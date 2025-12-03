Το Κέντρο Βιομηχανικής Κληρονομιάς Νάουσας μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Βιομηχανικής Κληρονομιάς

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας ανακοίνωσε ότι το Κέντρο Βιομηχανικής Κληρονομιάς Νάουσας «ΕΡΙΑ» εντάχθηκε και αποτελεί πλέον πλήρες μέλος του Δικτύου Ευρωπαϊκής Διαδρομής Βιομηχανικής Κληρονομιάς – ERIH (European Route of Industrial Heritage), έπειτα από την επίσημη αποδοχή της σχετικής αίτησης που υπέβαλε ο Δήμος.

Το ERIH. όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, είναι το κορυφαίο πανευρωπαϊκό δίκτυο προβολής και ανάδειξης της βιομηχανικής κληρονομιάς, με περισσότερους από 2.400 χώρους και σημεία ενδιαφέροντος σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αποτελεί το βασικό πλαίσιο με το οποίο η Ευρώπη χαρτογραφεί, προστατεύει και αναδεικνύει τη βιομηχανική της ιστορία.

Στην καρδιά του δικτύου βρίσκονται τα Anchor Points (Σημεία Διασύνδεσης) — δηλαδή οι σημαντικότεροι και πιο ελκυστικοί τουριστικοί και πολιτιστικοί χώροι που αφηγούνται την πορεία της βιομηχανικής Ευρώπης.

Γύρω από αυτά αναπτύσσονται οι Περιφερειακές Διαδρομές, οι οποίες επιτρέπουν στον επισκέπτη να γνωρίσει, με πιο αναλυτικό και βιωματικό τρόπο, το βιομηχανικό τοπίο κάθε περιοχής. Παράλληλα, οι Ευρωπαϊκές Θεματικές Διαδρομές παρουσιάζουν τη μεγάλη ποικιλομορφία της βιομηχανικής κληρονομιάς, αλλά και τις κοινές ρίζες της ευρωπαϊκής ανάπτυξης.

Τι θα προσφέρει το δίκτυο

Η ένταξη του «ΕΡΙΑ» στο ERIH, σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή:

ενισχύει την εξωστρέφεια και διεθνή προβολή του Δήμου Η.Π. Νάουσας,

τοποθετεί τη βιομηχανική ιστορία της πόλης στον επίσημο ευρωπαϊκό χάρτη,

συμβάλλει στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων πολιτιστικού τουρισμού και εκπαιδευτικών συνεργασιών.

