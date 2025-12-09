Στα μπλόκα της «οργής» ο Ανδρουλάκης

«Φουλάρει» τις αντιπολιτευτικές μηχανές του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ με τη σημερινή του παρουσία στα μπλόκα της Θεσσαλίας δίνει κάλυψη στις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Μετά τα απανωτά «μπρα ντε φερ» με την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό εντός Βουλής, από την ακρίβεια έως το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική, η αξιωματική αντιπολίτευση θα επιμείνει στην ανάδειξη των προβλημάτων της καθημερινότητας, μεταφέροντας, όμως, τη «μάχη» και εκτός κοινοβουλίου. Άλλωστε, στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι αυτά αποτελούν την «αχίλλειο πτέρνα» του Μεγάρου Μαξίμου, το οποίο φαίνεται να πολιορκείται από τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Τελευταίο παράδειγμα τα μπλόκα της… οργής.

«Μετωπική» με τη ΝΔ για τους αγρότες

Τη στιγμή, που η κυβέρνηση απαντά στους αγρότες που διαμαρτύρονται με σκληρή καταστολή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιλέγει να στείλει μήνυμα στήριξης στον κόσμο του πρωτογενούς τομέα. Σήμερα, στις 11.30 θα επισκεφθεί το μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε65. Στη συνέχεια, θα μεταβεί στα διόδια του Λόγγου στο Μπλόκο των Τρικάλων. Υπενθυμίζεται ότι, ήδη από το Σάββατο, στελέχη του κόμματος βρέθηκαν σε τέσσερα μπλόκα, προκειμένου να συνομιλήσουν με αγρότες και κτηνοτρόφους. Πρόκειται για αυτά της Αλεξάνδρειας, της Κουλούρας, της Χαλκηδόνας των Μαλγάρων, και των Πράσινων Φαναριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα εξηγήσει στους αγρότες με τους οποίους θα συναντηθεί το πλαίσιο των προτάσεων που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Ειδική αναφορά αναμένεται να κάνει στην πρόταση περί Κάρτας Αγροτικού Πετρελαίου, η οποία θα επιτρέπει την αφορολόγητη αγορά πετρελαίου στην αντλία, αντί οι αγρότες να παίρνουν, εκ των υστέρων, την επιστροφή. Επίσης, θα σταθεί στη σημασία των ενεργειακών κοινοτήτων, κτηνοτρόφων, αγροτών και συνεταιρισμών, προκειμένου να λαμβάνουν κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης στο δίκτυο με σκοπό να παράγουν και να καταναλώνουν τη δική τους ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί το κόστος αλλά και η εξάρτησή τους από τους μεγάλους «παίχτες».

Σύγκρουση για το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία

Την ίδια ώρα, πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σχολιάζουν με σκωπτικό ύφος τις διαρροές ότι εξετάζεται το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία. Κι αυτό γιατί, όπως σημείωναν, πρόκειται για πρόταση κατατεθειμένη από το ΠΑΣΟΚ τον περασμένο Ιανουάριο.

«Αν ο Πρωθυπουργός αντιλαμβάνεται το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία ως άσσο στο μανίκι, τότε γιατί στις 24 Ιανουαρίου πέρυσι σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη που το πρότεινε, απαντούσε ότι πρόκειται για “συνταγή” αύξησης του λαθρεμπορίου;» διερωτώνται οι ίδιες πηγές. Κάνουν δε λόγο πολιτική αναξιοπιστία, υπενθυμίζοντας ότι ο πρωθυπουργός, τότε, κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ ότι μετακόμισε στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και είχε χρησιμοποιήσει τη φράση περί «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ».

Στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιμένουν ότι τα αδιέξοδα των αγροτών φέρουν αποκλειστικά την υπογραφή της κυβέρνησης. Κι αυτό γιατί οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν είναι πρωτοφανείς.

Όπως υποστηρίζουν τα οικονομικά στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Τα λιπάσματα έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κατά 50%, οι ζωοτροφές 32%, η ενέργεια και τα λιπαντικά κατά 32% και οι σπόροι 21%. Το διογκούμενο κόστος παραγωγής σε συνδυασμό με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις ελλιπείς αποζημιώσεις αλλά και την «πληγή» των ζωονόσων δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα. Στο ΠΑΣΟΚ λοιπόν θεωρούν ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Σημειωτέον ότι λόγω ευλογιάς έχουν σφαγιαστεί πάνω από 400.000 πρόβατα.

«Απενοχοποίηση» ενός «γαλάζιου» σκανδάλου βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ

Προσπάθεια απενοχοποίησης ενός «γαλάζιου» σκανδάλου βλέπει το ΠΑΣΟΚ πίσω από τις μεθοδεύσεις – όπως τις χαρακτηρίζει – της κυβέρνησης. Στη Χαριλάου Τρικούπη επαναλαμβάνουν ότι η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική που εφάρμοσε, ανέχτηκε και κάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, «υποθηκεύοντας το μέλλον του πρωτογενούς τομέα». Επισημαίνουν δε ότι η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας δεν άφηνε ούτε αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. Άλλωστε, υπενθυμίζουν ότι περιγράφεται με σαφή τρόπο πως αγροτοσυνδικαλιστές της ΝΔ βρίσκονταν σε αγαστή συνεργασία με διοικητικά στελέχη του Οργανισμού «υπό τις πολιτικές πλάτες δύο υπουργών».

«Η ζημιά στον αγροτικό τομέα για την οποία είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι, είναι ανυπολόγιστη. Αφήνετε συντρίμμια» σημείωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, εξαπολύοντας μύδρους εναντίον της κυβέρνησης και του Παύλου Μαρινάκη. Όπως είπε η κυβέρνηση δεν έλεγξε τις ανατιμήσεις των εφοδίων, ενώ οι υπηρεσίες του κράτους «έπαιζαν κρυφτό» αναφορικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Την ίδια ώρα, τα στελέχη του Κινήματος υπενθυμίζουν ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα ανακούφισης των αγροτών, όπως η αναστολή των δόσεων στην εφορία ή στις τράπεζες και τα funds. Μάλιστα, αυτό συμβαίνει σε μία κρίσιμη στιγμή όπου λόγω καθυστερήσεων απόδοσης αποζημιώσεων ο κόσμος του πρωτογενούς τομέα στερείται ρευστότητας.