Ανδρουλάκης: Αλαζονεία της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική – Την Τουρκία την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει

«Δεν νοείται η Τουρκία να είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Άμυνας», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας πως «εξαρχής ήμουν κάθετος και δεν έβαλα καμία προϋπόθεση για τη συμμετοχή της, όπως αντίθετα έκανε ο πρωθυπουργός».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσδιόρισε ως βάση της θέσης του δύο λόγους, μιλώντας στο συνέδριο του Delphi Economic Forum, της εφημερίδας «Το Βήμα» και του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων «Αθήνα: Διάλογοι για την πολιτική -Η Ανατολική Μεσόγειος αλλάζει».

Όπως είπε, «πρώτον, ιδεολογικά, πολιτικά και εθνικά, θεωρώ ότι δεν έχει καμία θέση στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας η Τουρκία. Τελειώσαμε. Την έχουμε στο ΝΑΤΟ, φτάνει. Τα είδαμε τα χαΐρια μας. Δεύτερο θέμα, εάν μπουν στο 65% οι εταιρείες της Τουρκίας, -επειδή έχουν τρέξει πάρα πολύ γρήγορα-, κινδυνεύουμε να μπουν δυναμικά στις ευρωπαϊκές εταιρείες και αντί να είναι αυτοί εξαρτώμενοι από εμάς, να είμαστε εμείς εξαρτώμενοι από εκείνους».

Επιπλέον, τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδεικνύει αδυναμία να επιβάλλει τις ελληνικές θέσεις στην ευρωπαϊκή ατζέντα. «Η Ελλάδα πρέπει να σχεδιάσει την ευρωπαϊκή στρατηγική στην Ανατολική Μεσόγειο και μετά να αγωνιστεί διπλωματικά, διακομματικά, ώστε αυτή να γίνει η ευρωπαϊκή στρατηγική στις Βρυξέλλες. Διότι θεωρώ αδιανόητο να δίνονται 4 δισεκατομμύρια από την ΕΕ στην Αίγυπτο και 2 δισεκατομμύρια στη Λιβύη, αλλά να μην είμαστε πουθενά, μα πουθενά. Δηλαδή να παίρνει 4 δισεκατομμύρια η Αίγυπτος, αλλά να μην έχουμε θετική εξέλιξη στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά. Το θεωρώ ένα τεράστιο έλλειμα της ελληνικής διπλωματίας», είπε.

«Πρέπει να χαράξουμε την κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική»

Πρόσθεσε, ως δεύτερο θέμα, τους εξοπλισμούς, λέγοντας ότι «πρέπει να δημιουργήσουμε το πλαίσιο της κοινής στρατηγικής εξοπλιστικών προγραμμάτων. Δηλαδή αυτά που φεύγουν από την Ευρώπη να μπαίνουν σε ένα πλαίσιο που να ευνοούν και εμάς, όχι να μπαίνουμε σε ένα ράλι ανταγωνισμού με την Τουρκία, διότι αυτό δεν έχει τέλος. Και να σας φέρνω ένα παράδειγμα. Δηλαδή στον βωμό του να ρυμουλκήσει ο Τραμπ τη Ρωσία από τη σχέση της με την Κίνα, θα την πληρώσει η Ανατολική Ευρώπη; Στον βωμό του να ρυμουλκήσουν οι Αμερικανοί την Τουρκία προς τη Δύση, θα την πληρώσουν άλλα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου; Όχι. Εδώ λοιπόν πρέπει να χαράξουμε την κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική, που είναι ανοιχτά τα αυτιά, διότι έχουμε κοινούς φόβους για τους αναθεωρητές της ευρύτερης περιοχής – και οι ανατολικοευρωπαίοι και εμείς».

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ επέκρινε τους χειρισμούς της κυβέρνησης,. «Όταν ξεκινά μια επένδυση στη χώρα μας, πρέπει να υπάρχει το οικονομικό σκέλος, -ποιος πληρώνει δηλαδή-, και η διασφάλιση της υλοποίησης της επένδυσης, όταν αυτή η επένδυση συνδέεται με τον σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αλλιώς τα υπόλοιπα είναι τυχοδιωκτισμοί. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ξεκίνησε μια τόσο σοβαρή επένδυση για τη διασύνδεση Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας χωρίς να έχουμε διασφαλίσει τα στοιχειώδη. Με αποτέλεσμα η Τουρκία να λέει: “είτε έρχεστε να πάρετε άδεια από εμάς, άρα να αναγνωρίσετε με αυτόν τον τρόπο το παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο, ή δεν θα κάνετε τίποτα”. Σήμερα, λοιπόν, έχει περάσει ο τραμπουκισμός της Τουρκίας. Άρα δεν βλέπω κανέναν λόγο να πανηγυρίζουμε για το καλώδιο», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Έγινε ποτέ σοβαρή συζήτηση για τα δυτικά Βαλκάνια μεταξύ των μεγάλων κομμάτων της χώρας;»

Απέδωσε στην κυβέρνηση αλαζονεία και ψευδεπίγραφη επίκληση της συναίνεσης στην εξωτερική πολιτική. Τόνισε πως «όλα τα ξέρουν; Έγινε ποτέ σοβαρή συζήτηση για τα δυτικά Βαλκάνια μεταξύ των μεγάλων κομμάτων της χώρας; Έγινε σοβαρή συζήτηση για τα ζητήματα της Αιγύπτου και της Λιβύης;».

Για την επένδυση στο λιμάνι της Ελευσίνας τόνισε πως «τα λιμάνια είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Άρα, για οποιαδήποτε επένδυση πρέπει να γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση και εντός της κυβέρνησης και εντός της Βουλής. Αυτή τη συζήτηση δεν την είδα και μου προκαλεί εντύπωση, διότι είναι πολύ σοβαρή η ιστορία με τα λιμάνια. Πρέπει να συζητάμε και να έχουμε μια κοινή στρατηγική στο πώς κάνουμε προτεραιοποιήσεις σε αυτές τις επενδύσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «για εμένα, η εικόνα να είναι ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Ζελένσκι και στη μέση η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ένα διπλωματικό πρωτόκολλο που πρέπει να γίνεται απαρέγκλιτα σεβαστό. Αυτή είναι η θέση μου και νομίζω ότι είναι μία θέση εθνικής αξιοπρέπειας. Διότι είμαστε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος και όλες αυτές οι επενδύσεις πρέπει να υπόκεινται στους κανόνες της ευρωπαϊκής κανονικότητας».

Ως προς το μεσανατολικό και την προοπτική λύσης, σημείωσε πως «είμαστε πολύ χαρούμενοι που σταμάτησε η σφαγή στη Γάζα» αλλά δήλωσε προβληματισμένος: «Όσο υπάρχει όμως ο Νετανιάχου, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να βρεθεί κάποια λύση. Θεωρώ ότι οι προσωπικότητες εκατέρωθεν, οι ηγεσίες εκατέρωθεν, θα παίξουν τον κρισιμότερο ρόλο, πέρα από το γεωπολιτικό περιβάλλον, πέρα από τη βούληση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν βλέπω όμως σήμερα, ποια πρόσωπα είναι αυτά που θα οικοδομήσουν ένα παραγωγικό διάλογο μεταξύ των δύο εθνών, που θα φέρει ένα αποτέλεσμα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Σε ερώτηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί κατά κάποιους ανορθόδοξους διπλωματικούς κανόνες και ίσως έτσι έρθει η λύση, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «ο Τραμπ από το 2016 απέδειξε ότι η αντίληψή του είναι η συναλλακτική εξωτερική πολιτική. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι μεγάλοι παίκτες αποκτούν πολύ μεγάλη ισχύ, διότι επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού και υπονομεύεται το διεθνές δίκαιο. Αυτό σίγουρα δεν βολεύει την Ευρώπη, που είναι ουσιαστικά η μεγάλη πολιτική μονάδα η οποία έχει τις αρχές και τις αξίες που βάζουν πάντα σε προτεραιότητα το διεθνές δίκαιο. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και η Ευρώπη και η Ελλάδα για τα επόμενα τρία χρόνια, μέχρι να ολοκληρωθεί η θητεία του κ. Τραμπ. Και όλα αυτά που διαβάζω για συμφωνίες μεταξύ Ρουάντα – Κονγκό, για τη συμφωνία του Καυκάσου και εκεί είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός, διότι τα έχω παρακολουθήσει στενά και τα δύο ως ευρωβουλευτής -και εννοώ εκ του σύνεγγυς, με παρουσία μου σε αυτές τις χώρες- θεωρώ ότι δεν είναι τόσο αισιόδοξα τα πράγματα, όσο γράφονται και λέγονται για να φανεί ότι αυτού του τύπου η διπλωματία φέρνει αποτελέσματα. Νομίζω ότι δεν θα φέρει αποτέλεσμα».

«Δυστυχώς η χώρα μας πάει απροετοίμαστη στα περισσότερα συμβούλια και αυτό είναι γνωστό»

Τέλος κληθείς να περιγράψει τι διαφορετικό θα φέρει μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στο κεφάλαιο της εξωτερικής πολιτικής , ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για σχέδιο και εθνική αυτοπεποίθηση.

«Ένα κανονικό υπουργείο Εξωτερικών, όπου χαράσσουν την πολιτική οι διπλωμάτες στρατηγικά σε βάθος χρόνου και όχι άλλα να κάνουμε την Τρίτη, άλλα την Τετάρτη, άλλα την Πέμπτη, με τα αποτελέσματα που έχουμε δει σε πάρα πολλές υποθέσεις. Δεύτερο θέμα είναι οι Βρυξέλλες, όπου -και το λέω και με την πρότερη ιδιότητά μου- θέλει μια πολύ σοβαρή και τεκμηριωμένη παρουσία. Έχουμε δυνατότητες. Δηλαδή, στην Κοινή Αγροτική Πολιτική η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ 2000-2004, έφερε φοβερά αποτελέσματα, διότι ήμασταν τεκμηριωμένοι, σοβαροί, με φακέλους. Δεν υπάρχουν πια αυτά. Δυστυχώς η χώρα μας πάει απροετοίμαστη στα περισσότερα συμβούλια και αυτό είναι γνωστό», ανέφερε.

Τέλος, επισήμανε πως «επίσης, ως προς τα τρίτα κράτη, προφανέστατα πρέπει να συζητάμε με την Τουρκία αλλά χωρίς αυταπάτες. Εδώ ακούμε τη μία ‘ήρεμα νερά’, την άλλη ότι έχουμε κάνει μία συμφωνία η οποία πώς γίνεται σεβαστή; Με το αφήγημα της «γαλάζιας πατρίδας»; Με τη στάση στο καλώδιο; Με τη ρητορεία του Ερντογάν για διχοτόμηση της Κύπρου; Η Ελλάδα πρέπει να κοιτάξει το στρατηγικό της βάθος στα Βαλκάνια μακροπρόθεσμα και να έχει μια συνεπή στάση απέναντι στην Τουρκία, που είναι: «Κύριοι, ελάτε στη Χάγη για το ένα και μόνο ζήτημα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο». Και βέβαια, το μεγάλο ζήτημα της επίλυσης του κυπριακού που πιστεύω ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, βάζοντας στον πυρήνα του τραπεζιού την Ευρώπη».