Ξεσηκωμός για την διάσωση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Δήμαρχοι της περιοχής απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις για την διάσωση του Σιδηροδρόμου όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τους Δήμους Αιγιάλειας και Καλαβρύτων, κλιμακώνουν τον αγώνα τους για τη διάσωση και συνέχιση της λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Περιφέρεια και προσθέτει:
«Ειδικότερα, τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, συνδιοργανώνουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθούν:
- Στις 11:00 στο Σταθμό του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, στο Διακοπτό.
- Στις 13:30 στο Σταθμό του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, στα Καλάβρυτα.
Στο πλαίσιο αυτό απευθύνουν ανοικτό κάλεσμα σε παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν ενεργά και σε κοινή τους επιστολή ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, οι Δήμαρχοι Καλαβρύτων, Αθανάσιος Παπαδόπουλος και Αιγιάλειας, ΠαναγιώτηςΑνδριόπουλος, μεταξύ άλλων τονίζουν:
«Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στις κινητοποιήσεις μας, αξιώνοντας με αποφασιστικότητα την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του ιστορικού Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να διεκδικήσουμε από κοινού το αυτονόητο : Τον τερματισμό της υποβάθμισης ενός μνημείου που διατρέχει ίσως την ομορφότερη διαδρομή στην Ευρώπη. Η σημερινή κατάσταση, με τη μείωση των δρομολογίων μόλις σε δύο την ημέρα, έχει επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στον οικονομικό και παραγωγικό ιστό της περιοχής μας.
- Οι διεκδικήσεις μας είναι ξεκάθαρες και αδιαπραγμάτευτες:
- Να μην υπάρξει περιστολή των δρομολογίων.
- Να επαναπροσδιοριστεί η συχνότητα και οι ώρες των δρομολογίων ώστε να εξυπηρετούν ουσιαστικά την επισκεψιμότητα, αλλά και τις ανάγκες των μονίμων κατοίκων που καθημεριν χρησιμοποιούν τον Οδοντωτό για τις μετακινήσεις τους.
- Να δρομολογηθούν άμεσα έργα συντήρησης της υποδομής, αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, καθώς και η απαραίτητη συντήρηση του τροχαίου υλικού με παράλληλη πλήρη στελέχωση του Οδοντωτού.
Σας καλούμε να δώσετε δυναμικό παρών. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.
Ο Οδοντωτός δεν μπορεί να σταματήσει, είναι χρέος μας να προστατευτεί και να επεκταθεί.
Πρόκειται για ένα βασικό στυλοβάτη της ζωής και της ευημερίας της περιοχής».
*φωτογραφία αρχείου
