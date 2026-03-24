Θωρακίζοντας την Αττική: Με έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση

Το νερό πέρα από έναν φυσικό πόρο αποτελεί την ίδια την ουσία της ζωής, ως το υπέρτατο αγαθό που στηρίζει τη συνοχή των κοινωνιών και την ευημερία του ανθρώπου. Στις μέρες μας, η πρόσβαση σε ποιοτικό, καθαρό νερό θεωρείται για κάποιους αυτονόητη, όμως η πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης μάς αναγκάζει να αναθεωρήσουμε.

Με την ξηρασία να χτυπά τα τελευταία χρόνια επίμονα την πόρτα της Μεσογείου και τους περιβαλλοντικούς κανόνες να γίνονται ολοένα και πιο αυστηροί σε διεθνές επίπεδο, η ανάγκη για τη συντήρηση και την τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων ύδρευσης καθίσταται επιτακτική. Η ελαχιστοποίηση των απωλειών και η προστασία κάθε σταγόνας δεν είναι πλέον μια τεχνική επιλογή, αλλά μια ηθική και στρατηγική υποχρέωση προς τις επόμενες γενιές, πριν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής καταστούν μη αναστρέψιμες.

Σε αυτό το σημείο η ΕΥΔΑΠ έχει ένα μεγαλειώδες σχέδιο επενδύσεων που μας καλεί όλους να το γνωρίσουμε. Γιατί σε αυτήν την προσπάθεια, είμαστε όλοι συμμέτοχοι: κράτη, εταιρείες ύδρευσης και πολίτες/καταναλωτές.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολίτες, από την Κυριακή 22 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Νερού, μπορούν να ενημερώνονται για τα έργα, μέσα από την ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα https://ependioumestonero.gr/ , όπου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την περιοχή που τους ενδιαφέρει και να δουν άμεσα στον χάρτη τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό σχεδιασμό, στους Δήμους της Αττικής. Η πλατφόρμα δίνει βασικές πληροφορίες ανά κατηγορία έργων, δημιουργώντας συνοπτικά μια συνολική εικόνα των έργων σε κάθε Δήμο.

Σε αυτό το ρευστό λοιπόν παγκόσμιο περιβάλλον, η Αττική προετοιμάζεται για το μέλλον μέσα από ένα γιγαντιαίο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ΕΥΔΑΠ, αναγνωρίζοντας το βάρος της ευθύνης της απέναντι σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες, υλοποιεί έναν σχεδιασμό που αλλάζει ριζικά τον χάρτη των υποδομών. Το υφιστάμενο σύστημα είναι ήδη εντυπωσιακό σε μέγεθος, περιλαμβάνοντας 500 χιλιόμετρα εξωτερικών υδραγωγείων, 14.000 χιλιόμετρα δικτύου ύδρευσης και 8.500 χιλιόμετρα αποχέτευσης. Ωστόσο, η διατήρηση της αξιοπιστίας αυτού του δικτύου απαιτεί πλέον γενναίες παρεμβάσεις και εκσυγχρονισμό.

Ο πρώτος κεντρικός πυλώνας αφορά την ύδρευση, με επενδύσεις που φτάνουν τα 730 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι η ριζική αναβάθμιση των τεσσάρων Μονάδων Επεξεργασίας Νερού και η αντικατάσταση περίπου 660 χιλιομέτρων δικτύων ύδρευσης σε διάφορους δήμους. Η παρέμβαση αυτή είναι κρίσιμη, καθώς στοχεύει απευθείας στη δραστική μείωση των διαρροών και των άσκοπων απωλειών νερού, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του συστήματος απέναντι στις πιέσεις που ασκεί η λειψυδρία.

Η τεχνολογική μετάβαση, όμως, προχωράει ακόμα παραπέρα με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της ΕΥΔΑΠ που παίρνει σάρκα και οστά με την εγκατάσταση περίπου 2 εκατομμυρίων «έξυπνων» μετρητών. Η παραπάνω κίνηση, συνιστά έναν πλήρη λειτουργικό ανασχηματισμό, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, καθώς οι μετρητές αυτοί επιτρέπουν τον άμεσο, σε πραγματικό χρόνο, εντοπισμό διαρροών και την ακριβή παρακολούθηση της κατανάλωσης. Με αυτόν τον τρόπο, η διαχείριση του δικτύου γίνεται πιο αποδοτική, επιτρέποντας στην εταιρεία να παρεμβαίνει στοχευμένα και στον καταναλωτή να έχει τον πλήρη έλεγχο των αναγκών του.

Παράλληλα, το επενδυτικό πλάνο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποχέτευση και την επεξεργασία λυμάτων. Μέσα από τον εκσυγχρονισμό των πέντε υφιστάμενων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) και την αναβάθμιση των αντλιοστασίων, η ΕΥΔΑΠ στοχεύει στην παραγωγή εκροών υψηλότερης ποιότητας. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για τη συστηματική επαναχρησιμοποίηση του νερού. Το επεξεργασμένο νερό δεν θα θεωρείται πλέον απόβλητο, αλλά ένας πολύτιμος πόρος που θα αξιοποιείται για την άρδευση καλλιεργειών, για βιομηχανικές διεργασίες και άλλες δευτερεύουσες χρήσεις, μειώνοντας τη ζήτηση για πόσιμο νερό σε δραστηριότητες που δεν το απαιτούν.

Ένα ακόμα αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί το εμβληματικό έργο της Ανατολικής Αττικής, μια περιοχή που για δεκαετίες στερούνταν σύγχρονων υποδομών αποχέτευσης. Με μια επένδυση που αγγίζει το εντυπωσιακό 1 δισεκατομμύριο ευρώ, η ΕΥΔΑΠ κατασκευάζει τρία νέα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων και ένα ενιαίο δίκτυο αποχέτευσης που θα συνδέσει περίπου 75.000 ακίνητα. Το έργο αυτό, που θα εξυπηρετήσει πάνω από 410.000 κατοίκους, θα συμπεριλάβει την περιοχή πλήρως στο υδρολογικό σύστημα της Αθήνας, προστατεύοντας παράλληλα τον υδροφόρο ορίζοντα και τις ακτές της Αττικής.

Κάθε έργο που υλοποιείται, από τη μικρότερη γειτονιά μέχρι τις μεγάλες εγκαταστάσεις που επεξεργάζονται 705.000 κυβικά μέτρα λυμάτων ημερησίως, αποτελεί έναν κρίκο σε μια αλυσίδα προστασίας.

Καθώς η κλιματική αλλαγή μετατρέπει τα φαινόμενα παρατεταμένης ξηρασίας από εξαίρεση σε κανόνα, η ανάγκη για μια πιο έξυπνη και συνετή διαχείριση των υδάτινων πόρων γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.

Οι επενδύσεις που υλοποιεί σήμερα η εταιρεία δεν αφορούν μόνο το παρόν, αλλά αποτελούν την εγγύηση για το μέλλον της Αττικής που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας.

Στοχεύοντας στη βιώσιμη διαχείριση, τη διασφάλιση της επάρκειας και τη διατήρηση των υψηλών προτύπων ποιότητας, η ΕΥΔΑΠ αποδεικνύει ότι η θωράκιση απέναντι στις περιβαλλοντικές προκλήσεις απαιτεί όραμα, στρατηγική και αδιάλειπτη δράση. Το νερό είναι το κοινό μας μέλλον, και η διαφύλαξή του παραμένει η κορυφαία προτεραιότητα για μια κοινωνία που θέλει και πρέπει να παραμείνει ανθεκτική.