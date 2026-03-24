Βιώσιμη διαχείριση του νερού και καλές πρακτικές από την Παπαστράτος

Σε μια εποχή που, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ, ο πλανήτης εισέρχεται σε καθεστώς παγκόσμιας υδατικής χρεοκοπίας, ποιος είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων και πώς προσεγγίζει η Παπαστράτος τη διαχείριση των υδάτινων πόρων;

Στην Παπαστράτος, που φέτος συμπληρώνει 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα, η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, καθώς το νερό είναι κρίσιμο τόσο για τη βιωσιμότητα της παραγωγής όσο και για την ανθεκτικότητα της τοπικής λεκάνης απορροής. Ως μέλος της Philip Morris International, η εταιρεία ενσωματώνει στη στρατηγική της τις βασικές παγκόσμιες προκλήσεις που σχετίζονται με το νερό, όπως η κλιματική αλλαγή, το εκτιμώμενο έλλειμμα 40% μεταξύ ζήτησης και προσφοράς έως το 2030 και οι αυξανόμενες πιέσεις από την αστικοποίηση και την πληθυσμιακή αύξηση.

Για εμάς, οι υδάτινοι πόροι αποτελούν κοινό αγαθό, γεγονός που απαιτεί συνεργασία, διαφάνεια και ενεργό ρόλο στο οικοσύστημα όπου δραστηριοποιούμαστε. Από το 2019 εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική Water Stewardship, με σαφείς στόχους, μετρήσιμους δείκτες και συστηματική παρακολούθηση της επίδοσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται η μείωση του υδατικού αποτυπώματος, η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης νερού ανά μονάδα παραγωγής, η διασφάλιση της ποιότητας και της υπεύθυνης χρήσης του, καθώς και η ενεργή συμβολή στην αντιμετώπιση κοινών υδατικών προκλήσεων της ευρύτερης περιοχής, όπως στο Θριάσιο Πεδίο και στα υδροδοτικά συστήματα του Μόρνου και του Εύηνου. Οι δράσεις υλοποιούνται τόσο εντός του εργοστασίου, με βελτιώσεις διεργασιών και επαναχρησιμοποίηση νερού, όσο και εκτός, μέσω συνεργασιών με τοπικούς φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη. Η πρόοδος και τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται ετησίως, ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Η Παπαστράτος ήταν από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκαν κατά Alliance for Water Stewardship (AWS), ήδη από το 2020. Τι σημαίνει στην πράξη αυτή η πιστοποίηση για το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο και τι αλλάζει ουσιαστικά στον τρόπο διαχείρισης του νερού;

Η πιστοποίηση AWS ή αλλιώς «Συμμαχία γαι το Νερό» το πρώτο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την υπεύθυνη διαχείριση υδάτων, αποτελεί για εμάς ένα ουσιαστικό εργαλείο μετασχηματισμού και όχι απλώς ένα πλαίσιο συμμόρφωσης. Στην πράξη, σημαίνει ότι η διαχείριση του νερού δεν περιορίζεται εντός των ορίων του εργοστασίου, αλλά επεκτείνεται στη λεκάνη απορροής, αναγνωρίζοντας τις κοινές προκλήσεις και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτές. Το εργοστάσιο του Ασπροπύργου πιστοποιήθηκε το 2020 και έκτοτε επαναπιστοποιείται συστηματικά, ενώ το νέο πρότυπο V.3.0, στο οποίο θα αξιολογηθούμε στις αρχές Ιουλίου, είναι πλήρως εναρμονισμένο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αρχές του CSRD και του ESG. Το AWS θέτει ένα σαφές και αξιόπιστο πλαίσιο διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, ενώ ενισχύει τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της περιοχής. Παράλληλα, λειτουργεί ως μηχανισμός συνεχούς βελτίωσης και διαφάνειας, αλλά και ως πλαίσιο μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας απέναντι σε κινδύνους λειψυδρίας και κλιματικής αλλαγής.

Από το 2022 έως το 2025 πετύχατε μείωση 42% στην κατανάλωση νερού ανά μονάδα προϊόντος, ξεπερνώντας τον αρχικό σας στόχο. Ποιες ήταν οι πιο καθοριστικές παρεμβάσεις που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα;

Η μείωση κατά 42% στην κατανάλωση νερού – υπερδιπλάσια του αρχικού στόχου του 20% – είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής και πολυεπίπεδης προσέγγισης. Δεν βασίστηκε σε μία μόνο παρέμβαση, αλλά σε συνδυασμό βελτιστοποίησης διεργασιών, αύξησης αποδοτικότητας και επαναχρησιμοποίησης νερού. Υλοποιήθηκαν στοχευμένα έργα στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου, όπως η αντικατάσταση ατμοπαγίδων, η βελτιστοποίηση του καθαρισμού δεξαμενών και η αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγής, οδηγώντας σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Το αποτέλεσμα αυτό αντιστοιχεί στις ετήσιες ανάγκες περίπου 500 νοικοκυριών, αποδεικνύοντας ότι η περιβαλλοντική υπευθυνότητα μπορεί να συνδυάζεται με απτό κοινωνικό όφελος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, με δύο μονάδες βιολογικού καθαρισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Μέρος του επεξεργασμένου νερού επαναχρησιμοποιείται για άρδευση στους χώρους πρασίνου, ενώ το υπόλοιπο επιστρέφει στο έδαφος, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της τοπικής υδατικής ισορροπίας.

Το εργοστάσιο της Παπαστράτος έχει επιλεγεί από τη Philip Morris International ως παγκόσμιο πιλοτικό για τη στρατηγική Water Circularity. Ποιοι παράγοντες οδήγησαν σε αυτή την επιλογή και τι σημαίνει στην πράξη αυτή η νέα προσέγγιση;

Η συγκεκριμένη επιλογή ήταν αποτέλεσμα της συνολικής μας απόδοσης, του στρατηγικού ρόλου της εγκατάστασης, αλλά και της γεωγραφικής μας θέσης στη Μεσόγειο – μια περιοχή που αναγνωρίζεται διεθνώς ως ιδιαίτερα ευάλωτη σε μελλοντικές υδατικές και κλιματικές προκλήσεις. Παράλληλα, αντανακλά και την ικανότητα της Παπαστράτος να αντιλαμβάνεται έγκαιρα τις ευρύτερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και να ανταποκρίνεται με ουσιαστικές δράσεις. Στην πράξη, το Water Circularity σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη μείωση της κατανάλωσης σε ένα πιο ολιστικό μοντέλο διαχείρισης του νερού, όπου στόχος δεν είναι μόνο η αποδοτικότητα, αλλά η συνολική ισορροπία του υδατικού αποτυπώματος. Πρόκειται για μια προσέγγιση που ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία μακροπρόθεσμης μετάβασης με το Net Zero και τη διαχείριση των εκπομπών. Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη μελετάμε και αντισταθμιστικά έργα, τόσο εντός όσο και εκτός των εγκαταστάσεών μας, με στόχο τη διασφάλιση της 100% κυκλικότητας αυτού του φυσικού πόρου.

Έχετε τονίσει ότι η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων προϋποθέτει συνεργασίες και ενεργό ρόλο στο οικοσύστημα όπου δραστηριοποιούνται. Πώς μεταφράζεται αυτό στο Θριάσιο Πεδίο και ποιες συνέργειες θεωρείτε πιο κρίσιμες για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού;

Οι συνεργασίες είναι καθοριστικές, γιατί τα υδατικά ζητήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από έναν μόνο οργανισμό. Στο Θριάσιο Πεδίο, όπου δραστηριοποιούμαστε, οι προκλήσεις είναι σύνθετες και απαιτούν συντονισμένη δράση. Ενδεικτικά, φέραμε κοντά στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου 35 εκπροσώπους από 13 οργανισμούς – από την Πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, την επιστημονική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο – για να μοιραστούμε την τεχνογνωσία και εμπειρία μας με στόχο τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης συμμαχίας για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού.

Για εμάς, η βιωσιμότητα δεν αποτελεί συγκυριακή επιλογή, αλλά αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης διαδρομής συνειδητών αποφάσεων. Βασίζεται στην ικανότητα να διαβάζουμε έγκαιρα τις αλλαγές, να μετατρέπουμε την εμπειρία σε γνώση και να επενδύουμε συστηματικά στην καινοτομία και στη συνεχή εξέλιξη – γιατί χωρίς κοινωνική βιωσιμότητα, δεν μπορεί να υπάρξει και εμπορική. Με οδηγό αυτή τη φιλοσοφία, η Παπαστράτος συνεχίζει να επενδύει σε πρακτικές που διασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη και η πρόοδος συμβαδίζουν με τον σεβασμό και την προστασία των υδάτινων πόρων, σήμερα και για τις επόμενες γενιές.

Δεσμευόμαστε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον, εντάσσοντας ουσιαστικές αλλαγές σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας λειτουργίας. Παρότι το να κάνεις το σωστό δεν είναι πάντα εύκολο, μας γεμίζει σταθερά με περηφάνια και αίσθηση ουσιαστικής προόδου.