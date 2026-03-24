Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Βιώσιμη διαχείριση του νερού και καλές πρακτικές από την Παπαστράτος
Τα Νέα της Αγοράς 24 Μαρτίου 2026, 17:00

Βιώσιμη διαχείριση του νερού και καλές πρακτικές από την Παπαστράτος

Ο Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιμότητας στο εργοστάσιο της Παπαστράτος, αναδεικνύει τη στρατηγική διαχείρισης υδάτινων πόρων, με αιχμή την πιστοποίηση «Συμμαχία για το Νερό» (AWS) και τη μείωση κατανάλωσης κατά 42% ανά μονάδα προϊόντος, ενώ το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο έχει επιλεγεί ως παγκόσμιο πιλοτικό της Philip Morris International για το πρόγραμμα Water Circularity.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Spotlight

Σε μια εποχή που, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ, ο πλανήτης εισέρχεται σε καθεστώς παγκόσμιας υδατικής χρεοκοπίας, ποιος είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων και πώς προσεγγίζει η Παπαστράτος τη διαχείριση των υδάτινων πόρων;

Στην Παπαστράτος, που φέτος συμπληρώνει 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα, η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, καθώς το νερό είναι κρίσιμο τόσο για τη βιωσιμότητα της παραγωγής όσο και για την ανθεκτικότητα της τοπικής λεκάνης απορροής. Ως μέλος της Philip Morris International, η εταιρεία ενσωματώνει στη στρατηγική της τις βασικές παγκόσμιες προκλήσεις που σχετίζονται με το νερό, όπως η κλιματική αλλαγή, το εκτιμώμενο έλλειμμα 40% μεταξύ ζήτησης και προσφοράς έως το 2030 και οι αυξανόμενες πιέσεις από την αστικοποίηση και την πληθυσμιακή αύξηση.

Για εμάς, οι υδάτινοι πόροι αποτελούν κοινό αγαθό, γεγονός που απαιτεί συνεργασία, διαφάνεια και ενεργό ρόλο στο οικοσύστημα όπου δραστηριοποιούμαστε. Από το 2019 εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική Water Stewardship, με σαφείς στόχους, μετρήσιμους δείκτες και συστηματική παρακολούθηση της επίδοσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η μείωση του υδατικού αποτυπώματος, η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης νερού ανά μονάδα παραγωγής, η διασφάλιση της ποιότητας και της υπεύθυνης χρήσης του, καθώς και η ενεργή συμβολή στην αντιμετώπιση κοινών υδατικών προκλήσεων της ευρύτερης περιοχής, όπως στο Θριάσιο Πεδίο και στα υδροδοτικά συστήματα του Μόρνου και του Εύηνου. Οι δράσεις υλοποιούνται τόσο εντός του εργοστασίου, με βελτιώσεις διεργασιών και επαναχρησιμοποίηση νερού, όσο και εκτός, μέσω συνεργασιών με τοπικούς φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη. Η πρόοδος και τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται ετησίως, ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιμότητας στο εργοστάσιο της Παπαστράτος

Η Παπαστράτος ήταν από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκαν κατά Alliance for Water Stewardship (AWS), ήδη από το 2020. Τι σημαίνει στην πράξη αυτή η πιστοποίηση για το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο και τι αλλάζει ουσιαστικά στον τρόπο διαχείρισης του νερού;

Η πιστοποίηση AWS ή αλλιώς «Συμμαχία γαι το Νερό» το πρώτο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την υπεύθυνη διαχείριση υδάτων, αποτελεί για εμάς ένα ουσιαστικό εργαλείο μετασχηματισμού και όχι απλώς ένα πλαίσιο συμμόρφωσης. Στην πράξη, σημαίνει ότι η διαχείριση του νερού δεν περιορίζεται εντός των ορίων του εργοστασίου, αλλά επεκτείνεται στη λεκάνη απορροής, αναγνωρίζοντας τις κοινές προκλήσεις και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτές. Το εργοστάσιο του Ασπροπύργου πιστοποιήθηκε το 2020 και έκτοτε επαναπιστοποιείται συστηματικά, ενώ το νέο πρότυπο V.3.0, στο οποίο θα αξιολογηθούμε στις αρχές Ιουλίου, είναι πλήρως εναρμονισμένο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αρχές του CSRD και του ESG. Το AWS θέτει ένα σαφές και αξιόπιστο πλαίσιο διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, ενώ ενισχύει τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της περιοχής. Παράλληλα, λειτουργεί ως μηχανισμός συνεχούς βελτίωσης και διαφάνειας, αλλά και ως πλαίσιο μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας απέναντι σε κινδύνους λειψυδρίας και κλιματικής αλλαγής.

Από το 2022 έως το 2025 πετύχατε μείωση 42% στην κατανάλωση νερού ανά μονάδα προϊόντος, ξεπερνώντας τον αρχικό σας στόχο. Ποιες ήταν οι πιο καθοριστικές παρεμβάσεις που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα;

Η μείωση κατά 42% στην κατανάλωση νερού – υπερδιπλάσια του αρχικού στόχου του 20% – είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής και πολυεπίπεδης προσέγγισης. Δεν βασίστηκε σε μία μόνο παρέμβαση, αλλά σε συνδυασμό βελτιστοποίησης διεργασιών, αύξησης αποδοτικότητας και επαναχρησιμοποίησης νερού. Υλοποιήθηκαν στοχευμένα έργα στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου, όπως η αντικατάσταση ατμοπαγίδων, η βελτιστοποίηση του καθαρισμού δεξαμενών και η αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγής, οδηγώντας σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Το αποτέλεσμα αυτό αντιστοιχεί στις ετήσιες ανάγκες περίπου 500 νοικοκυριών, αποδεικνύοντας ότι η περιβαλλοντική υπευθυνότητα μπορεί να συνδυάζεται με απτό κοινωνικό όφελος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, με δύο μονάδες βιολογικού καθαρισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Μέρος του επεξεργασμένου νερού επαναχρησιμοποιείται για άρδευση στους χώρους πρασίνου, ενώ το υπόλοιπο επιστρέφει στο έδαφος, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της τοπικής υδατικής ισορροπίας.

Το εργοστάσιο της Παπαστράτος έχει επιλεγεί από τη Philip Morris International ως παγκόσμιο πιλοτικό για τη στρατηγική Water Circularity. Ποιοι παράγοντες οδήγησαν σε αυτή την επιλογή και τι σημαίνει στην πράξη αυτή η νέα προσέγγιση;

Η συγκεκριμένη επιλογή ήταν αποτέλεσμα της συνολικής μας απόδοσης, του στρατηγικού ρόλου της εγκατάστασης, αλλά και της γεωγραφικής μας θέσης στη Μεσόγειο – μια περιοχή που αναγνωρίζεται διεθνώς ως ιδιαίτερα ευάλωτη σε μελλοντικές υδατικές και κλιματικές προκλήσεις. Παράλληλα, αντανακλά και την ικανότητα της Παπαστράτος να αντιλαμβάνεται έγκαιρα τις ευρύτερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και να ανταποκρίνεται με ουσιαστικές δράσεις. Στην πράξη, το Water Circularity σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη μείωση της κατανάλωσης σε ένα πιο ολιστικό μοντέλο διαχείρισης του νερού, όπου στόχος δεν είναι μόνο η αποδοτικότητα, αλλά η συνολική ισορροπία του υδατικού αποτυπώματος. Πρόκειται για μια προσέγγιση που ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία μακροπρόθεσμης μετάβασης με το Net Zero και τη διαχείριση των εκπομπών. Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη μελετάμε και αντισταθμιστικά έργα, τόσο εντός όσο και εκτός των εγκαταστάσεών μας, με στόχο τη διασφάλιση της 100% κυκλικότητας αυτού του φυσικού πόρου.

Έχετε τονίσει ότι η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων προϋποθέτει συνεργασίες και ενεργό ρόλο στο οικοσύστημα όπου δραστηριοποιούνται. Πώς μεταφράζεται αυτό στο Θριάσιο Πεδίο και ποιες συνέργειες θεωρείτε πιο κρίσιμες για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού;

Οι συνεργασίες είναι καθοριστικές, γιατί τα υδατικά ζητήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από έναν μόνο οργανισμό. Στο Θριάσιο Πεδίο, όπου δραστηριοποιούμαστε, οι προκλήσεις είναι σύνθετες και απαιτούν συντονισμένη δράση. Ενδεικτικά, φέραμε κοντά στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου 35 εκπροσώπους από 13 οργανισμούς – από την Πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, την επιστημονική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο – για να μοιραστούμε την τεχνογνωσία και εμπειρία μας με στόχο τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης συμμαχίας για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού.

Για εμάς, η βιωσιμότητα δεν αποτελεί συγκυριακή επιλογή, αλλά αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης διαδρομής συνειδητών αποφάσεων. Βασίζεται στην ικανότητα να διαβάζουμε έγκαιρα τις αλλαγές, να μετατρέπουμε την εμπειρία σε γνώση και να επενδύουμε συστηματικά στην καινοτομία και στη συνεχή εξέλιξη – γιατί χωρίς κοινωνική βιωσιμότητα, δεν μπορεί να υπάρξει και εμπορική. Με οδηγό αυτή τη φιλοσοφία, η Παπαστράτος συνεχίζει να επενδύει σε πρακτικές που διασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη και η πρόοδος συμβαδίζουν με τον σεβασμό και την προστασία των υδάτινων πόρων, σήμερα και για τις επόμενες γενιές.

Δεσμευόμαστε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον, εντάσσοντας ουσιαστικές αλλαγές σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας λειτουργίας. Παρότι το να κάνεις το σωστό δεν είναι πάντα εύκολο, μας γεμίζει σταθερά με περηφάνια και αίσθηση ουσιαστικής προόδου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ισχυρή πρόοδος, αλλά με «αστερίσκους» σε ενέργεια, ΜμΕ και τράπεζες

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ισχυρή πρόοδος, αλλά με «αστερίσκους» σε ενέργεια, ΜμΕ και τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Μπρόκολο: Όλοι οι τρόποι που ωφελεί τον οργανισμό

Κόσμος
Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

Ορίστηκε ο διάδοχος του Λαριτζανί στο Ιράν

inWellness
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Σύνταξη
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Θωρακίζοντας την Αττική: Με έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση
Τα Νέα της Αγοράς 24.03.26

Θωρακίζοντας την Αττική: Με έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση

Σύνταξη
Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η σημασία του νερού ως θεμέλιο ζωής και η δέσμευση για τη διαφύλαξή του
Τα Νέα της Αγοράς 23.03.26

Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η σημασία του νερού ως θεμέλιο ζωής και η δέσμευση για τη διαφύλαξή του

Σύνταξη
Παιχνιδολαμπάδες 2026: Οι πιο χαρούμενες επιλογές για να λάμψει το Πάσχα των παιδιών
Τα Νέα της Αγοράς 20.03.26

Παιχνιδολαμπάδες 2026: Οι πιο χαρούμενες επιλογές για να λάμψει το Πάσχα των παιδιών

Σύνταξη
Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Τα Νέα της Αγοράς 20.03.26

Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η έφηβη Παλαιστίνια που ζωγραφίζει «για τα παιδιά της Γάζας»
«Πείνα, φόβος» 24.03.26

Η δεκαοκτάχρονη καλλιτέχνις από τη Γάζα που μετέτρεψε τη σκηνή της σε γκαλερί

Η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Marah Khaled al-Za’anin μετέτρεψε τη σκηνή της στη Γάζα σε γκαλερί τέχνης, εκθέτοντας τα σχέδια και τους πίνακές της στους τοίχους και στην οροφή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία
Πόλεμος στο Ιράν 24.03.26

Τεράστιος ο αντίκτυπος του πολέμου στο Ιράν – Πλήττει τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τη Βρετανία

Τα δεδομένα «χτυπούν καμπανάκια κινδύνου για στασιμοπληθωρισμό» στην ευρωζώνη, λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με ανάλυση. Ενώ το κόστος αυξάνεται και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη μειώνεται.

Σύνταξη
Το υπό ανέγερση σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Δήμαρχο
Δημοτικές υποδομές 24.03.26

Το υπό ανέγερση σχολείο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Δήμαρχο

«Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, το οποίο θα αντικαταστήσει κτίριο του 1972 που κρίθηκε ακατάλληλο» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός για το υπό ανέγερση σχολείο στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Σύνταξη
Το Πακιστάν προτείνει να φιλοξενήσει συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου –Ο Βανς πιθανόν επικεφαλής
Πόλεμος στο Ιράν 24.03.26

Το Πακιστάν προτείνει να φιλοξενήσει συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου –Ο Βανς πιθανόν επικεφαλής

Πληροφορίες ανέφεραν ότι η στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν προσπαθεί να μεσολαβήσει σε διαπραγματεύσεις. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν είχε επικοινωνία με τον Τραμπ

Σύνταξη
Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «παραίτησαν» γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου – Καταγγελία για πιθανή παρακολούθηση κινητού
Ελλάδα 24.03.26

Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Με «παραίτησαν» γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου – Καταγγελία για πιθανή παρακολούθηση κινητού

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας κατέθεσε στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέροντας πως ο τότε υπουργός Μάκης Βορίδης ζήτησε την παραίτησή του επειδή έκανε καλά τη δουλειά του. «Υπήρχε ένα οικοσύστημα και εγώ ήμουν ο ξενιστής», είπε μεταξύ άλλων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ικανοποίηση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων αλλά τεράστια αγωνία για το μέλλον
Βράζει το νησί 24.03.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Ικανοποίηση των αιτημάτων των κτηνοτρόφων αλλά τεράστια αγωνία για το μέλλον

«Με το μαλακό» πηγαίνει η κυβέρνηση τους κτηνοτρόφους και τυροκόμους του νησιού - Ο αφθώδης πυρετός φέρνει task force Ευρωπαίων ειδικών στο νησί- Για αποποίηση των ευθυνών της κατηγορεί την κυβέρνηση η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα - 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε ο άνθρωπος-κλειδί για τον Λέον Μπλακ
«Δώρα» 24.03.26

Απειλές και «συμφωνίες σιωπής»: Πώς ο Έπσταϊν «καθάριζε» τις πληρωμές του Λέον Μπλακ προς γυναίκες

Έγγραφα αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταϊν διαχειριζόταν πληρωμές, φορολογικά σχήματα και ευαίσθητες υποθέσεις του δισεκατομμυριούχου που αφορούσαν γυναίκες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας α λα Mercosur; – Ανησυχία για νέες παραχωρήσεις στον αγροτικό τομέα
Agro-in 24.03.26

Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας α λα Mercosur; – Ανησυχία για νέες παραχωρήσεις στον αγροτικό τομέα

Σύμφωνα με την COPA-COGECA, οι ρυθμίσεις που συμφώνησε η ΕΕ εντείνουν τις πιέσεις που ήδη υφίστανται οι Ευρωπαίοι αγρότες, ιδίως σε συνδυασμό με προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες, όπως η Mercosur

Σύνταξη
Η Μπριζίτ Μακρόν στη σύνοδο της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την «ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή»
«Fostering the Future Together» 24.03.26

Η Μπριζίτ Μακρόν στη σύνοδο της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την «ευημερία των παιδιών την ψηφιακή εποχή»

Η συμμετοχή της Μακρόν «εντάσσεται στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας της G7 το 2026, η οποία έχει καταστήσει μια από τις προτεραιότητές της την προστασία των παιδιών», σύμφωνα με την γαλλική προεδρία

Σύνταξη
Παράταση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας
Αυτοδιοίκηση 24.03.26

Παράταση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Έως τη 1 Οκτωβρίου 2026, παρατείνεται η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για τον δήμο Μινώα Πεδιάδας λόγω των συνεπειών του σεισμού του 2021, όπως ανακοίνωσε ο δήμος.

Σύνταξη
Αψήφησε τον ηλικιακό ρατσισμό, πόζαρε στα 97 της – Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά το γηραιότερο μοντέλο
«Greynaissance» 24.03.26

Αψήφησε τον ηλικιακό ρατσισμό, πόζαρε στα 97 της – Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά το γηραιότερο μοντέλο

Το σούπερ μοντέλο της Βρετανίας, η Ντάφνι Σελφ, απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών: Ο κόσμος της μόδας αποτίει φόρο τιμής στη «θρυλική» προσωπικότητα που ενέπνευσε το κίνημα «greynaissance».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ: Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός στρατιωτικός που αντικαθιστά τον Λαριτζάνι
Ιράν 24.03.26

Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ: Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός στρατιωτικός που αντικαθιστά τον Λαριτζάνι

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ ορίστηκε γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν μετά τη δολοφονία του Αλί Λαριτζάνι σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ

Σύνταξη
Καραπαπάς: «Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα πάρουμε τον τίτλο»
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Καραπαπάς: «Ελπίζουμε ότι στο τέλος θα πάρουμε τον τίτλο»

Σίγουρος πως το πρόγραμμα των αγώνων δεν θα παίξει ρόλο στα play-off της Super League και πως στο τέλος ο Ολυμπιακός θα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα απ’ όλους, δηλαδή να πανηγυρίσει τον τίτλο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των «ερυθρόλευκων», Κώστας Καραπαπάς.

Σύνταξη
Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας
Ελλάδα 24.03.26

Άρειος Πάγος για τη δίκη των Τεμπών: Να συμβάλλουν όλοι άμεσα για την ομαλή έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας

«Στη δίκη αυτή δεν αρμόζουν φαινόμενα «αγανακτισμένων δήθεν πολιτών» που ουδεμία σχέση έχουν με την υπόθεση» τονίζεται σε ανακοίνωση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη
Επικαιρότητα 24.03.26

ΣΥΡΙΖΑ για το αλαλούμ στη δίκη των Τεμπών: Λίγη ντροπή, κ. Φλωρίδη

«Η προσπάθειά του να θολώσει τα νερά είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Όπως καταδικασμένη είναι και η απόπειρά του να 'βγει λάδι' διά των επιθέσεων σε συγγενείς και συνηγόρους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον υπουργό Δικαιοσύνης και τις δικαιολογίες του για τη δικαστική αίθουσα

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
Απόρρητο