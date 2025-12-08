newspaper
Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκάιντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει
Διεθνής Οικονομία 08 Δεκεμβρίου 2025 | 18:55

Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει

Ενώ οι συζητήσεις για τις ώρες εργασίας πληθαίνουν παγκοσμίως- από το ελληνικό 13ωρο, μέχρι το «όραμα» της 4ήμερης εργασίας - υπάρχει τελικά απάντηση στην ερώτηση: πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Spotlight

Η τυπική 40ωρη εβδομάδα φαίνεται να είναι κανόνας, αλλά νέες έρευνες δείχνουν ότι οι ανάγκες των εργαζομένων διαφέρουν ανά χώρα, κουλτούρα και οικονομικό πλαίσιο. Από την Ευρώπη έως τις ΗΠΑ, η συζήτηση για τον «ιδανικό» χρόνο εργασίας αναδεικνύει ένα κρίσιμο ερώτημα: δουλεύουμε για να ζούμε ή ζούμε για να δουλεύουμε;

Οι επιστήμονες και οι επιχειρηματίες εξετάζουν πλέον σοβαρά αν η μείωση των ωρών μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής – ή αν η υπερεργασία παραμένει το μυστικό της επιτυχίας.

Τι λένε οι έρευνες;

Μια νέα έρευνα με στοιχεία για το εργατικό δυναμικό, που πραγματοποιήθηκε από τον Amory Gethin της Παγκόσμιας Τράπεζας και τον Emmanuel Saez του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, διαπιστώνει ότι ο απασχολούμενος ενήλικος πληθυσμός παγκοσμίως εργάζεται κατά μέσο όρο 42 ώρες την εβδομάδα.

Ο αριθμός αυτός βέβαια επηρεάζεται από πολλές παραμέτρους.

Το φύλο, η ηλικία και τα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης επιδρούν στον αριθμό των ωρών που εργάζονται οι άνθρωποι.

Ωστόσο, η 40ωρη εβδομάδα εξακολουθεί να είναι τυπικά ο κανόνας.

Υπάρχει «ιδανικός» χρόνος εργασίας;

Ο χρόνος που εργάζονται πραγματικά οι άνθρωποι δεν είναι ο ίδιος με τον χρόνο που θα έπρεπε να εργάζονται, σύμφωνα με το The Economist.

Οι δουλειές, τα εισοδήματα και οι πολιτισμικές νόρμες ποικίλλουν τόσο πολύ που δεν υπάρχει σωστή απάντηση.

Σε μια πρόσφατη ερευνητική μελέτη των Gregor Jarosch, Laura Pilossoph και Anthony Swaminathan του Πανεπιστημίου Duke, ρωτήθηκαν εργαζόμενοι σε τρεις χώρες ποια μείωση (ή αύξηση) μισθού θα δέχονταν προκειμένου να προσαρμόσουν την εβδομάδα εργασίας τους.

Στη Γερμανία και τη Βρετανία, οι άνθρωποι θα ήταν πρόθυμοι να θυσιάσουν κάποια χρήματα σε αντάλλαγμα για περισσότερο ελεύθερο χρόνο: η βέλτιστη εβδομάδα εργασίας στη Γερμανία, για παράδειγμα, θα διαρκούσε 37 ώρες.

Αντίθετα, οι Αμερικανοί θα ήθελαν να εργάζονται περισσότερο και να κερδίζουν περισσότερα χρήματα.

Αυτό μπορεί να αποτελεί είτε σχόλιο για την επισφάλεια των οικονομικών των Αμερικανών είτε για την «αδυναμία» των Ευρωπαίων, γράφει το άρθρο.

Λιγότερες ώρες, μεγαλύτερη παραγωγικότητα

Ο Jarosch και οι συν-συγγραφείς του εκτιμούν ότι η μείωση των μισθών και της εβδομάδας εργασίας στη Γερμανία θα ήταν προς όφελος όλων, αρκεί να γίνει μια κρίσιμη παραδοχή: ότι οι λιγότερες ώρες εργασίας μπορούν επίσης να είναι ευεργετικές για τους εργοδότες.

Υπάρχουν κάποια στοιχεία που υποστηρίζουν αυτό το συμπέρασμα.

Οι λιγότερες ώρες εργασίας μπορούν να είναι ευεργετικές και για τους εργοδότες

Ο John Pencavel του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ ανέλυσε την παραγωγικότητα των βρετανών εργαζομένων σε εργοστάσια πολεμικού υλικού κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Διαπίστωσε ότι, πέραν του ορίου των 48 ωρών, η παραγωγικότητα για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας άρχιζε να μειώνεται.

Πέραν των 63 ωρών, η επιπλέον εργασία δεν είχε καμία επίδραση στη συνολική παραγωγικότητα.

Το κόστος της δουλειάς

Πέρα από το ζήτημα της παραγωγικότητας των εργαζομένων, όμως, τίθεται και άλλοι παράγοντες.

Από τη μία, οι εργαζόμενοι συνεπάγονται σταθερά κόστη, όπως τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης.

Η κατανομή αυτών δαπανών σε περισσότερες ώρες εργασίας μπορεί να είναι καλύτερη από την πρόσληψη νέων, ενεργητικών υπαλλήλων με τα συναφή γενικά έξοδα, σύμφωνα με το The Economist.

Από την άλλη, τίθεται το ζήτημα της ασφάλειας. Ο κίνδυνος που ενέχει η κόπωση για την απόδοση μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες.

Μια μελέτη για τους παραϊατρικούς στο Μισισιπή, που διεξήχθη από τον Tanguy Brachet της συμβουλευτικής εταιρείας Charles River Associates και τους συν-συγγραφείς του, διαπίστωσε ότι η απόδοσή τους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μειωνόταν στο τέλος των μακρών βάρδιας, με θανατηφόρες συνέπειες.

Η εργασιακή «ηθική» της υπερ-εργασίας

Κάποιοι θεωρούν τις πολλές ώρες εργασίας ως ένδειξη σωστής εργασιακής ηθικής. Οι ολονύκτιες εργασίες μπορεί να είναι απαραίτητες για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Καθώς αγωνίζονται να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις τους, πολύς φόρτος εργασίας πέφτει σε λίγα άτομα.

Ωστόσο, πολλοί ιδρυτές θέλουν να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα έντασης, ακόμη και καθώς οι επιχειρήσεις τους μεγαλώνουν.

Νωρίτερα φέτος, ο Sergey Brin φέρεται να είπε στις ομάδες που εργάζονται στα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της Google ότι η εβδομάδα 60 ωρών είναι το ιδανικό για την παραγωγικότητα.

Ο Narayana Murthy, ιδρυτής της Infosys, εκτιμά ότι η ευημερία στην Ινδία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 70 και πλέον ώρες εργασίας την εβδομάδα.

Και στις καταξιωμένες εταιρείες, η επιπλέον εργασία είναι συνήθως ένας καλός τρόπος για να προχωρήσεις.

Ο Έλον Μασκ είπε κάποτε ότι κανείς δεν άλλαξε ποτέ τον κόσμο με 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα.

Ανάγκη για επαναπροσδιορισμό

Η εικόνα που προκύπτει από τις μελέτες δείχνει ότι η υπερεργασία, όσο βαθιά ριζωμένη κι αν παραμένει σε ορισμένες κουλτούρες, σπάνια λειτουργεί προς όφελος της παραγωγικότητας ή της ευημερίας.

Οι παρατεταμένες ώρες συχνά οδηγούν σε κόπωση και μειωμένη απόδοση, ενώ επιβαρύνουν την υγεία και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων.

Γίνεται λοιπόν ολοένα πιο σαφές ότι η ισορροπία ανάμεσα στον χρόνο εργασίας και τον χρόνο ανάπαυσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για ένα υγιές και αποδοτικό εργασιακό περιβάλλον.

Η επαναξιολόγηση των ωραρίων δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια αναγκαία προσαρμογή στις πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες των ανθρώπων.

Φυσικό αέριο
Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix
Μιντιακός πόλεμος 08.12.25

Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix

Η Paramount που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους μετόχους της Warner Bros, προσφέροντας 2,5 δολάρια περισσότερα ανά μετοχή, από το Netflix, σε μετρητά.

Σύνταξη
Εργαζόμενοι στην Ευρώπη: Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία τους και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι’ αυτό
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία των εργαζόμενων σε όλη την Ευρώπη και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι' αυτό

Ποτέ δεν είχαν δαπανηθεί τόσα πολλά χρήματα για την ψυχική υγεία των εργαζόμενων, αλλά όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά τα ποσοστά φαίνεται να αυξάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»

Η Netflix επικράτησε στην κούρσα για την εξαγορά της WBD απέναντι σε άλλους 2 μνηστήρες, ένας εκ των οποίων ο Ν. Έλισον, γιος του συνιδρυτή της Oracle, που θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον Τραμπ

Σύνταξη
Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ
Οικονομία του Διαστήματος 08.12.25

Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ

Κυβερνήσεις και εταιρείες κάνουν κούρσα για να κατακτήσουν νέα σύνορα εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών πολέμων

Γιώργος Κανελλόπουλος
«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.12.25

«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη

Όπως εξηγεί η Citi, για να αξιολογηθούν σωστά οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2026, πρέπει να γίνουν αντιληπτές από τη σκοπιά των δομικών αλλαγών που υφίσταται το αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
«Αυστηρά μέτρα» 07.12.25

Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι εντάσεις μεταξύ Γαλλίας και Κίνας κλιμακώθηκαν πέρυσι, αφού το Παρίσι υποστήριξε την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα - Τι ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Σεισμός στην Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν τη χώρα (βίντεο)
Ισχυρός σεισμός 08.12.25

Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν την Ιαπωνία

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη βόρεια Ιαπωνία. Η κυβέρνηση προειδοποίησε ότι τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί στην περιοχή.

Σύνταξη
Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent
«Παραπλάνηση» 08.12.25

Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent

«Αυτές οι ανακρίβειες σχετικά με την οικογένεια του γιου μου αναφέρονται σκόπιμα για να παραπλανήσουν τους θεατές και να βλάψουν τη φήμη μας», ανέφερε σε δήλωσή της η μητέρα του Diddy, Janice.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία
Κόσμος 08.12.25

Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία

Οι συνομιλίες στο Λονδίνο για την Ουκρανία ολοκληρώθηκαν με την συμμαχία των προθύμων να εκφράζει την αισιοδοξία της, ώστε η Ρωσία να βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»
«Μας κοροϊδεύουν» 08.12.25

Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»

Κινητοποιήσεις και αποκλεισμοί σε λιμάνια, αεροδρόμια και κεντρικές αρτηρίες ξεκίνησαν από σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μας κοροϊδεύουν, λένε στο in οι αγρότες, αναφερόμενοι στην κυβέρνηση.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΣΥΡΙΖΑ: Γαλάζιος «ιστό αράχνης» στον ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Γαλάζιος «ιστό αράχνης» στον ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Σκληρή ανακοίνωση για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τα νέα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα. «Γαλάζιος ιστό αράχνης γύρω από το ίδρυμα» και «ΟΝΝΕΔίτες σε αλληλεπίδραση».

Σύνταξη
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 08.12.25

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη οι Βρέντζος (AEM), Καλλιμασιάς (ΔΑΑ), Νίκας (NBG Securities) και Ομράν (DLA Piper) συζήτησαν για τη νέα στρατηγική των εισηγμένων στο ΧΑ

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Καραμανλής: Η διερεύνηση των υποκλοπών δεν έπεισε, απαξιώνεται η Βουλή όταν Εξεταστικές λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά
Live 08.12.25 Upd: 21:34

Καραμανλής: Η διερεύνηση των υποκλοπών δεν έπεισε, απαξιώνεται η Βουλή όταν Εξεταστικές λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά

Κώστας Καραμανλής και Ευάγγελος Βενιζέλος θα αναφερθούν στο ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας, της απαξίωσης των θεσμών και της κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών και ο «πονοκέφαλος» στην κυβέρνηση... φουντώνει.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Σύμφωνο Μετανάστευσης 08.12.25

Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Την ώρα που οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιούν ότι η ΕΕ κάνει στροφή σε «αστυνομικό κράτος», οι υπουργοί Εσωτερικών ΕΕ ενέκριναν το αυστηρό πλαίσιο που θα επιτρέπει τις απελάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα προκύψει, με αποδείξεις, ποιοι και γιατί ευθύνονται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Ελλάδα 08.12.25

Να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη ζητά η Μουρτζούκου - «Θα προκύψει με αποδείξεις ποιοι ευθύνονται»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του Παναγιωτάκη και αυτό θα αποδεχτεί μόλις κατατεθούν οι απομαγνητοφωνήσεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέες ρωσικές προωθήσεις – Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου (χάρτης)
Χάρτης 08.12.25

Νέες ρωσικές προωθήσεις στην Ουκρανία - Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου

Οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν ολοένα και περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία, με τις εφεδρείες του Κιέβου να εξοντώνονται από τους πυραύλους της Μόσχας προτού καν φθάσουν στην πρώτη γραμμή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλκοόλ: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; – Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας
Υγεία 08.12.25

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; - Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ κατανάλωσαν λιγότερο αλκοόλ μεταξύ 2013-2023, αλλά η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ρουμανία αντιστάθηκαν στην τάση αυτή, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ να αυξάνεται

Σύνταξη
