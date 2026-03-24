Θωρακίζοντας την Αττική: Με έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση
Τα Νέα της Αγοράς 24 Μαρτίου 2026, 13:41

Θωρακίζοντας την Αττική: Με έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση

Οι μεγάλες επενδύσεις της ΕΥΔΑΠ σε ψηφιακές τεχνολογίες και βιώσιμη διαχείριση λυμάτων διασφαλίζουν την επάρκεια του «γαλάζιου χρυσού» στην πρωτεύουσα.

Το νερό πέρα από έναν φυσικό πόρο αποτελεί την ίδια την ουσία της ζωής, ως το υπέρτατο αγαθό που στηρίζει τη συνοχή των κοινωνιών και την ευημερία του ανθρώπου. Στις μέρες μας, η πρόσβαση σε ποιοτικό, καθαρό νερό θεωρείται για κάποιους αυτονόητη, όμως η πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης μάς αναγκάζει να αναθεωρήσουμε.

Με την ξηρασία να χτυπά τα τελευταία χρόνια επίμονα την πόρτα της Μεσογείου και τους περιβαλλοντικούς κανόνες να γίνονται ολοένα και πιο αυστηροί σε διεθνές επίπεδο, η ανάγκη για τη συντήρηση και την τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων ύδρευσης καθίσταται επιτακτική. Η ελαχιστοποίηση των απωλειών και η προστασία κάθε σταγόνας δεν είναι πλέον μια τεχνική επιλογή, αλλά μια ηθική και στρατηγική υποχρέωση προς τις επόμενες γενιές, πριν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής καταστούν μη αναστρέψιμες.

Σε αυτό το σημείο η ΕΥΔΑΠ έχει ένα μεγαλειώδες σχέδιο επενδύσεων που μας καλεί όλους να το γνωρίσουμε. Γιατί σε αυτήν την προσπάθεια, είμαστε όλοι συμμέτοχοι: κράτη, εταιρείες ύδρευσης και πολίτες/καταναλωτές.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολίτες, από την Κυριακή 22 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Νερού, μπορούν να ενημερώνονται για τα έργα, μέσα από την ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα https://ependioumestonero.gr/ , όπου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την περιοχή που τους ενδιαφέρει και να δουν άμεσα στον χάρτη τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό σχεδιασμό, στους Δήμους της Αττικής. Η πλατφόρμα δίνει βασικές πληροφορίες ανά κατηγορία έργων, δημιουργώντας συνοπτικά μια συνολική εικόνα των έργων σε κάθε Δήμο.

Σε αυτό το ρευστό λοιπόν παγκόσμιο περιβάλλον, η Αττική προετοιμάζεται για το μέλλον μέσα από ένα γιγαντιαίο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ΕΥΔΑΠ, αναγνωρίζοντας το βάρος της ευθύνης της απέναντι σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες, υλοποιεί έναν σχεδιασμό που αλλάζει ριζικά τον χάρτη των υποδομών. Το υφιστάμενο σύστημα είναι ήδη εντυπωσιακό σε μέγεθος, περιλαμβάνοντας 500 χιλιόμετρα εξωτερικών υδραγωγείων, 14.000 χιλιόμετρα δικτύου ύδρευσης και 8.500 χιλιόμετρα αποχέτευσης. Ωστόσο, η διατήρηση της αξιοπιστίας αυτού του δικτύου απαιτεί πλέον γενναίες παρεμβάσεις και εκσυγχρονισμό.

Εργασίες Κατασκευής Δικτύου Αποχέτευσης Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Ο πρώτος κεντρικός πυλώνας αφορά την ύδρευση, με επενδύσεις που φτάνουν τα 730 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι η ριζική αναβάθμιση των τεσσάρων Μονάδων Επεξεργασίας Νερού και η αντικατάσταση περίπου 660 χιλιομέτρων δικτύων ύδρευσης σε διάφορους δήμους. Η παρέμβαση αυτή είναι κρίσιμη, καθώς στοχεύει απευθείας στη δραστική μείωση των διαρροών και των άσκοπων απωλειών νερού, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του συστήματος απέναντι στις πιέσεις που ασκεί η λειψυδρία.

Η τεχνολογική μετάβαση, όμως, προχωράει ακόμα παραπέρα με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της ΕΥΔΑΠ που παίρνει σάρκα και οστά με την εγκατάσταση περίπου 2 εκατομμυρίων «έξυπνων» μετρητών. Η παραπάνω κίνηση, συνιστά έναν πλήρη λειτουργικό ανασχηματισμό, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, καθώς οι μετρητές αυτοί επιτρέπουν τον άμεσο, σε πραγματικό χρόνο, εντοπισμό διαρροών και την ακριβή παρακολούθηση της κατανάλωσης. Με αυτόν τον τρόπο, η διαχείριση του δικτύου γίνεται πιο αποδοτική, επιτρέποντας στην εταιρεία να παρεμβαίνει στοχευμένα και στον καταναλωτή να έχει τον πλήρη έλεγχο των αναγκών του.

Παράλληλα, το επενδυτικό πλάνο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποχέτευση και την επεξεργασία λυμάτων. Μέσα από τον εκσυγχρονισμό των πέντε υφιστάμενων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) και την αναβάθμιση των αντλιοστασίων, η ΕΥΔΑΠ στοχεύει στην παραγωγή εκροών υψηλότερης ποιότητας. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για τη συστηματική επαναχρησιμοποίηση του νερού. Το επεξεργασμένο νερό δεν θα θεωρείται πλέον απόβλητο, αλλά ένας πολύτιμος πόρος που θα αξιοποιείται για την άρδευση καλλιεργειών, για βιομηχανικές διεργασίες και άλλες δευτερεύουσες χρήσεις, μειώνοντας τη ζήτηση για πόσιμο νερό σε δραστηριότητες που δεν το απαιτούν.

Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Αχαρνών, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Ένα ακόμα αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί το εμβληματικό έργο της Ανατολικής Αττικής, μια περιοχή που για δεκαετίες στερούνταν σύγχρονων υποδομών αποχέτευσης. Με μια επένδυση που αγγίζει το εντυπωσιακό 1 δισεκατομμύριο ευρώ, η ΕΥΔΑΠ κατασκευάζει τρία νέα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων και ένα ενιαίο δίκτυο αποχέτευσης που θα συνδέσει περίπου 75.000 ακίνητα. Το έργο αυτό, που θα εξυπηρετήσει πάνω από 410.000 κατοίκους, θα συμπεριλάβει την περιοχή πλήρως στο υδρολογικό σύστημα της Αθήνας, προστατεύοντας παράλληλα τον υδροφόρο ορίζοντα και τις ακτές της Αττικής.

Σήραγγα διέλευσης αγωγών του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας – Πικερμίου – Σπάτων – Αρτέμιδας, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Κάθε έργο που υλοποιείται, από τη μικρότερη γειτονιά μέχρι τις μεγάλες εγκαταστάσεις που επεξεργάζονται 705.000 κυβικά μέτρα λυμάτων ημερησίως, αποτελεί έναν κρίκο σε μια αλυσίδα προστασίας.

Καθώς η κλιματική αλλαγή μετατρέπει τα φαινόμενα παρατεταμένης ξηρασίας από εξαίρεση σε κανόνα, η ανάγκη για μια πιο έξυπνη και συνετή διαχείριση των υδάτινων πόρων γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.

Οι επενδύσεις που υλοποιεί σήμερα η εταιρεία δεν αφορούν μόνο το παρόν, αλλά αποτελούν την εγγύηση για το μέλλον της Αττικής που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας.

Στοχεύοντας στη βιώσιμη διαχείριση, τη διασφάλιση της επάρκειας και τη διατήρηση των υψηλών προτύπων ποιότητας, η ΕΥΔΑΠ αποδεικνύει ότι η θωράκιση απέναντι στις περιβαλλοντικές προκλήσεις απαιτεί όραμα, στρατηγική και αδιάλειπτη δράση. Το νερό είναι το κοινό μας μέλλον, και η διαφύλαξή του παραμένει η κορυφαία προτεραιότητα για μια κοινωνία που θέλει και πρέπει να παραμείνει ανθεκτική.

Μονάδα Επεξεργασίας Νερού Ασπροπύργου, Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η σημασία του νερού ως θεμέλιο ζωής και η δέσμευση για τη διαφύλαξή του
Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η σημασία του νερού ως θεμέλιο ζωής και η δέσμευση για τη διαφύλαξή του

Με σεβασμό στον πιο πολύτιμο φυσικό πόρο, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης διαχείρισης του νερού και της συλλογικής δέσμευσης για τη διαφύλαξή του.

Παιχνιδολαμπάδες 2026: Οι πιο χαρούμενες επιλογές για να λάμψει το Πάσχα των παιδιών
Παιχνιδολαμπάδες 2026: Οι πιο χαρούμενες επιλογές για να λάμψει το Πάσχα των παιδιών

Οι παιχνιδολαμπάδες δεν είναι απλώς ένα πασχαλινό έθιμο, αλλά ένας τρόπος να προσφέρουμε στα αγαπημένα μας βαφτιστήρια χαρά, παιχνίδι και μια όμορφη ανάμνηση που θα μείνει...

Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά

Στο νέο επεισόδιο, η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου συναντά τους αθλητές του Περιστερίου Betsson, Βλάντο Γιάνκοβιτς και Σι Τζει Χάρις, σε μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ
Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης, η ΔΕΗ ενσωματώνει την κυκλική οικονομία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, επενδύοντας σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο

Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League
Ολυμπιακός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα – Όλο το πρόγραμμα των play offs της Super League

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των play offs της Super League που θα κρίνει τον φετινό πρωταθλητή - Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα, με Παναθηναϊκό στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ

Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ
Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες για την απάτη με τον ΕΦΚΑ

Οι 22 κατηγορούμενοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση, οδηγήθηκαν στον ανακριτή

Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους

Η συστηματική ενάλια έρευνα στους Φούρνους ξεκίνησε το 2014 ως ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων ναυαγίων.

ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική
ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική

«Ο κ. Πλεύρης δεν έχει πει μισή λέξη για τους 200 κομμουνιστές πατριώτες που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή. Λογικό και αναμενόμενο. Τι να πει και πώς να το πει; Ένας φανατικός υποστηρικτής της δικτατορίας του Μεταξά», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ

Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος
Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος

«Η διαπίστευση του ελληνικού οργανισμού πληρωμών βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναστολή», καθώς όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος, προκύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ με τα σχετικά κριτήρια διαπίστευσης

Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική
Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική

«Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. Πλεύρη. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας», διαμηνύει ο Χάρης Δούκας στον υπουργό Μετανάστευσης

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

