Όπως σημείωσαν κομματικές πηγές, το ΠΑΣΟΚ και ο αρχηγός του είχαν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα εδώ και πολλούς μήνες.

Αρκεί κάποιος να ανατρέξει στην περίοδο που ανακοινώνονταν οι ευρωπαϊκές εποπτείες και γνωστοποιούνταν τα πρώτα ευρωπαϊκά πρόστιμα σε βάρος της Ελλάδας.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη υπενθύμισαν τις συζητήσεις του Ιουλίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή.

Μάλιστα, σχολίασαν με καυστικό τρόπο τις τότε δηλώσεις του Λευτέρη Αυγενάκη. Ήταν 30 Ιουλίου, όταν ο πρώην υπουργός είχε κατηγορήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν φοράει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Σχεδόν έξι μήνες αργότερα, ο κόσμος του πρωτογενούς τομέα βιώνει το απόλυτο αδιέξοδο, καθώς τα προβλήματα έχουν πλέον συσσωρευτεί. Μέσα σε αυτό το κλίμα, από τη Χαριλάου Τρικούπη επέρριψαν στην κυβέρνηση ευθύνες για το γεγονός ότι δεν φρόντισε να δημιουργήσει ένα «έφορο» έδαφος διαλόγου με τον αγροτικό κόσμο.

Οι «αμαρτίες» της ΝΔ

Ενδεικτικά της σύγκρουσης μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ είναι τα όσα καταλόγισε εχθές η Χαριλάου Τρικούπη στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Από τα 600 εκατομμύρια που θα λάβουν οι αγρότες τα 500 εκ. είναι χρωστούμενα από το προηγούμενο έτος.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, η κυβέρνηση της ΝΔ κατέβαλε μόλις το 44% της βασικής ενίσχυσης όταν σε όλη την Ευρώπη καταβλήθηκε το 70%.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι το πρόστιμο που θα επωμιστούν οι φορολογούμενοι ελέω ΟΠΕΚΕΠΕ θα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Κι όλα αυτά τη στιγμή που οι ίδιοι οι γαλάζιοι βουλευτές κατακεραυνώνουν την ίδια τους την κυβέρνηση.

«Είμαστε συνεπείς στη στάση μας» λένε στο ΠΑΣΟΚ

Στον αντίποδα των κυβερνητικών επιλογών, όπως υποστήριξαν από την αξιωματική αντιπολίτευση, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε πριν το ξέσπασμα των κινητοποιήσεων στους νομούς που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Επιπλέον, πριν από περίπου ένα μήνα το ΠΑΣΟΚ πραγματοποίησε πανεθνικό διάλογο για τον πρωτογενή τομέα στη Λάρισα. Κατ’ επέκταση, θεωρούν στην Χαριλάου Τρικούπη ότι δεν εκφράζουν τη στήριξη τους προς τον αγροτικό κόσμο λόγω συγκυρίας.

Άλλωστε, η χθεσινή αναφορά του κ. Ανδρουλάκη ότι η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς Τομέα αποτελεί στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ δεν ειπώθηκε πρώτη φορά.

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τον πρωτογενή τομέα

Κατά την παρουσία του στα μπλόκα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε ως εθνική προτεραιότητα την αποτροπή της ερήμωσης της ελληνικής υπαίθρου. Στη συνέχεια, παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος προς αυτή την κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ανάγκη αναθεώρησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Επιπλέον, σημείωσε ότι οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να επιλέγονται με διεθνή διαγωνισμό και να έχουν πενταετή θητεία.

Για το υψηλό ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ότι οι παραγωγοί πρέπει να παίρνουν κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης σε πάρκα ανανεώσιμων πηγών, καθώς και την κάρτα του αγροτικού πετρελαίου προκειμένου να το προμηθεύονται αφορολόγητο από την αντλία.

Επίσης, πρότεινε να εφαρμοστεί πλαφόν σε συγκεκριμένους συντελεστές του κόστους παραγωγής. Εξήγησε ότι πρέπει «να βλέπουμε ποιες είναι οι υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη και να υπάρχει ένας μέσος όρος στη δυνατότητα αύξησης στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές».

Με στόχο την αντιστροφή της ετήσιας μείωσης του αριθμού των νέων αγροτών, έκανε ειδική αναφορά στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη παροχή κινήτρων για εγκατάσταση νέων στην ύπαιθρο αλλά και τη δημιουργία «Αγροτικού Ταμείου Νέας Γενιάς». Όπως είπε, στόχος αυτού του Ταμείου είναι η υποστήριξη των νεοεισερχόμενων στον πρωτογενή τομέα.