Το διπλό μήνυμα Ανδρουλάκη για τα σενάρια συγκυβέρνησης, τα «καρφιά» κατά Τσίπρα και το νέο «άνοιγμα» σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ

Είναι εφικτός ο στόχος της πολιτικής αλλαγής για την αξιωματική αντιπολίτευση; Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Mega και στη Νίκη Λυμπεράκη, επέμεινε ότι το ΠΑΣΟΚ, υπό την ηγεσία του, μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών. Μάλιστα, εξήγησε ότι το κόμμα του απευθύνεται στο 75% της ελληνικής κοινωνίας «που δεν περνάει καλά, που θέλει καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερη παιδεία, χαμηλό κόστος ζωής, ενοίκια αξιοπρέπειας». Παράλληλα, επισήμανε ότι «σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει, γιατί αυτό δεν είναι πολιτική αλλαγή», ενώ ξόρκισε το ενδεχόμενο μίας τρίτης γαλάζιας θητείας.

Με αυτόν τον τρόπο έστειλε μήνυμα τόσο εκτός όσο και εντός Χαριλάου Τρικούπη. Από την μία πλευρά, έστειλε αρνητικό σήμα σε όσους -εκ δεξιών του- ορέγονται σενάρια συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, για πολλούς εντός παράταξης, η δήλωσή του λειτούργησε καθησυχαστικά, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θα τεθεί στο επικείμενο συνέδριο σε πρώτο πλάνο. Επί της ουσίας, η τοποθέτηση αυτή είναι και ο «προάγγελος» της θέσης που θα προτείνει προς το σώμα του συνεδρίου. Άλλωστε, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίσει ένα συνέδριο αμφισβήτησης και εσωκομματικών μαχαιρωμάτων. Υπενθυμίζεται, ότι στις αρχές της εβδομάδας Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας βρέθηκαν να κάθονται δίπλα-δίπλα στην εκδήλωση για τις συγκοινωνίες στην Αττική.

Το πολιτικό «φλερτ» με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Ένα από τα νέα στοιχεία της στρατηγικής του Νίκου Ανδρουλάκη είναι το εντεινόμενο πολιτικό «φλερτ» με τα κόμματα της Αριστεράς. Την κοινή εκδήλωση για το περιβάλλον και το κοινό αίτημα για τη σύγκληση των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για την COP30, ακολούθησε το κοινό αίτημα για τις υποκλοπές. Μετά τα όσα αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, επτά βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς κατέθεσαν κοινό αίτημα έκτακτης σύγκλησης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να κληθεί προς ακρόαση, ο Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην νόμιμος εκπρόσωπος στην εταιρεία Krikel.

Σύμφωνα με κομματικές πηγές, η κίνηση αυτή εντάσσεται στην επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να διευρύνει τις κοινές πρωτοβουλίες με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Παρ’ όλα αυτά, στην αξιωματική αντιπολίτευση εκτιμούν ότι οι επιλογές των επικεφαλής της Κουμουνδούρου και της Πατησίων είναι λίγο πολύ προδιαγεγραμμένες. Θεωρούν δηλαδή, ότι Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης έχουν επιλέξει να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό σχολίαζε στέλεχος του κόμματος, μιλώντας στο in, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι ούτε τίθεται υπό αμφισβήτηση η στρατηγική της αυτόνομης πορείας, ούτε όμως αποκλείονται οι συγκλίσεις- είτε εντός είτε εκτός Βουλής- όπου αυτό είναι εφικτό.

Η αγεφύρωτη απόσταση με Τσίπρα

Για την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη είναι επίσης προφανές ότι οι όποιες συγκλίσεις δεν αφορούν όλα τα κόμματα και πρόσωπα που βρίσκονται εξ αριστερών της. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν σαφής για το τι πιστεύει για τον Αλέξη Τσίπρα. «Έρχεται με μια φιλοδοξία αυτοδικαίωσης». Το μέλλον της χώρας δεν μπορεί να εξαρτάται από τη φιλοδοξία αυτοδικαίωσης κανενός» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις σημείωσε ότι «σήμερα το ΠΑΣΟΚ είναι πίσω από τη Νέα Δημοκρατία 9 – 11 μονάδες. Ο κ. Τσίπρας έχασε με 24». Κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι «το φαινόμενο του κυρίαρχου κόμματος της Νέας Δημοκρατίας είναι έργο του», συμπληρώνοντας ότι έχασε τόσο ως Πρωθυπουργός όσο και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Μπορώ να ακούσω την οποιαδήποτε κριτική, αλλά δεν μπορεί να διαστρεβλώνεται η πραγματική εικόνα και να λέμε ότι αυτός που έχασε με 24 μονάδες θα λύσει το πρόβλημα, ενώ το δημιούργησε» υπογράμμισε.