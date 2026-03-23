Πάσχα στο Amirandes: Μια αυθεντική κρητική εμπειρία στο εμβληματικό resort της Grecotel

Οι διακοπές του Πάσχα είναι η κατάλληλη περίοδος για να βάλουμε σε παύση τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας και να απολαύσουμε μία οικογενειακή απόδραση παρέα με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Άλλωστε, η ελληνική ύπαιθρος με τη σπάνια ομορφιά και τις αιωνόβιες παραδόσεις της, μας προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον για να βιώσουμε τη μεγαλειώδη γιορτή της Άνοιξης, τις ημέρες της κατάνυξης, αλλά και το αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι της λαμπρής, όπως δεν την έχουμε ξαναζήσει.

Και αν υπάρχει ένας προορισμός που μας υπόσχεται μία αυθεντική πασχαλινή εμπειρία, η οποία συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την αυθεντικότητα και την πολυτέλεια, αυτός είναι το εμβληματικό resort του Ομίλου Grecotel, Amirandes στην Κρήτη. Βρίσκεται μόλις λίγα λεπτά από το Ηράκλειο και πολύ κοντά στο Ανάκτορο της Κνωσού, «παντρεύοντας» σε ένα κόσμημα αρχιτεκτονικής τη μεγαλοπρέπεια του μινωικού πολιτισμού με τη γοητεία της κρητικής φύσης. Με καταγάλανα lagoons, εντυπωσιακούς κήπους, χρυσαφένιες παραλίες και μία ανεμπόδιστη, εντυπωσιακή θέα του Κρητικού Πελάγους, δημιουργεί ένα σκηνικό απόλυτης χαλάρωσης.

Φέτος, λοιπόν, το Amirandes μας υποδέχεται με ένα εντυπωσιακό πασχαλινό πρόγραμμα με πλούσιες απολαύσεις και μοναδικές εμπειρίες που φέρνει κοντά μικρούς και μεγάλους, μετατρέποντας τις ημέρες του Πάσχα σε μία ολοκληρωμένη εμπειρία παράδοσης, γεύσεων και γιορτής με φόντο τη θάλασσα.

Βάφουμε αυγά, στολίζουμε Επιτάφιο και λαμπάδες, παίζουμε

Αλήθεια, τι είναι αυτό που μας κάνει κάθε χρόνο να ανυπομονούμε τόσο πολύ για τους πασχαλινούς εορτασμούς; Σίγουρα, το λουκούλλειο γιορτινό τραπέζι της Κυριακής του Πάσχα είναι ένας καλός λόγος, όμως πριν από αυτά υπάρχει μία σειρά από έθιμα και παραδόσεις που δίνουν γεύση, άρωμα, ταυτότητα σε αυτή την ξεχωριστή γιορτή. Και στην Grecotel, οι παραδόσεις ζωντανεύουν και αντανακλούν την αίσθηση του τόπου στην πιο αληθινή ελληνική γιορτή. Αρκεί φέτος το Πάσχα να επισκεφθούμε το Amirandes στην Κρήτη και θα το διαπιστώσουμε!

Πιο αναλυτικά, οι εορτασμοί ξεκινούν τη Μεγάλη Πέμπτη, δίνοντας τον τόνο μίας εβδομάδας γεμάτης εμπειρίες που φέρνουν τους επισκέπτες σε άμεση επαφή με τα αυθεντικά πασχαλινά έθιμα της Κρήτης. Οι μικροί επισκέπτες βάφουν αυγά με φυσικούς τρόπους στη Grecoland, ενώ όσοι αγαπούν τη δημιουργία μπορούν να συμμετάσχουν σε εργαστήριο αγγειοπλαστικής στο Pithoi. Την ίδια ημέρα, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στον παραδοσιακό στολισμό του Επιταφίου σε ένα κοντινό χωριό, βιώνοντας το αυθεντικό κλίμα της κρητικής κοινότητας.

Τη Μεγάλη Παρασκευή, η γαστρονομία και η παράδοση πρωταγωνιστούν. Στο κρητικό εστιατόριο Xasteria, οι επισκέπτες συμμετέχουν σε ένα ξεχωριστό μάθημα παρασκευής παραδοσιακών πασχαλινών γλυκών, μαθαίνοντας τα μυστικά για τα αγαπημένα καλιτσούνια και τα λαμπροκούλουρα που μοσχοβολούν άνοιξη. Το βράδυ, το κλίμα γίνεται βαθιά κατανυκτικό, καθώς οι επισκέπτες συμμετέχουν στην Ακολουθία και την περιφορά του Επιταφίου, σε μια εμπειρία που συνδυάζει τη θρησκευτική παράδοση με την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα των ημερών.

To Μεγάλο Σάββατο είναι αφιερωμένο στην προετοιμασία για το βράδυ της Ανάστασης. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να στολίσουν τις δικές τους λαμπάδες. Επειτα, θα συγκεντρωθούν στην εκκλησία του resort, Μεταμόρφωση του Σωτήρος, για να παρακολουθήσουν την Αναστάσιμη Ακολουθία. Η βραδιά θα κλείσει με το παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Κεντρικό Εστιατόριο και θα περιλαμβάνει στο μενού αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής πασχαλινής κουζίνας.

Η Κυριακή του Πάσχα στο Amirandes είναι μία μεγάλη γιορτή που ενώνει την παράδοση με τη χαρά της οικογενειακής συνύπαρξης, μέσα σε ένα μοναδικό σκηνικό αυθεντικής κρητικής φιλοξενίας και εορταστικής ατμόσφαιρας. Τα παιδιά ξεκινούν την ημέρα τους εξερευνώντας το resort μέσα από ένα άκρως διασκεδαστικό κυνήγι πασχαλινών αυγών, ενώ λίγο αργότερα οι επισκέπτες συγκεντρώνονται στο εστιατόριο Xasteria για το καθιερωμένο τσούγκρισμα των πασχαλινών αυγών, με συνοδεία τσικουδιάς, παραδοσιακών μεζέδων και ζωντανής μουσικής, που βάζει τους επισκέπτες στον ρυθμό της γιορτής.

Η ημέρα κορυφώνεται με έναν πλούσιο πασχαλινό μπουφέ, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Κρήτης «απογειώνονται» από τη δημιουργικότητα των έμπειρων chefs του resort. Παραδοσιακά εδέσματα, αρώματα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτές τοπικές πρώτες ύλες συνθέτουν ένα γιορτινό τραπέζι αντάξιο της Λαμπρής, σε ένα περιβάλλον που γεμίζει τις καρδιές με χαρά και ζωντάνια. Το βράδυ το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, όπως family disco, υπαίθριο σινεμά για τα παιδιά στο αμφιθέατρο, αλλά και στιγμές χαλάρωσης κάτω από τον ανοιξιάτικο, έναστρο ουρανό της Κρήτης.

Το Πάσχα στην Ελλάδα είναι μια γιορτή γεμάτη συναίσθημα, γεύσεις και αυθεντικές εμπειρίες που μας φέρνουν κοντά, μας ενώνουν γύρω από το ίδιο τραπέζι, τις παραδόσεις, τις στιγμές χαράς και ανεμελιάς. Με motto «Where traditions come alive», η Grecotel έχει σχεδιάσει ένα ταξίδι στις παραδόσεις και στις απολαύσεις του τόπου μας με εξαιρετικές επιλογές διαμονής και διατροφής και special activities για κάθε ηλικία. Μάλιστα, έχει φροντίσει ώστε τα παιδιά έως 12 ετών να απολαμβάνουν δωρεάν διαμονή, διατροφή και ψυχαγωγία, με πασχαλινές δραστηριότητες, δημιουργική απασχόληση, αθλήματα, μουσική και ατελείωτο παιχνίδι στη Grecoland, μαζί με κεράσματα και εκπλήξεις.