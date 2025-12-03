«Η σημερινή ημέρα μάς δίνει την ευκαιρία να δούμε τον καθρέπτη της κοινωνίας μας. Γιατί πάνω απ’ όλα είναι μία ημέρα λογοδοσίας», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το 10ο Ειδικό Σχολείο Αθηνών, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συζήτησε με τον διευθυντή του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς και τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της ειδικής αγωγής, «όπου το εκπαιδευτικό σύστημα εμφανίζεται ελλειμματικό και άνισο». Η Πρώιμη Παρέμβαση δεν λειτουργεί, τμήματα ένταξης υπάρχουν μόνο σε κάποια σχολεία, σημαντική υποστελέχωση στην Παράλληλη Στήριξη, τα Ειδικά Σχολεία συχνά στεγάζονται σε ακατάλληλες αίθουσες, είναι μεταξύ των κύριων προβλημάτων που του παρέθεσαν.

Ημέρα λογοδοσίας

«Η σημερινή ημέρα μάς δίνει την ευκαιρία να δούμε τον καθρέπτη της κοινωνίας μας. Γιατί πάνω απ’ όλα είναι μία ημέρα λογοδοσίας. Είμαστε μια κοινωνία που γυρνάει την πλάτη σε αυτές τις μεγάλες αδικίες ή τις βάζει στο επίκεντρο του διαλόγου για να αναληφθούν πρωτοβουλίες;», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, προσθέτοντας πως σε αυτόν τον τομέα το κοινωνικό κράτος δείχνει τον πραγματικό χαρακτήρα του. «Είναι θέμα όλης της κοινωνίας. Δείχνει κατά πόσο σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα στην πρόσβαση, στην αυτονομία, στην εκπαίδευση», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρέθεσε ένα προσωπικό βίωμα, αναφέροντας ειδικότερα πως «ό,τι χειρότερο έχω συναντήσει στα χρόνια που είμαι πρόεδρος, είναι η αγωνία νέων ανθρώπων 40-45 ετών «τι θα κάνουν τα παιδιά μας με αναπηρία αφού πεθάνουμε». Δηλαδή, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο νέος να σκέφτεται τι θα κάνει το παιδί του με το πέρας της δικής του ζωής, αυτό είναι μία τραγωδία για την κοινωνία μας». «Για αυτό, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να βελτιωθούν τα πράγματα», τόνισε.

Τον κ. Ανδρουλάκη συνόδευσαν ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ατόμων με Αναπηρία, Πέτρος Παππάς, ο γραμματέας του Δικτύου Ατόμων με αναπηρία, Βασίλης Κουλούρης και η αναπληρώτρια γραμματέας του Τομέα Παιδείας, Σοφία Πουλοπούλου.