Ανδρουλάκης: «Δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη»
Πολιτική Γραμματεία 05 Δεκεμβρίου 2025 | 03:30

Ανδρουλάκης: «Δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη»

«Δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία της ΝΔ», δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι «ο τρόπος που ο κ. Μητσοτάκης χειρίζεται τους θεσμούς δείχνει ένα πολύ μεγάλο μέγεθος αναξιοπιστίας».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Spotlight

Η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος, το σχέδιο και ο στόχος για πολιτική αλλαγή δεν διαταράσσεται, το ΠΑΣΟΚ θα δώσει ενωμένο τον αγώνα, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του στην εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα» στο Mega (στη φωτογραφία αρχείου από Eurokinissi, επάνω, ο Νίκος Ανδρουλάκης).

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε δριμεία κριτική στη σημερινή κυβέρνηση σχολιάζοντας πως με αυτά τα πεπραγμένα δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία της ΝΔ και πως αν μείνει στην εξουσία «ζήτω που καήκαμε», για να υπογραμμίσει ότι «σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ δεν υπάρχει. Γιατί αυτό δεν είναι πολιτική αλλαγή».

«Eπειδή ο κ. Μητσοτάκης δεν ήθελε να κάνει τη δουλειά της η δικαιοσύνη έστειλε τους βουλευτές να πάνε νωρίς για ύπνο»

Εγώ θεωρώ ότι είναι μονόδρομος η πολιτική αλλαγή γι’ αυτό απευθύνομαι στο 75% της ελληνικής κοινωνίας που δεν περνάει καλά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός θα έχουμε μια γενναία πολιτική αλλαγή».

Μιλώντας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τόνισε ότι «οι αγρότες δικαίως διαμαρτύρονται γιατί έχουμε ένα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μια κυβέρνηση που δεν τους σέβεται, που τους έχει εξαπατήσει, κάποιοι έχουν κλέψει το βιός τους». Σχολίασε ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση να μπει «στο παιχνίδι της ΝΔ για ένα νέου τύπου κοινωνικό αυτοματισμό».

Είπε ότι αυτό που συμβαίνει τώρα στον πρωτογενή τομέα είναι πρωτοφανές: «Με χρονιά βάσης το 2020 τα λιπάσματα έχουν αυξηθεί 50%, οι ζωοτροφές 32%, περίπου 35% η συντήρηση και επισκευή κτισμάτων, η ενέργεια και τα λιπαντικά 32%, οι σπόροι 21%.

»Αν αυτά τα αθροίσουμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που λείπουν από τον πρωτογενή τομέα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ βασικών ενισχύσεων και χρημάτων που πάνε σε εργολάβους για έργα υποδομής του πρωτογενούς τομέα, αν σε αυτά αθροίσουμε ότι από πέρυσι τον Αύγουστο έχουν σφαγιαστεί λόγω ζωονόσων περίπου 600.000 ζώα, αυτοί οι άνθρωποι τι να κάνουν;».

«Είναι αδίστακτοι»

Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε τη γνώμη ότι «οι αγρότες έχουν την εμπειρία να κάνουν σκληρές κινητοποιήσεις χωρίς να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο», εξηγώντας πως «όταν προκύπτει ένα επείγον ζήτημα κάποιος να περάσει, μπορούν να το επιτρέπουν να περνάει όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «σίγουρα θα μαθαίναμε περισσότερα» αν είχε γίνει προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς «οι εξεταστικές δε φέρουν κανένα αποτέλεσμα».

Τόνισε ότι γι’ αυτό εξαρχής πρότεινε προανακριτική, ώστε οι υπουργοί της ΝΔ να οδηγηθούν στον φυσικό δικαστή, όμως «επειδή ο κ. Μητσοτάκης δεν ήθελε να κάνει τη δουλειά της η δικαιοσύνη έστειλε τους βουλευτές να πάνε νωρίς για ύπνο».

Υποστήριξε πως «ο τρόπος που ο κ. Μητσοτάκης χειρίζεται τους θεσμούς δείχνει ένα πολύ μεγάλο μέγεθος αναξιοπιστίας».

«Δείτε την αντιπολίτευση που κάνει το ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική, πώς έχουν εκτεθεί οι προερχόμενοι από τη ΝΔ και πώς ο συμψηφισμός που επιχειρεί η ΝΔ δεν έχει καμία βάση», σχολίασε, κάνοντας λόγο για «προσπάθεια να συμψηφίσουν τη γαλάζια συμμορία που ίδια η ευρωπαΐκή εισαγγελία περιγράφει, με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση. Και αυτό δείχνει ότι είναι αδίστακτοι».

«Τους υπουργούς δεν αφήνεις να τους ελέγξουμε, αξιοποιείς το άρθρο 86 και συγχρόνως λες ότι θες να το αλλάξεις, αλλά όσο δεν το αλλάζεις, το χρησιμοποιείς και από την άλλη στοχοποιείς έντιμους ανθρώπους για να ξεπλύνεις τις ευθύνες της γαλάζιας συμμορίας», σχολίασε.

«Στο φουαγιέ;»

Τόνισε ότι το χρέος του, ως δημοκρατική παράταξη, είναι να ξαναβάλει τη χώρα μας στην ευρωπαΐκή κανονικότητα. Είπε ότι «αν το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν είχε την ατιμωρησία που είχε, κάποια σκάνδαλα θα τα είχαμε αποφύγει» και πως «το ‘όλα επιτρέπονται’ θα τελειώσει με μια νίκη του ΠΑΣΟΚ».

Σχετικά με την πρωτοβουλία του για συνεννόηση με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης για τροποποίηση του άρθρου 86 στη συνταγματική αναθεώρηση εξήγησε ότι έθεσε ως προτεραιότητα το συγκεκριμένο «γιατί υπάρχει ένα κλίμα στην κοινωνία μας ότι υπάρχει παντού ατιμωρησία».

Στο ερώτημα αν ο κ. Τσίπρας μπορεί να καθίσει για να μιλήσουν για το Σύνταγμα και ό,τι άλλο, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε: «στο φουαγιέ;».

Είπε ότι «ο κ. Τσίπρας έρχεται με μία φιλοδοξία αυτοδικαίωσης», όμως «το μέλλον της χώρας δεν μπορεί να εξαρτάται από τη φιλοδοξία αυτοδικαίωσης κανενός».

Υπογράμμισε ότι «εμένα το σχέδιό μου και ο στόχος μου είναι η πολιτική αλλαγή, δεν διαταράσσεται αυτό το σχέδιο. Αυτός είναι ο στόχος, πρέπει να αλλάξουμε κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη θητεία Μητσοτάκη εγώ δε συμβιβάζομαι με κάτι τέτοιο».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ένα κόμμα θεωρεί αντίπαλο το κόμμα που του κάνει ζημιά και πως «η ΝΔ γνωρίζει ότι το μόνο κόμμα στην αριστερή της πτέρυγα που μπορεί να αποσπάσει ένα ακροατήριο που έχει σήμερα, είναι το ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό κάνει ό,τι μπορεί να μη σηκώσει κεφάλι το ΠΑΣΟΚ».

Σημείωσε τον στόχο του για νίκη του ΠΑΣΟΚ έστω με μια ψήφο, καθώς και την πεποίθησή του ότι «αν το ΠΑΣΟΚ στο δρόμο προς τις εκλογές έχει μία συνεπή στάση, το πρόγραμμα που παρουσιάσαμε στη ΔΕΘ, είναι πάντα στην πρωτοπορία με νομοθετικές πρωτοβουλίες, με συγκροτημένες κινήσεις και με ενότητα, στις εκλογές μπορούμε να φέρουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και να πάμε στην πολιτική αλλαγή».

Μετεκλογικές συνεργασίες

Για τις μετεκλογικές συνεργασίες σχολίασε ότι «εγώ δεν θέλω να εξαπατήσω τον κόσμο, εγώ δεν θα πω κεντροαριστερά και θα φέρω τον Καμμένο» και ότι «βάσει του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ θα πάμε, αν έχουμε την εντολή, να συζητήσουμε με τα υπόλοιπα κόμματα και να συμφωνήσουμε βάσει του προγράμματος».

Για το αν μπορεί να κάνει ζημιά στο ΠΑΣΟΚ ο κ. Τσίπρας, είπε ότι το μέλλον της χώρας πρέπει να είναι μια ισχυρή κεντροαριστερά και μια κεντροδεξιά χώρα και πως το μοντέλο του ενός κυρίαρχου κόμματος και ο κατακερματισμός «δημιουργεί μία τεράστια αλαζονεία στην κυβέρνηση της ΝΔ και παράλληλα χρησιμοποιεί πρακτικές ώστε τα υπόλοιπα κόμματα να μην μπορούν να σηκώσουν κεφάλι».

Πρόσθεσε ότι η ΝΔ δεν θέλει προγραμματικό αντίπαλο, θέλει αντίπαλο τον λαϊκισμό, το ψέκασμα και τα κόμματα που είναι προσωποπαγή». Ανέφερε ότι «ο κ. Τσίπρας προφανέστατα μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στον τρόπο που θα εξελιχθούν τα πράγματα, γενικότερα μια ανακατωσούρα, ο στόχος μας όμως δεν αλλάζει, είναι η πολιτική αλλαγή».

Τόνισε δε ότι το επιχείρημα πως δεν υπάρχει αντιπολίτευση και ότι έρχεται να καλύψει αυτό το κενό είναι σαθρό, «διότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ είναι πίσω από τη Νέα Δημοκρατία 9,10 ή 11 μονάδες, ενώ ο κ. Τσίπρας έχασε με 24. Το φαινόμενο του κυρίαρχου κόμματος της νέας Δημοκρατίας είναι έργο του».

Για Κωνσταντινόπουλο

Ο κ. Ανδρουλάκης ρωτήθηκε σχετικά με χθεσινή δήλωση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ότι ο Τσίπρας εμφανίστηκε λόγω της αδυναμίας του ΠΑΣΟΚ και ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον Ανδρουλάκη εκτός αν ο ίδιος θέλει να αναλάβει πρωτοβουλίες είτε πριν είτε μετά τις εκλογές.

Ειδικότερα, σε σχέση με το «κενό αντιπολίτευσης» σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει βελτιώσει την κατάσταση «γιατί υπάρχει κι άλλη αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, κάτι που δεν υπήρχε» και πως «γι’ αυτό άλλωστε η ήττα του 2023 είναι η μεγαλύτερη ιστορικά ήττα στα 50 χρόνια μεταπολίτευσης».

Είπε, δεύτερον, ότι «την πρωτοβουλία που εγώ όφειλα να πάρω, την πήρα και την πήρα μαζί με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ πήρε μία απόφαση, να δώσουμε τον αγώνα για να νικήσουμε την ΝΔ».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε μέχρι τέλους, με όλες μου τις δυνάμεις», και σημείωσε ότι «το πώς λοιπόν το κάθε στέλεχος τοποθετείται σε αυτήν τη δύσκολη σύγκρουση θα κριθεί. Οπως θα κριθούμε για το αποτέλεσμα, θα κριθεί και κάθε στέλεχος για τον τρόπο που αγωνίζεται και προσφέρει σ’ αυτήν τη μάχη».

Σχολίασε ότι εσωκομματικά το ΠΑΣΟΚ έχει τα λιγότερα προβλήματα και πως «εδώ έχουμε έναν πρωθυπουργό που δεν του μιλάνε οι δύο πρώην πρόεδροι του κόμματος» και «ένα κόμμα που ήταν κυβέρνηση, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και διαλύεται». «Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν θα δώσει ενωμένο τον αγώνα.

Οι δηλώσεις στελεχών

Αυτή είναι η λαϊκή εντολή που πήρα εγώ από εκατοντάδες χιλιάδες μέλη μας, αυτό θέλουν κι αυτό θα διεκδικήσουμε, την πολιτική αλλαγή και την ήττα του συστήματος του κύριου Μητσοτάκη, ενός συστήματος που είναι αδίστακτο», υπογράμμισε.

Ερωτηθείς για δηλώσεις στελεχών σε σχέση με τις μετεκλογικές συνεργασίες και αν θολώνουν το στίγμα του κόμματος, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «οφείλουμε όλοι να δείξουμε υψηλό αίσθημα ευθύνης στις δημόσιες τοποθετήσεις μας» και ότι «σε επίπεδο προγράμματος, δηλαδή εθνικά θέματα, οικονομία, κοινωνικό κράτος, δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές. Αυτό θα ήταν το πρόβλημα».

«Επειδή αυτό που λέτε μας πλήττει στην εκλογική μας προσπάθεια θα βελτιωθεί άμεσα και ραγδαία διότι όντως είναι ένα σοβαρό ζήτημα», πρόσθεσε.

Επανέλαβε ότι το συνέδριο θα γίνει τον Μάρτιο, θα είναι ανοιχτό και θα αποτελέσει εφαλτήριο για τη μάχη των εθνικών εκλογών.

Πηγή: ΑΠΕ

