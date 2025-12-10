newspaper
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
«Κατηγορώ» του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τον αγροτικό τομέα – Θεσμική πρωτοβουλία ετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 10 Δεκεμβρίου 2025 | 08:13

«Κατηγορώ» του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για τον αγροτικό τομέα – Θεσμική πρωτοβουλία ετοιμάζει η Χαριλάου Τρικούπη

Κοινοβουλευτική πρωτοβουλία με στόχο τη στρατηγική στήριξη του πρωτογενούς τομέα ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ - Η κάλυψη των αγροτικών μπλόκων, η κριτική στα επεισόδια και το ολιστικό πρόγραμμα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τις επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ, με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις, σχεδιάζουν στη Χαριλάου Τρικούπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρόκειται να αξιοποιήσει το πολιτικό μομέντουμ και να λάβει κεντρικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, στρατηγικού μάλιστα χαρακτήρα για τον πρωτογενή τομέα.

Πάντως, η χθεσινή παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στα μπλόκα πυροδότησε νέο γύρο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη.

Πλήρης κάλυψη των κινητοποιήσεων, αποστάσεις από τα επεισόδια

Παρά τις κυβερνητικές επικρίσεις, από το ΠΑΣΟΚ επέμειναν ότι με την παρουσία του στα μπλόκα, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν επιχείρησε να καβαλήσει το… κύμα των κινητοποιήσεων, ούτε να πορευτεί με «σημαίες ευκαιρίας». Μπορεί βέβαια ο ίδιος να μην επέλεξε να ανέβει σε κάποιο τρακτέρ, εντούτοις κατέστησε σαφές ότι το κόμμα του δίνει πλήρη κάλυψη στις κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων.

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να πάρει αποστάσεις από τα επεισόδια. «Μην επιτρέψετε μεμονωμένα φαινόμενα βίας να αμαυρώσουν έναν δίκαιο αγώνα, που στηρίζει όλος ο ελληνικός λαός. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας με όλες μας τις δυνάμεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το «κατηγορώ» εναντίον της κυβέρνησης

Όπως σημείωσαν κομματικές πηγές, το ΠΑΣΟΚ και ο αρχηγός του είχαν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα εδώ και πολλούς μήνες.

Αρκεί κάποιος να ανατρέξει στην περίοδο που ανακοινώνονταν οι ευρωπαϊκές εποπτείες και γνωστοποιούνταν τα πρώτα ευρωπαϊκά πρόστιμα σε βάρος της Ελλάδας.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη υπενθύμισαν τις συζητήσεις του Ιουλίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή.

Μάλιστα, σχολίασαν με καυστικό τρόπο τις τότε δηλώσεις του Λευτέρη Αυγενάκη. Ήταν 30 Ιουλίου, όταν ο πρώην υπουργός είχε κατηγορήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν φοράει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Σχεδόν έξι μήνες αργότερα, ο κόσμος του πρωτογενούς τομέα βιώνει το απόλυτο αδιέξοδο, καθώς τα προβλήματα έχουν πλέον συσσωρευτεί. Μέσα σε αυτό το κλίμα, από τη Χαριλάου Τρικούπη επέρριψαν στην κυβέρνηση ευθύνες για το γεγονός ότι δεν φρόντισε να δημιουργήσει ένα «έφορο» έδαφος διαλόγου με τον αγροτικό κόσμο.

Οι «αμαρτίες» της ΝΔ

Ενδεικτικά της σύγκρουσης μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ είναι τα όσα καταλόγισε εχθές η Χαριλάου Τρικούπη στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Από τα 600 εκατομμύρια που θα λάβουν οι αγρότες τα 500 εκ. είναι χρωστούμενα από το προηγούμενο έτος.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, η κυβέρνηση της ΝΔ κατέβαλε μόλις το 44% της βασικής ενίσχυσης όταν σε όλη την Ευρώπη καταβλήθηκε το 70%.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι το πρόστιμο που θα επωμιστούν οι φορολογούμενοι ελέω ΟΠΕΚΕΠΕ θα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Κι όλα αυτά τη στιγμή που οι ίδιοι οι γαλάζιοι βουλευτές κατακεραυνώνουν την ίδια τους την κυβέρνηση.

«Είμαστε συνεπείς στη στάση μας» λένε στο ΠΑΣΟΚ

Στον αντίποδα των κυβερνητικών επιλογών, όπως υποστήριξαν από την αξιωματική αντιπολίτευση, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε πριν το ξέσπασμα των κινητοποιήσεων στους νομούς που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Επιπλέον, πριν από περίπου ένα μήνα το ΠΑΣΟΚ πραγματοποίησε πανεθνικό διάλογο για τον πρωτογενή τομέα στη Λάρισα. Κατ’ επέκταση, θεωρούν στην Χαριλάου Τρικούπη ότι δεν εκφράζουν τη στήριξη τους προς τον αγροτικό κόσμο λόγω συγκυρίας.

Άλλωστε, η χθεσινή αναφορά του κ. Ανδρουλάκη ότι η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς Τομέα αποτελεί στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ δεν ειπώθηκε πρώτη φορά.

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τον πρωτογενή τομέα

Κατά την παρουσία του στα μπλόκα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε ως εθνική προτεραιότητα την αποτροπή της ερήμωσης της ελληνικής υπαίθρου. Στη συνέχεια, παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος προς αυτή την κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ανάγκη αναθεώρησης του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Επιπλέον, σημείωσε ότι οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να επιλέγονται με διεθνή διαγωνισμό και να έχουν πενταετή θητεία.

Για το υψηλό ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ότι οι παραγωγοί πρέπει να παίρνουν κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης σε πάρκα ανανεώσιμων πηγών, καθώς και την κάρτα του αγροτικού πετρελαίου προκειμένου να το προμηθεύονται αφορολόγητο από την αντλία.

Επίσης, πρότεινε να εφαρμοστεί πλαφόν σε συγκεκριμένους συντελεστές του κόστους παραγωγής. Εξήγησε ότι πρέπει «να βλέπουμε ποιες είναι οι υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη και να υπάρχει ένας μέσος όρος στη δυνατότητα αύξησης στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές».

Με στόχο την αντιστροφή της ετήσιας μείωσης του αριθμού των νέων αγροτών, έκανε ειδική αναφορά στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη παροχή κινήτρων για εγκατάσταση νέων στην ύπαιθρο αλλά και τη δημιουργία «Αγροτικού Ταμείου Νέας Γενιάς». Όπως είπε, στόχος αυτού του Ταμείου είναι η υποστήριξη των νεοεισερχόμενων στον πρωτογενή τομέα.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα με τα 135 έργα που απεντάσσονται ή αναθεωρούνται

Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα με τα 135 έργα που απεντάσσονται ή αναθεωρούνται

Bloomberg: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη για το Eurogroup και οι υψηλοί συμβολισμοί

Bloomberg: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη για το Eurogroup και οι υψηλοί συμβολισμοί

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία
Συμβούλιο Ασφαλείας 10.12.25

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπάλτα, της εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας «εν μέσω κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας».

Σύνταξη
Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό
in Confidential 10.12.25

Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό

Μετά την άγρια καταστολή ήρθε και η εντολή από την εισαγγελία. Οι αγρότες όμως δηλώνουν αμετακίνητοι και αποφασισμένοι γιατί αλλιώς είναι από χέρι καμένοι.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ευρωκοινοβούλιο: Το άρθρο 86 και τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης – Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων
Εκδήλωση Φαραντούρη 10.12.25

Το άρθρο 86 και τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης - Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων

Στο Ευρωκοινοβούλιο μεταφέρθηκε η συζήτηση για τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης και το άρθρο 86 του ελληνικού Συντάγματος. Φαραντούρης, Καρυστιανού και Ράμμος τοποθετήθηκαν σχετικά.

Σύνταξη
Ο Δένδιας ζήτησε συγγνώμη από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Τα «καρφιά» στον Μητσοτάκη
Χριστουγεννιάτικο δέντρο 09.12.25

Ο Δένδιας ζήτησε συγγνώμη από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – Τα «καρφιά» στον Μητσοτάκη

Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε τη λύπη του γιατί το πρόγραμμα της Βουλής δεν επέτρεψε να ψηφιστεί το ν/σ με τις αυξήσεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων πριν τα Χριστούγγενα.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ολική επαναφορά Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο – Ένας στους πέντε πολίτες δηλώνουν δυνητικοί ψηφοφόροι
Δημοσκόπηση 09.12.25

Ολική επαναφορά Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο - Ένας στους πέντε πολίτες δηλώνουν δυνητικοί ψηφοφόροι

Τι καταγράφει η πρώτη δημοσκόπηση για τον Αλέξη Τσίπρα, μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στο «Παλλάς». Οι διαθέσεις της κοινής γνώμης απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα.

Σύνταξη
Κικίλιας στη συνάντηση με Γκίλφοϊλ: «Συνεργασία με ΗΠΑ σε θέματα λιμενικών υποδομών, ναυτιλίας και ασφάλειας»
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

Κικίλιας στη συνάντηση με Γκίλφοϊλ: «Συνεργασία με ΗΠΑ σε θέματα λιμενικών υποδομών, ναυτιλίας και ασφάλειας»

Η συνάντηση Βασίλη Κικίλια - Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πραγματοποιήθηκε σε πολύ θερμό κλίμα και έγινε στο πλαίσιο εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου, τα ερωτήματα για τη Δικαιοσύνη και την παρεμπόδιση της έρευνας
Πολιτική 09.12.25

Δίκη υποκλοπών: Η κατάθεση Ράμμου, τα ερωτήματα για τη Δικαιοσύνη και την παρεμπόδιση της έρευνας

Κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα η δίκη των υποκλοπών. Πως η ΕΥΠ παρεμπόδισε την έρευνα της ΑΔΑΕ σύμφωνα με την κατάθεση του Χρήστου Ράμμου και τα ερωτήματα που προκύπτουν για αποφάσεις που πάρθηκαν από την εισαγγελέα του ΑΠ Γεωργία Αδειλίνη, τον αντιεισαγγελέα του ΑΠ Αχιλλέα Ζήση και τον εισαγγελέα του ΑΠ Ισίδωρο Ντογιάκο.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βουλευτές ΝΔ σε υπουργείο Ανάπτυξης και ΟΠΕΚΕΠΕ: Προχωρήστε στην αποδέσμευση των δικαιούχων του προγράμματος Μ23
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

Εσωκομματικά πυρά σε υπουργείο Ανάπτυξης και ΟΠΕΚΕΠΕ για αποζημιώσεις αγροτών

Ανακοίνωση βουλευτών της ΝΔ στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης. Ζητούν να δοθούν οι αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές (Μέτρο 23) στους δικαιούχους.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης από το μπλόκο της Καρδίτσας: Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και του δίκαιου αγώνα τους
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

Ανδρουλάκης από το μπλόκο της Καρδίτσας: Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και του δίκαιου αγώνα τους

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε «να συμπαρασταθούμε όλοι στον πρωτογενή τομέα» λέγοντας ότι «είναι εθνικό ζήτημα» - Ζήτησε να σταλεί «μήνυμα και ενότητας και πολιτικής αλλαγής απέναντι στη διαφθορά, την ατιμωρησία και την ανικανότητα της ΝΔ»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη δίνει πειστικές απαντήσεις για το φερόμενο σκάνδαλο στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη δίνει πειστικές απαντήσεις για το φερόμενο σκάνδαλο στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στις αποκαλύψεις για το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), σημειώνοντας ότι περιγράφεται «ένα γαλάζιο δίκτυο ευνοιοκρατίας με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων» 

Σύνταξη
Χαρίτσης: Επικίνδυνη η κυβέρνηση, έχει μετατρέψει την εξαπάτηση σε επάγγελμα – Να μην έχει 3η ευκαιρία
Σφοδρά πυρά 09.12.25

Χαρίτσης: Επικίνδυνη η κυβέρνηση, έχει μετατρέψει την εξαπάτηση σε επάγγελμα – Να μην έχει 3η ευκαιρία

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει τους αγρότες απέναντι στην κοινωνία, προσπαθεί να χτίσει την στρατηγική της έντασης, και αυτή είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης - Επανέλαβε ότι «πρέπει να υπάρξει μια συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων χωρίς αποκλεισμούς στη βάση ενός προγράμματος»

Σύνταξη
Στα μπλόκα της «οργής» ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

Στα μπλόκα της «οργής» ο Ανδρουλάκης

Στα μπλόκα της Θεσσαλίας θα βρεθεί σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συνομιλήσει με αγρότες και κτηνοτρόφους - Σε πρώτο πλάνο οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και οι ενεργειακές κοινότητες

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Αποφασίζουν και διατάζουν» αθώωση υπουργών και δίωξη για «εγκληματική οργάνωση» αγροτών, η τελευταία όμως κίνηση είναι πάντα των πολιτών
in Confidential 09.12.25

«Αποφασίζουν και διατάζουν» αθώωση υπουργών και δίωξη για «εγκληματική οργάνωση» αγροτών, η τελευταία όμως κίνηση είναι πάντα των πολιτών

Σκηνές hardcore στην Κρήτη μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ. Η κυβέρνηση τραβάει το σκοινί με τις κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης. Σε πανικό το Μαξίμου την ώρα που Καραμανλής και Σαμαράς εξαπέλυσαν νέα καρφιά για υποκλοπές και αγρότες.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;
Διπλωματία 09.12.25

Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;

Στο νέο δόγμα Τραμπ για τις ΗΠΑ επιβεβαιώνεται η επιλογή του οικονομικού ιμπεριαλισμού ως η αιχμή του δόρατος της επιρροής της Ουάσιγκτον στον πλανήτη.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
Στην Κοζάνη 10.12.25

Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία για το άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη κατέληξε να φεύγει άρον άρον - Γονείς με παιδιά έτρεχαν έντρομοι - Σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα

Μια δύσκολη προσωπική περίοδο περνά ο Ρόναλντ Αραούχο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος πήρε άδεια από τον καταλανικό σύλλογο για να ταξιδέψει στο Ισραήλ και να αποκαταστήσει την ψυχική του υγεία.

Σύνταξη
Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»
Εξασθενεί το “anticipation effect" 10.12.25

Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»

Πώς τα στοιχεία Οκτωβρίου, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν ότι η γερμανική οικονομία εισέρχεται σε μια νέα, πιο αδύναμη εποχή - τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γεώργιος Μαζιάς
Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026

Η ύπαρξη πλεονάσματος στο επικουρικό του ΕΦΚΑ «αφοπλίζει» την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και «ανοίγει» το δρόμο για αναπροσαρμογή στις συντάξεις - Κοντά στο 3% η αναπροσαρμογή των επικουρικών

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις
Power couple 10.12.25

Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις

Το μεσημέρι της Κυριακής η κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 ήταν το μεγάλο γεγονός στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ωστόσο, αυτή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, ήταν η Μαργκαρίντα Κορσέιρο - η σύντροφος του 26χρονου πιλότου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου
Agro-in 10.12.25 Upd: 09:26

Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου

Μήνυμα ότι δεν εκφοβίζονται, ούτε από τις απειλές για δικαστικές διώξεις, στέλνουν στην κυβέρνηση οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους - Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στον Βόλο, όπου αγρότες και αλιείς θα αποκλείσουν το λιμάνι από στεριά και θάλασσα

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Χανιά: Ξεκινάει η δίκη του 45χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 22χρονο Παναγιώτη
Στα Χανιά 10.12.25

Ξεκινάει η δίκη του 45χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 22χρονο Παναγιώτη

Η οικογένεια του 22χρονου σε ανακοίνωσή της αφηγείται το τι προηγήθηκε και το τι ακολούθησε εκείνο το μοιραίο βράδυ, όταν ο οδηγός της Πόρσε στέρησε τη ζωή από το παιδί τους

Σύνταξη
Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία
Συμβούλιο Ασφαλείας 10.12.25

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπάλτα, της εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας «εν μέσω κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας».

Σύνταξη
Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων
ΗΠΑ 10.12.25

Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων

Η Αϊλίν Χίγκινς επικράτησε με το εντυπωσιακό 60% των ψήφων τις δημοτικές εκλογές στις οποίες αντιμετώπιζε τον Εμίλιο Τ. Γκονσάλες, που υποστήριζε ο πρόεδρος Τραμπ

Σύνταξη
Στέγαση: Ευρωπαϊκό μοντέλο αύξησης προσφοράς κατοικιών με νέο μείγμα παρεμβάσεων εξετάζει η κυβέρνηση
Στεγαστική κρίση 10.12.25

Ευρωπαϊκό μοντέλο αύξησης προσφοράς κατοικιών με νέο μείγμα παρεμβάσεων εξετάζει η κυβέρνηση

Με περίπου 700.000 κατοικίες εκτός αγοράς και τις τιμές ενοικίων σε ιστορικά υψηλά, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι το ζήτημα που αφορά στη στέγαση δεν μπορεί να προέλθει από μία μόνο παρέμβαση

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό
in Confidential 10.12.25

Επόμενο βήμα απέναντι στους αγρότες να κατεβάσει τον στρατό… για να σιγουρέψει ότι θα εξαγριώσει τον λαό

Μετά την άγρια καταστολή ήρθε και η εντολή από την εισαγγελία. Οι αγρότες όμως δηλώνουν αμετακίνητοι και αποφασισμένοι γιατί αλλιώς είναι από χέρι καμένοι.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;
Υπέρ και κατά 10.12.25

Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;

Έρχεται μια άνθηση των ρομπότ-ταξί. Οι οπαδοί της νέας τεχνολογίας βλέπουν στα αυτο-οδηγούμενα οχήματα ένα σχεδόν ιδανικό μέλλον για τις πόλεις –και πολλές οικονομικές ευκαιρίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υπάρχει τελικά κάποιο πρόβλημα με την Gen Z;
Κόσμος 10.12.25

Υπάρχει τελικά κάποιο πρόβλημα με την Gen Z;

Η Gen Z συχνά κατηγορείται για ατομικισμό, υπερβολική ευαισθησία και έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά πίσω από τα στερεότυπα κρύβονται βαθύτερες αλλαγές στις αξίες και στις προτεραιότητες των νέων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
