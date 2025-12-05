Ανασχηματισμός στην Κύπρο με μήνυμα (;) για τον GSI

Η Κύπρος, ο πρόεδρος της κυβέρνησης Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοίνωσε ανασχηματισμό μελών του υπουργικού συμβουλίου.

Και η νέα σύνθεση της κυβέρνησης έχει ένα ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Και συγκεκριμένα για την εξέλιξη του έργου που αφορά στο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, τον Great Sea Interconnector (GSI).

Παραμένει ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός

Όπως σχολιάζουν αρμόδιες πηγές που εμπλέκονται στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, η Κύπρος και συγκεκριμένα ο πρόεδρος της κυβέρνησης πιθανόν να στέλνει ένα μήνυμα για το έργο.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Χριστοδουλίδη, στην κυβέρνηση παραμένει ο Μάκης Κεραυνός, υπουργός Οικονομικών. Στέλεχος το οποίο ουκ ολίγες φορές έχει ευθέως αμφισβητήσει τον GSI και χωρίς ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας να απορρίπτει ποτέ το περιεχόμενο των δηλώσεων του.

Εκτός κυβέρνησης ο Γιώργος Παπαναστασίου

Σε αντίθεση με την παραμονή του Μάκη Κεραυνού, ο Νίκος Χριστοδουλίδης αποφάσισε να αφήσει εκτός τον υπουργό Ενέργειας, Βιομηχανίας και Εμπορίου Γιώργο Παπαναστασίου.

Ο Παπαναστασίου είναι από τα υπουργικά στελέχη που ανοιχτά και δημόσια στήριζαν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Πάντως, άλλες πηγές, σημειώνουν ότι η απομάκρυνση του Παπαναστασίου δεν συνδέεται μόνο με τη στάση του απέναντι στο έργο.

Μάλιστα συμπληρώνουν ότι ο αντικαταστάτης του, ο Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος μετακινήθηκε από το υπουργείο Υγείας στο υπουργείο Ενέργειας, Βιομηχανίας και Εμπορίου, είναι επίσης υπέρ του έργου του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου.

Ο Δαμιανός είναι αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, ενός εκ των κομμάτων που στηρίζει την κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η Κύπρος και το μήνυμα Γιόργκενσεν

Τα παραπάνω προκαλούν ερωτήματα σε κύκλους της Αθήνας και της ελληνικής κυβέρνησης και ιδίως ως προς τη στάση που θα τηρήσει από δω και πέρα η Κύπρος για το έργο.

Και συγκεκριμένα αν η παραμονή του υπουργού Οικονομικών σηματοδοτεί την διατήρηση της επιφυλακτικής στάσης της Λευκωσίας απέναντι στον GSI. Ο ανασχηματισμός δε, έρχεται λίγες ώρες μετά το μήνυμα που έστειλε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ε.Ε. Νταν Γιόργκενσεν ως προς την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ευρωβουλευτή έκανε γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε νέα μελέτη βιωσιμότητα. Επίσης σημείωσε ότι το έργο αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την Ε.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι πριν ένα μήνα με κοινή ανακοίνωση οι Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης έκαναν γνωστή την απόφαση τους να επικαιροποιηθούν οικονομικοτεχνικά δεδομένα του έργου προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος επενδυτών. Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια ικανοποίησης των αντιρρήσεων της κυπριακής πλευράς. Ωστόσο με τον τρόπο αυτό η ηλεκτρική διασύνδεση καθυστερεί περαιτέρω…

Το κρίσιμο ραντεβού στις Βρυξέλλες

Πάντως το επόμενο κρίσιμο ορόσημο για τον GSI είναι η 15η Δεκεμβρίου.

Για τότε ο Επίτροπος Ενέργειας έχει προγραμματίσει συνάντηση με τους υπουργούς Ενέργειας της Ελλάδας και της Κύπρου για την ηλεκτρική διασύνδεση. Σκοπός είναι να οριοθετηθούν τα επόμενα βήματα και η άρση των όποιων εμποδίων για την υλοποίηση του GSI.

Πάντως, οποιαδήποτε νέα καθυστέρηση είναι πολύ πιθανό να φέρει τροποποίηση στα χρονοδιαγράμματα και τα κόστη που έχουν συμφωνηθεί με τις Ρυθμιστικές Αρχές για το έργο.

