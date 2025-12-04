newspaper
Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει
Πολιτική Γραμματεία 04 Δεκεμβρίου 2025 | 22:13

Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει

«Πρώτον, ιδεολογικά, πολιτικά και εθνικά, θεωρώ ότι δεν έχει καμία θέση στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας η Τουρκία. Τελειώσαμε», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Δεν νοείται η Τουρκία να είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Άμυνας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας πως «εξαρχής ήμουν κάθετος και δεν έβαλα καμία προϋπόθεση για τη συμμετοχή της, όπως αντίθετα έκανε ο πρωθυπουργός».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσδιόρισε ως βάση της θέσης του δύο λόγους, μιλώντας στο συνέδριο του Delphi Economic Forum, της εφημερίδας «Το Βήμα» και του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων «Αθήνα: Διάλογοι για την πολιτική -Η Ανατολική Μεσόγειος αλλάζει».

Όπως είπε, «πρώτον, ιδεολογικά, πολιτικά και εθνικά, θεωρώ ότι δεν έχει καμία θέση στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας η Τουρκία. Τελειώσαμε. Την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει. Τα είδαμε τα χαΐρια μας. Δεύτερο θέμα, εάν μπουν στο 65% οι εταιρείες της Τουρκίας, -επειδή έχουν τρέξει πάρα πολύ γρήγορα-, κινδυνεύουμε να μπουν δυναμικά στις ευρωπαϊκές εταιρείες και αντί να είναι αυτοί εξαρτώμενοι από εμάς, να είμαστε εμείς εξαρτώμενοι από εκείνους».

Επιπλέον, τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδεικνύει αδυναμία να επιβάλλει τις ελληνικές θέσεις στην ευρωπαϊκή ατζέντα. «Η Ελλάδα πρέπει να σχεδιάσει την ευρωπαϊκή στρατηγική στην Ανατολική Μεσόγειο και μετά να αγωνιστεί διπλωματικά, διακομματικά, ώστε αυτή να γίνει η ευρωπαϊκή στρατηγική στις Βρυξέλλες. Διότι θεωρώ αδιανόητο να δίνονται 4 δισεκατομμύρια από την ΕΕ στην Αίγυπτο και 2 δισεκατομμύρια στη Λιβύη, αλλά να μην είμαστε πουθενά, μα πουθενά. Δηλαδή να παίρνει 4 δισεκατομμύρια η Αίγυπτος, αλλά να μην έχουμε θετική εξέλιξη στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά. Το θεωρώ ένα τεράστιο έλλειμα της ελληνικής διπλωματίας», είπε.

«Πρέπει να χαράξουμε την κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική»

Πρόσθεσε, ως δεύτερο θέμα, τους εξοπλισμούς, λέγοντας ότι «πρέπει να δημιουργήσουμε το πλαίσιο της κοινής στρατηγικής εξοπλιστικών προγραμμάτων. Δηλαδή αυτά που φεύγουν από την Ευρώπη να μπαίνουν σε ένα πλαίσιο που να ευνοούν και εμάς, όχι να μπαίνουμε σε ένα ράλι ανταγωνισμού με την Τουρκία, διότι αυτό δεν έχει τέλος. Και να σας φέρνω ένα παράδειγμα. Δηλαδή στον βωμό του να ρυμουλκήσει ο Τραμπ τη Ρωσία από τη σχέση της με την Κίνα, θα την πληρώσει η Ανατολική Ευρώπη; Στον βωμό του να ρυμουλκήσουν οι Αμερικανοί την Τουρκία προς τη Δύση, θα την πληρώσουν άλλα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου; Όχι. Εδώ λοιπόν πρέπει να χαράξουμε την κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική, που είναι ανοιχτά τα αυτιά, διότι έχουμε κοινούς φόβους για τους αναθεωρητές της ευρύτερης περιοχής – και οι ανατολικοευρωπαίοι και εμείς».

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ επέκρινε τους χειρισμούς της κυβέρνησης,. «Όταν ξεκινά μια επένδυση στη χώρα μας, πρέπει να υπάρχει το οικονομικό σκέλος, -ποιος πληρώνει δηλαδή-, και η διασφάλιση της υλοποίησης της επένδυσης, όταν αυτή η επένδυση συνδέεται με τον σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αλλιώς τα υπόλοιπα είναι τυχοδιωκτισμοί. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ξεκίνησε μια τόσο σοβαρή επένδυση για τη διασύνδεση Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας χωρίς να έχουμε διασφαλίσει τα στοιχειώδη. Με αποτέλεσμα η Τουρκία να λέει: “είτε έρχεστε να πάρετε άδεια από εμάς, άρα να αναγνωρίσετε με αυτόν τον τρόπο το παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο, ή δεν θα κάνετε τίποτα”. Σήμερα, λοιπόν, έχει περάσει ο τραμπουκισμός της Τουρκίας. Άρα δεν βλέπω κανέναν λόγο να πανηγυρίζουμε για το καλώδιο», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Έγινε ποτέ σοβαρή συζήτηση για τα δυτικά Βαλκάνια μεταξύ των μεγάλων κομμάτων της χώρας;»

Απέδωσε στην κυβέρνηση αλαζονεία και ψευδεπίγραφη επίκληση της συναίνεσης στην εξωτερική πολιτική. Τόνισε πως  «όλα τα ξέρουν; Έγινε ποτέ σοβαρή συζήτηση για τα δυτικά Βαλκάνια μεταξύ των μεγάλων κομμάτων της χώρας; Έγινε σοβαρή συζήτηση για τα ζητήματα της Αιγύπτου και της Λιβύης;».

Για την επένδυση στο λιμάνι της Ελευσίνας τόνισε πως «τα λιμάνια είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Άρα, για οποιαδήποτε επένδυση πρέπει να γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση και εντός της κυβέρνησης και εντός της Βουλής. Αυτή τη συζήτηση δεν την είδα και μου προκαλεί εντύπωση, διότι είναι πολύ σοβαρή η ιστορία με τα λιμάνια. Πρέπει να συζητάμε και να έχουμε μια κοινή στρατηγική στο πώς κάνουμε προτεραιοποιήσεις σε αυτές τις επενδύσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «για εμένα, η εικόνα να είναι ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Ζελένσκι και στη μέση η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα διπλωματικό πρωτόκολλο που πρέπει να γίνεται απαρέγκλιτα σεβαστό. Αυτή είναι η θέση μου και νομίζω ότι είναι μία θέση εθνικής αξιοπρέπειας. Διότι είμαστε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος και όλες αυτές οι επενδύσεις πρέπει να υπόκεινται στους κανόνες της ευρωπαϊκής κανονικότητας».

Ως προς το μεσανατολικό και την προοπτική λύσης, σημείωσε πως «είμαστε πολύ χαρούμενοι που σταμάτησε η σφαγή στη Γάζα» αλλά δήλωσε προβληματισμένος: «Όσο υπάρχει όμως ο Νετανιάχου, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να βρεθεί κάποια λύση. Θεωρώ ότι οι προσωπικότητες εκατέρωθεν, οι ηγεσίες εκατέρωθεν, θα παίξουν τον κρισιμότερο ρόλο, πέρα από το γεωπολιτικό περιβάλλον, πέρα από τη βούληση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν βλέπω όμως σήμερα, ποια πρόσωπα είναι αυτά που θα οικοδομήσουν ένα παραγωγικό διάλογο μεταξύ των δύο εθνών, που θα φέρει ένα αποτέλεσμα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Σε ερώτηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί κατά κάποιους ανορθόδοξους διπλωματικούς κανόνες και ίσως έτσι έρθει η λύση, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «ο Τραμπ από το 2016 απέδειξε ότι η αντίληψή του είναι η συναλλακτική εξωτερική πολιτική. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι μεγάλοι παίκτες αποκτούν πολύ μεγάλη ισχύ, διότι επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού και υπονομεύεται το διεθνές δίκαιο. Αυτό σίγουρα δεν βολεύει την Ευρώπη, που είναι ουσιαστικά η μεγάλη πολιτική μονάδα η οποία έχει τις αρχές και τις αξίες που βάζουν πάντα σε προτεραιότητα το διεθνές δίκαιο. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και η Ευρώπη και η Ελλάδα για τα επόμενα τρία χρόνια, μέχρι να ολοκληρωθεί η θητεία του κ. Τραμπ. Και όλα αυτά που διαβάζω για συμφωνίες μεταξύ Ρουάντα – Κονγκό, για τη συμφωνία του Καυκάσου και εκεί είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός, διότι τα έχω παρακολουθήσει στενά και τα δύο ως ευρωβουλευτής -και εννοώ εκ του σύνεγγυς, με παρουσία μου σε αυτές τις χώρες- θεωρώ ότι δεν είναι τόσο αισιόδοξα τα πράγματα, όσο γράφονται και λέγονται για να φανεί ότι αυτού του τύπου η διπλωματία φέρνει αποτελέσματα. Νομίζω ότι δεν θα φέρει αποτέλεσμα».

«Δυστυχώς η χώρα μας πάει απροετοίμαστη στα περισσότερα συμβούλια και αυτό είναι γνωστό»

Τέλος κληθείς να περιγράψει τι διαφορετικό θα φέρει μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στο κεφάλαιο της εξωτερικής πολιτικής , ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για σχέδιο και εθνική αυτοπεποίθηση.

«Ένα κανονικό υπουργείο Εξωτερικών, όπου χαράσσουν την πολιτική οι διπλωμάτες στρατηγικά σε βάθος χρόνου και όχι άλλα να κάνουμε την Τρίτη, άλλα την Τετάρτη, άλλα την Πέμπτη, με τα αποτελέσματα που έχουμε δει σε πάρα πολλές υποθέσεις. Δεύτερο θέμα είναι οι Βρυξέλλες, όπου -και το λέω και με την πρότερη ιδιότητά μου- θέλει μια πολύ σοβαρή και τεκμηριωμένη παρουσία. Έχουμε δυνατότητες. Δηλαδή, στην Κοινή Αγροτική Πολιτική η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 2000-2004, έφερε φοβερά αποτελέσματα, διότι ήμασταν τεκμηριωμένοι, σοβαροί, με φακέλους. Δεν υπάρχουν πια αυτά. Δυστυχώς η χώρα μας πάει απροετοίμαστη στα περισσότερα συμβούλια και αυτό είναι γνωστό», ανέφερε.

Τέλος, επισήμανε πως «επίσης, ως προς τα τρίτα κράτη, προφανέστατα πρέπει να συζητάμε με την Τουρκία αλλά χωρίς αυταπάτες. Εδώ ακούμε τη μία ‘ήρεμα νερά’, την άλλη ότι έχουμε κάνει μία συμφωνία η οποία πώς γίνεται σεβαστή; Με το αφήγημα της «γαλάζιας πατρίδας»; Με τη στάση στο καλώδιο; Με τη ρητορεία του Ερντογάν για διχοτόμηση της Κύπρου; Η Ελλάδα πρέπει να κοιτάξει το στρατηγικό της βάθος στα Βαλκάνια μακροπρόθεσμα και να έχει μια συνεπή στάση απέναντι στην Τουρκία, που είναι: «Κύριοι, ελάτε στη Χάγη για το ένα και μόνο ζήτημα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο». Και βέβαια, το μεγάλο ζήτημα της επίλυσης του κυπριακού που πιστεύω ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, βάζοντας στον πυρήνα του τραπεζιού την Ευρώπη».

World
Ουκρανία: Πώς ο πόλεμος δίχασε την Ομάδα του Βίζεγκραντ

Ουκρανία: Πώς ο πόλεμος δίχασε την Ομάδα του Βίζεγκραντ

Χρήστος Μαγειρίας: «Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου – Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25

«Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ

Τα χρήματα από τα Τζόκερ και το, κατά τον Χρήστο Μαγειρία, «βιαστικό πόρισμα» του Χαράλαμπου Βουρλιώτη που οδήγησε στη δέσμευση των λογαριασμών του - Η... «κυρία Μιρέλα» και οι μη απαντήσεις για τις επιδοτήσεις της οικογένειάς του

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς

Το ΚΚΕ καλεί την κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς με μικρά παιδιά, εξασφαλίζοντας την άδεια μετ’ αποδοχών για τουλάχιστον τον έναν γονέα.

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.12.25
Επικαιρότητα 04.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο κ. Μαγειρίας προκλητικά προσπάθησε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της ότι έχει στοχοποιήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν φταίει όμως η αντιπολίτευση που ακόμη ένα μέλος της ΝΔ ελέγχεται από τις αρχές», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης
«Πολιτική χωρίς μέλλον» 04.12.25
«Πολιτική χωρίς μέλλον» 04.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης

«Την ώρα που πολύς κόσμος δεν βρίσκει σπίτι, σχεδόν το 34,5% των διαμερισμάτων στη χώρα είναι κενό, ενώ η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να δημιουργήσει κοινωνική κατοικία κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μαξίμου: «Red code» μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» – Σε κύριο αντίπαλο ανάγει τον Τσίπρα η κυβέρνηση
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό 04.12.25
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό 04.12.25

«Red code» στο Μαξίμου μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» - Σε κύριο αντίπαλο ανάγει τον Τσίπρα η κυβέρνηση

Πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης σπεύδουν να σχολιάσουν τη χθεσινή ηχηρή πολιτική παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Αλλαγή τακτικής στο Μαξίμου που αρχικά θέλησε να υποβαθμίσει την κυκλοφορία του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού αλλά τώρα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα πραγματικότητα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Στα κάγκελα» βουλευτές της ΝΔ με τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε βάρος των αγροτών – Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας το αποψινό τραπέζωμα
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

«Στα κάγκελα» βουλευτές της ΝΔ με τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε βάρος των αγροτών – Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας το αποψινό τραπέζωμα

Φουντώνει η δυσαρέσκεια εντός της Κ.Ο. της ΝΔ λόγω των χειρισμών της κυβέρνησης στο αγροτικό. Αναβολή μέχρι νεοτέρας, λόγω της κακοκαιρίας, της έναρξης του νέου γύρου «μασάζ» του Μητσοτάκη στους βουλευτές του, μέσω τραπεζωμάτων ανά επιτροπή της Βουλής, στην οποία μετέχουν.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαγειρίας στην εξεταστική: Από αναγκαστική απαλλοτρίωση τα χρήματα για τη Ferrari – Τα 300.000 από γονική παροχή και τα 25.000 από τζόκερ
ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25
ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25

Μαγειρίας στην εξεταστική: Από αναγκαστική απαλλοτρίωση τα χρήματα για τη Ferrari – Τα 300.000 από γονική παροχή και τα 25.000 από τζόκερ

Αίσθηση προκάλεσε στην εξεταστική επιτροπή το γεγονός πως το 2023 ο Χρήστος Μαγειρίας εμφανίζεται να έχει λάβει 295.000 ευρώ ως γονική παροχή, χωρίς όμως να είσαι σε θέση να αποκαλύψει από που προέρχονται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μαξίμου: Σε άτακτη φυγή η κυβέρνηση, ακύρωσε τη συνάντηση με αγρότες της Κρήτης – Στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου
Δικαιολογίες 04.12.25
Δικαιολογίες 04.12.25

Άτακτη φυγή της κυβέρνησης, ακυρώνει τη συνάντηση με τους αγρότες της Κρήτης - Στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου

Πίσω ολοταχώς από την κυβέρνηση και... το φταίξιμο στους αγροκτηνοτρόφους. Τι λέει στο in ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης.

Σύνταξη
Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο
Διπλωματία 04.12.25
Διπλωματία 04.12.25

Παυλόπουλος: Η Τουρκία θέλει να «καταπιεί» την Κύπρο

Όπως τόνισε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας η στρατηγική της Τουρκίας για την Ελλάδα περιλαμβάνει τις βλέψεις για το Αιγαίο και τη Θράκη, όπως αναφέρονται στις θέσεις της Γαλάζιας Πατρίδας.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Υποκλοπές: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέας Αριστεράς για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

«Ο μάρτυρας Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην νόμιμος εκπρόσωπος στην εταιρεία Krikel του κατηγορούμενου Γιάννη Λαβράνου, δήλωσε ότι πριν από την κατάθεσή του στην Εξεταστική για τις υποκλοπές, είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις των μελών της ΝΔ»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της
«Επιτελικό κράτος» 04.12.25
«Επιτελικό κράτος» 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της

«Οι πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΑΑΤ υπό την κυβέρνηση της ΝΔ, παρά το γνωστό πλέον σκάνδαλο των βοσκοτόπων, συνέχισαν μέχρι και το 2024 να κατανέμουν Εθνικό Απόθεμα σε βοσκοτόπια με εξωπραγματικούς αριθμούς», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το Predator δεν ήταν «ιδιωτική μπίζνα» αλλά εργαλείο παρακολούθησης με κέντρο επιχειρήσεων την Ελλάδα
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Νέα Αριστερά: Το Predator δεν ήταν «ιδιωτική μπίζνα» αλλά εργαλείο παρακολούθησης με κέντρο επιχειρήσεων την Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε διάβημα στον Νικήτα Κακλαμάνη ζητώντας να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην εκπρόσωπος της Krikel, που εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη
Intellexa 04.12.25
Intellexa 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και ζητάει από τον πρωθυπουργό να σχολιάσει τις νέες αποκαλύψεις

Σύνταξη
Intellexa Leaks: Νέες αποκαλύψεις για τη δραστηριότητα της Intellexa – Η σχέση τους με τη δίκη στην Αθήνα
Πολιτική 04.12.25
Πολιτική 04.12.25

Intellexa Leaks: Νέες αποκαλύψεις για τη δραστηριότητα της Intellexa – Η σχέση τους με τη δίκη στην Αθήνα

Κοινή έρευνα του Inside Story, της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz και του ερευνητικού δικτύου WAV αποκαλύπτουν πως η εταιρεία Intellexa ζει και βασιλεύει και δραστηριοποιείται μέσω Predator, πραγματοποιώντας νέες επιθέσεις.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης επιφύλαξε στους έντιμους αγρότες μειωμένες ενισχύσεις, μη αναθεώρηση ΕΛΓΑ και «γαλάζιες» ακρίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης επιφύλαξε στους έντιμους αγρότες μειωμένες ενισχύσεις, μη αναθεώρηση ΕΛΓΑ και «γαλάζιες» ακρίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αγρότες και κτηνοτρόφοι διεκδικούν τα χρωστούμενα. Μόνο από πέρυσι τους οφείλεται μισό δισ. και η κυβέρνηση ΝΔ ήταν ευρωπαϊκή εξαίρεση αποτυγχάνοντας να πληρώσει το 70% της βασικής ενίσχυσης», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα
Εκεχειρία στη Γάζα 04.12.25
Εκεχειρία στη Γάζα 04.12.25

Ισραήλ: Αντιπροσωπεία στο Κάιρο – Διαπραγμάτευση για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου στη Γάζα

Ο τελευταίος νεκρός όμηρος είναι αρχιλοχίας του ισραηλινού στρατού που είχε απαχθεί από τη Χαμάς. Στόχος των συνομιλιών είναι η άμεση επιστροφή του στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Έντονη συγκίνηση στη «Belgrade Arena»: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)
Μπάσκετ 04.12.25
Μπάσκετ 04.12.25

Συγκίνηση στη Belgrade Arena: Δάκρυσαν για τον Ομπράντοβιτς οι οπαδοί της Παρτιζάν (vids)

Με δάκρυα στα μάτια και κρατώντας εκατοντάδες αφίσες Ομπράντοβιτς προσήλθαν οι οπαδοί της Παρτιζάν στο γήπεδο για το παιχνίδι της ομάδας τους με τη Μπάγερν Μονάχου στην Ευρωλίγκα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης
Υπερτουρισμός 04.12.25
Υπερτουρισμός 04.12.25

Ιταλία: Το Μιλάνο απαγορεύει τις κλειδοθήκες self-check-in για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Το self-check-in «οδηγεί σε ακατάλληλη χρήση δημόσιου χώρου προς όφελος ιδιωτών», επισήμανε ο δημοτικός σύμβουλος Μικέλε Αλμπιάνι. Και πρόσθεσε ότι προκαλεί ταλαιπωρία στους κατοίκους».

Σύνταξη
Οπαδός της Σάντος «μπούκαρε» στο γήπεδο για να μιλήσει στον Νεϊμάρ και… τραυμάτισε παίκτη! (vid)
Ποδόσφαιρο 04.12.25
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Οπαδός της Σάντος «μπούκαρε» στο γήπεδο για να μιλήσει στον Νεϊμάρ και… τραυμάτισε παίκτη! (vid)

«Τρελό» περιστατικό Ζουβεντούδε - Σάντος, με έναν οπαδό να εισβάλλει στο γήπεδο για... χάρη του Νεϊμάρ και τελικά να προκαλεί, άθελά του, τον τραυματισμό του Ζε Ιβάντοι!

Σύνταξη
Σοκ στη Versace: Αποχωρεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Dario Vitale λίγο μετά την εξαγορά–μαμούθ από την Prada
Fare Thee Well 04.12.25
Fare Thee Well 04.12.25

Σοκ στη Versace: Αποχωρεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Dario Vitale λίγο μετά την εξαγορά–μαμούθ από την Prada

Ο Dario Vitale αποχωρεί από τη δημιουργική ηγεσία της Versace λιγότερο από εννέα μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και αμέσως μετά την εξαγορά του οίκου από την Prada

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χρήστος Μαγειρίας: «Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου – Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 04.12.25

«Νεοδημοκράτης από μικρό παιδί» ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - Τα λεφτά, η Ferrari, «ο κακός λύκος» και τα Τζόκερ

Τα χρήματα από τα Τζόκερ και το, κατά τον Χρήστο Μαγειρία, «βιαστικό πόρισμα» του Χαράλαμπου Βουρλιώτη που οδήγησε στη δέσμευση των λογαριασμών του - Η... «κυρία Μιρέλα» και οι μη απαντήσεις για τις επιδοτήσεις της οικογένειάς του

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Έκκληση του υπουργείου για μέτρα προστασίας, ενώ εργαζόμενοι της e-food καταγγέλλουν μπόνους εν μέσω κακοκαιρίας – Διαψεύδει η εταιρεία
Ελλάδα 04.12.25
Ελλάδα 04.12.25 Upd: 00:29

Έκκληση του υπουργείου για μέτρα προστασίας, ενώ εργαζόμενοι της e-food καταγγέλλουν μπόνους εν μέσω κακοκαιρίας – Διαψεύδει η εταιρεία

«Η υπηρεσία μας τέθηκε εκτός λειτουργίας άμεσα, σχετικά με τη λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων» σημειώνει η e-food διαψεύδοντας τις καταγγελίες διανομέων για παροχή μπόνους σε όποιον δούλευε εν μέσω κακοκαιρίας και συστάσεων του υπουργείου.

Σύνταξη
Ο Κολίνα εξήγησε γιατί θέλει VAR για τα κόρνερ
Ποδόσφαιρο 04.12.25
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ο Κολίνα εξήγησε γιατί θέλει VAR για τα κόρνερ

Ο επικεφαλής διαιτησίας της FIFA, Πιερλουίτζι Κολίνα ανέλυσε γιατί η εφαρμογή του δεν θα δημιουργεί επιπλέον καθυστερήσεις στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, όπως φοβούνται αρκετοί

Βάιος Μπαλάφας
Άρης Betsson – Κλουζ 88-98: Ήττα-πισωγύρισμα για τους «κιτρινόμαυρους»
Μπάσκετ 04.12.25
Μπάσκετ 04.12.25

Άρης Betsson – Κλουζ 88-98: Ήττα-πισωγύρισμα για τους «κιτρινόμαυρους»

Ο Άρης «έχασε» το μυαλό του στο 2ο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να χάσει την επαφή με το σκορ σταδιακά και τελικά γνωρίσει ήττα με 98-88 από την Κλουζ στο Παλέ που τον αφήνει πίσω στη μάχη της πρόκρισης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Αιώνια χημικά» στο πιάτο μας – Υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη
Πέρα από τα όρια 04.12.25
Πέρα από τα όρια 04.12.25

Υψηλά επίπεδα τοξικών ουσιών σε προϊόντα δημητριακών σε όλη την Ευρώπη

Έρευνα του Δικτύου Δράσης για τα Φυτοφάρμακα εντόπισε ότι οι μέσες συγκεντρώσεις «αιώνιων χημικών» είναι 107 φορές υψηλότερες στα δημητριακά από ό,τι στο νερό βρύσης. Μεγάλοι οι κίνδυνοι για την υγεία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κακοκαιρία Byron: Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Αττική όλο το βράδυ – Πέντε περιοχές με πάνω από 100 χιλιοστά βροχής
Έντονες οι βροχοπτώσεις 04.12.25
Έντονες οι βροχοπτώσεις 04.12.25

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Αττική όλο το βράδυ – Πέντε περιοχές με πάνω από 100 χιλιοστά βροχής

Δοκιμάζεται η χώρα από την κακοκαιρία Byron. Ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος αναφέρει στο in πως τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και μέσα στη νύχτα.  

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ιρλανδία: Drones στρατιωτικού τύπου εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι
Υβριδική επίθεση 04.12.25
Υβριδική επίθεση 04.12.25

Ιρλανδία: Drones στρατιωτικού τύπου εντοπίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Ζελένσκι

Τέσσερα drones στρατιωτικού τύπου παραβίασαν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ιρλανδία το βράδυ της Δευτέρας. Πέταξαν κοντά στο αεροσκάφος που έφερε τον Ζελένσκι στο Δουβλίνο.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 04.12.25
Ποδόσφαιρο 04.12.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουέστ Χαμ για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

ΚΚΕ για κλείσιμο σχολείων λόγω κακοκαιρίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς

Το ΚΚΕ καλεί την κυβέρνηση να πάρει μέτρα για τους εργαζόμενους γονείς με μικρά παιδιά, εξασφαλίζοντας την άδεια μετ’ αποδοχών για τουλάχιστον τον έναν γονέα.

Σύνταξη
Ο Λανουά «αγρίεψε»: Πέντε διαιτητές εκτός ορισμών
Ποδόσφαιρο 04.12.25
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ο Λανουά «αγρίεψε»: Πέντε διαιτητές εκτός ορισμών

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά ακολουθεί το ίδιο σύστημα, από την αρχή της σεζόν, με τιμωρίες διαιτητών, δείχνοντας και ότι οι 21 διαιτητές φτάνουν και περισσεύουν. Έξι ρέφερι με διπλούς ορισμούς

Βάιος Μπαλάφας
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.12.25
Επικαιρότητα 04.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο κ. Μαγειρίας προκλητικά προσπάθησε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της ότι έχει στοχοποιήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν φταίει όμως η αντιπολίτευση που ακόμη ένα μέλος της ΝΔ ελέγχεται από τις αρχές», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ
Κατά της λογοκρισίας 04.12.25
Κατά της λογοκρισίας 04.12.25

New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ

Η εφημερίδα New York Times κατέθεσε μήνυση εις βάρος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ζητώντας να αρθούν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ Άμυνας.

Σύνταξη
