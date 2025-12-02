Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
02.12.2025
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα - «Η απεργία είναι προειδοποιητική»
Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για την πρώτη δημοπρασία ελληνικών κρασιών της VERGOS Auctions
02 Δεκεμβρίου 2025

Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για την πρώτη δημοπρασία ελληνικών κρασιών της VERGOS Auctions

Ρωτήσαμε και μάθαμε από τον MW και Πρόεδρο του Wines & Spirits Professional Center (WSPC), Κωνσταντίνο Λαζαράκη.

Η δημοπρασία ελληνικών κρασιών της VERGOS Auctions είναι γεγονός. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτή.

Η δημοπρασία ελληνικών κρασιών,  ήταν όνειρο πολλών επαγγελματιών αλλά και συλλεκτών κρασιού στην Ελλάδα.  Έλειπε από την χώρα μας και τώρα ήρθε η στιγμή να γίνει η αρχή, κάτι που δείχνει και την ωριμότητα της ελληνικής οινικής παραγωγής. Όλοι λοιπόν όσοι την ανέμεναν, έχουν καλούς λόγους να χαμογελάσουν, όχι μόνο γιατί η πρώτη τέτοια δημοπρασία είναι γεγονός, αλλά και για το ότι πίσω από τη δημοπρασία είναι ο μεγαλύτερος Οίκος δημοπρασιών στην Ελλάδα με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στο χώρο. Οι άνθρωποι που αγαπούν το κρασί, αλλά και όχι μόνο αυτοί, θα έχουν πρόσβαση σε μερικά πραγματικά ‘διαμάντια’ που αξίζει να κοσμούν τα εορταστικά τραπέζια των ημερών που έρχονται.

Τι περιλαμβάνει ο κατάλογος της δημοπρασίας;

Η ομάδα της VERGOS Auctions απευθύνθηκε σε πολλούς από τους κορυφαίους Έλληνες παραγωγούς κρασιού οι οποίοι αποχωρίστηκαν μερικά από τα πιο ιδιαίτερα μπουκάλια που φύλαγαν για χρόνια στο κελάρι τους. Μιλάμε για φιάλες που η ηλικία τους ξεπερνά τα 20, ίσως και τα 30 χρόνια, μεγάλα μπουκάλια 3, 6, ακόμα και 9 λίτρων ακόμη και εκδόσεις που έχουν παραχθεί σε λιγότερο από δέκα μπουκάλια συνολικά. Ο κατάλογος είναι πραγματικά εντυπωσιακός, αποκλειστικά με εκλεκτά ελληνικά κρασιά που προέρχονται κατευθείαν από τους δημιουργούς τους.

Lot 90, Κτήμα Κατσαρού 2016, 2010, 2008, 2001, 1991, 1989, ΠΓΕ Κρανιά (6 φιάλες, 0,75L), Εκτίμηση €750-1.000

Πού απευθύνεται η δημοπρασία; Μπορεί κάποιος να αγοράσει ακόμη και εάν δεν είναι συλλέκτης;

Εδώ θίγετε ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο που πρέπει να αναλύσουμε. Οι δημοπρασίες, όχι μόνο κρασιού αλλά κάθε είδους, αφορούν τους πάντες που έχουν έστω και μικρό ενδιαφέρον για το είδος που δημοπρατείται. Ειδικά για το κρασί, το να πιστεύουμε πως μόνο συλλέκτες αξίζει να ασχοληθούν, είναι περιοριστικό. Θα έλεγα πως το μόνο που χρειάζεται κάποιος για να συμμετάσχει είναι να έχει αγάπη για το κρασί και να θέλει να απολαύσει κάτι ξεχωριστό, που δεν μπορεί να βρει εύκολα στην αγορά. Ακόμα καλύτερα θα νιώσω, αν μετά από αρκετά χρόνια συναντήσω κάποιον και μου πει πως αυτή η δημοπρασία ήταν η αιτία να ξεκινήσει μία προσωπική συλλογή κρασιών.

Lot 81, Lot 80, Επιλογές από το Κτήμα Γεροβασιλείου (Ερυθρό 2003, Ερυθρό 2001)

Γιατί να αγοράσει κάποιος από δημοπρασία κρασιών και τι θα πρέπει να προσέξει;

Ήδη μιλήσαμε για την σπανιότητα των φιαλών που περιλαμβάνονται στη δημοπρασία.

Το ίδιο σημαντικό για εμένα είναι η δυνατότητα που μας προσφέρεται να έχουμε πρόσβαση σε κρασιά που βρίσκονται στο απόγειο της πορείας τους. Όπως πιθανότατα γνωρίζετε, κάποια κρασιά έχουν δυνατότητα παλαίωσης, που μπορεί να είναι μερικά χρόνια ή και μερικές δεκαετίες. Σαφέστατα αυτά αποτελούν μία μικρή μερίδα του κρασιού που παράγεται σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ οι εσοδείες που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι τις περισσότερες φορές αρκετά πρόσφατες. Λίγα χρόνια σε ένα δροσερό και υγρό κελάρι μπορούν να πραγματικά να κάνουν θαύματα πόσω δεν μάλλον όταν είναι φυλαγμένα με φροντίδα από τους ίδιους τους οινοπαραγωγούς.

Αυτό που θα πρέπει να προσέξει κάποιος είναι καταρχήν το ποιος διοργανώνει τη δημοπρασία. Στην προκειμένη περίπτωση το ζήτημα αυτό δεν πρέπει να απασχολεί καθώς ο Οίκος Vergos διαθέτει φήμη, εμπειρία και τεχνογνωσία στο χώρο των δημοπρασιών που δεν αμφισβητείται.  Σε μία δημοπρασία πρέπει επίσης να προσέξεις την γνησιότητα και την κατάσταση των lots δηλαδή των φιαλών, κάτι που εξασφαλίζεται καθώς όλες οι φιάλες προέρχονται κατευθείαν από μερικά από τα γνωστότερα οινοποιεία της χώρας.

Lot 95, Lot 9: Επιλογές από το Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη (Αμέθυστος Ερυθρός Collector’s 2016, Ερυθρός Collector’s 2006)

Ποια φιάλη θα χαρακτηρίζατε ‘κόσμημα’ της συλλογής;

Πραγματικά θα ήθελα να έχω τον χώρο στο κελάρι και την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσω πολλές από της φιάλες που δημοπρατούνται! Αν έπρεπε όμως να επιλέξω μία, αυτή θα ήταν μία φιάλη Ράμνιστα του 1994 από το κτήμα Κυρ Γιάννη. Εκτός από το ότι είναι σπάνια, ελάχιστοι γνωρίζουν πως όντως κυκλοφόρησε αυτό το κρασί στην εσοδεία του 1994, ενώ έχει ετικέτα που σχεδιάστηκε ιδιοχείρως από τον αείμνηστο Κυρ Γιάννη Μπουτάρη.

Lot34, Ράμνιστα 1994, Κτήμα Κυρ-Γιάννη, ΠΟΠ Νάουσα (1 φιάλη, 0,75L), Εκτίμηση €400-600

Lot51, Νάουσσα Μπουτάρη 1994, ΠΟΠ Νάουσα (1 φιάλη, 3L), Εκτίμηση €300-500

Πώς μπορεί κάποιος να λάβει μέρος;

Η συμμετοχή είναι πραγματικά εύκολη. Δεν υπάρχει καν ανάγκη να είναι κάποιος μαζί μας στις 14 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Μπορεί να έρθει σε επαφή με τον Οίκο και να δηλώσει ενδιαφέρον από πριν για συγκεκριμένα κρασιά, θέτοντας και ανώτατο όριο τιμής που διατίθεται να φτάσει. Μπορεί επίσης να συμμετάσχει και σε πραγματικό χρόνο, είτε τηλεφωνικά είτε online. Ο καλύτερος τρόπος για να ενημερωθεί κάποιος για όλες τις σχετικές διαδικασίες είναι  να επισκεφθεί τον σύνδεσμο www.vergosauctions.com και φυσικά να έρθει απευθείας σε επαφή με τον Οίκο.

Lot117, Μέγας Οίνος 2001, Κτήμα Σκούρα, ΠΓΕ Πελοπόννησος (1 φιάλη, 9L), Εκτίμηση €2.200-2.500

Ως ο πρώτος MW της Ελλάδας, πώς νιώθετε βλέποντας ελληνικά κρασιά να αποκτούν θέση σε δημοπρασίες τέτοιου επιπέδου;

Είμαι ενθουσιασμένος που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα και που μάλιστα αφορά μόνο ελληνικά κρασιά. Είναι ένα ακόμα βήμα προς την ωριμότητα. Και επειδή αυτό το βήμα δεν προέρχεται από τους παραγωγούς, που έχουν κάνει θαύματα εδώ και μερικές δεκαετίες, αλλά από έναν τόσο σοβαρό Οίκο δημοπρασιών, ο ενθουσιασμός μου είναι ακόμα μεγαλύτερος. Θεωρώ πραγματικά πως όσοι αγαπούμε το ελληνικό κρασί έχουμε κάθε λόγο να υποστηρίξουμε αυτήν την πρωτοβουλία  της Vergos Auctions που μόνο οφέλη μπορεί να αποφέρει για τον χώρο του ελληνικού κρασιού.

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, ώρα:13.00, Οινοποιείο Παπαγιαννάκος (Μαρκόπουλο Αττικής)

