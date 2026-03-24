Ατύχημα στον δρόμο; Πώς να πάρεις τον έλεγχο στα χέρια σου, χωρίς τηλέφωνα και αναμονές

Η καθημερινότητά μας σήμερα μοιάζει με έναν διαρκή αγώνα δρόμου, δεδομένου ότι βρισκόμαστε και πολλές ώρες στον δρόμο… Είναι γεμάτη από υποχρεώσεις, πληροφορίες και μικρά ή μεγάλα προβλήματα που απαιτούν την προσοχή μας. Σε αυτό το πλαίσιο, το πιο δύσκολο και ταυτόχρονα το πιο πολύτιμο πράγμα είναι να διατηρούμε τη «ροή» μας. Να μπορούμε, δηλαδή, να είμαστε συνεπείς στο καθημερινό μας πρόγραμμα χωρίς συνεχείς διακοπές, χωρίς να πρέπει να σταματάμε τα πάντα για να διευθετήσουμε κάτι απρόοπτο.

Γι’ αυτό, ο οδηγός σήμερα αναζητά περισσότερο μια λύση που θα τον απαλλάξει από το περιττό άγχος, παρά μιαν ακόμα υπηρεσία.

Ειδικά όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο, το μεγαλύτερο άγχος όλων μας είναι η στιγμή ενός ατυχήματος. Ακόμη και μικρή υλική ζημιά για το αυτοκίνητο αρκεί για να μας βγάλει εκτός προγράμματος. Εκείνη τη στιγμή, ο οδηγός είναι ήδη στρεσαρισμένος, νιώθει εκτεθειμένος και το τελευταίο που θέλει είναι να εμπλακεί σε πολύπλοκες, γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το μόνο που χρειάζεται εκείνη τη στιγμή είναι να μπορέσει να διαχειριστεί την κατάσταση γρήγορα, απλά και με καθοδήγηση.

Η σκέψη και μόνο της αναμονής για την καταγραφή, των τηλεφωνημάτων και της συμπλήρωσης εντύπων πάνω στο καπό του αυτοκινήτου, επιτείνει το αίσθημα της ανασφάλειας. Αυτό που χρειάζεται πραγματικά είναι καθοδήγηση, ταχύτητα και την αίσθηση ότι «κάποιος είναι εκεί» για να τον βοηθήσει να τελειώνει το γρηγορότερο.

Όλοι μας, σε κάποια φάση της οδηγικής μας ζωής, έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση. Θυμάμαι τη δική μου εμπειρία πριν από λίγους μήνες: ένα μικρό χτύπημα σε ένα στενό, η βροχή να πέφτει, και εγώ να προσπαθώ να βρω στυλό που να γράφει για να συμπληρώσω μια δήλωση, ενώ το πρόγραμμά μου για το υπόλοιπο της ημέρας κατέρρεε. Μέχρι πρόσφατα, αυτή ήταν σχεδόν η «τυπική» εμπειρία ενός οδηγού μετά από μια μικρή ζημιά.

Σήμερα, η Anytime έρχεται να αλλάξει οριστικά αυτή την εμπειρία, τοποθετώντας την ασφάλεια αυτοκινήτου εκεί που πραγματικά ανήκει: στο παρασκήνιο της ζωής μας, ως έναν σύμμαχο που προσαρμόζεται «στα μέτρα μας».

Με το νέο feature της Ψηφιακής Δήλωσης Ζημιάς μέσα από το Anytime App, η διαδικασία περνάει σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν πρόκειται απλώς για μια εφαρμογή, αλλά για μια νέα ψηφιακή προσέγγιση που καταργεί τα παραδοσιακά εμπόδια. Τώρα, ο οδηγός μπορεί να κάνει την αναγγελία της ζημιάς απευθείας από το κινητό του, 100% online, χωρίς τηλεφωνήματα, έντυπα ή αναμονές: απλά και γρήγορα.

Ταυτόχρονα, μέσω του Anytime App, ο οδηγός θα έχει πάντα άμεση πρόσβαση στο συμβόλαιό του και σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Η εμπειρία είναι σχεδιασμένη με τη λογική ενός έξυπνου βοηθού (chatbot) που καθοδηγεί τον χρήστη βήμα-βήμα με έναν απόλυτα απλό και ανθρώπινο τρόπο .

Τραβάς τις φωτογραφίες της ζημιάς επιτόπου με το κινητό σου. Στέλνεις: Συμπληρώνεις τα απαραίτητα στοιχεία μέσα στην εφαρμογή, ακολουθώντας τις απλές οδηγίες.

Συμπληρώνεις τα απαραίτητα στοιχεία μέσα στην εφαρμογή, ακολουθώντας τις απλές οδηγίες. Συνεχίζεις: Ολοκληρώνεις τη διαδικασία σε λίγα λεπτά και επιστρέφεις στη μέρα σου.

Όλη η εμπειρία έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή και καθοδηγούμενη, ακόμη και σε μια στιγμή που μπορεί να υπάρχει άγχος ή πίεση.

Αυτή η mobile-first εμπειρία προσφέρει -πέρα από ταχύτητα- το αίσθημα του ελέγχου και της σιγουριάς τη στιγμή που το χρειάζεσαι περισσότερο. Δεν χρειάζεται να θυμάσαι ασφαλιστικούς όρους ή να ψάχνεις έντυπα μέσα στο ντουλαπάκι. Η εφαρμογή σε καθοδηγεί, σε καθησυχάζει και σου επιτρέπει να προχωρήσεις χωρίς καθυστερήσεις.

Η Anytime αποδεικνύει στην πράξη ότι η ασφάλιση δεν πρέπει να μας βγάζει από τη ροή μας, αλλά να μας βοηθά να διευθετούμε γρήγορα ό,τι προκύπτει. Είναι η ασφάλιση που λειτουργεί διακριτικά στο background της καθημερινότητάς σου και ενεργοποιείται τη στιγμή που τη χρειάζεσαι.

Γιατί στην Anytime, ο στόχος είναι ένας: να συνεχίζεις να ζεις τη ζωή σου ακριβώς όπως τη θέλεις.