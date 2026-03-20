Ανασφάλιστα οχήματα: Η ψηφιακή εποχή φέρνει ελέγχους, αλλά και πιο εύκολες λύσεις

Κάθε οδηγός που κυκλοφορεί στους δημόσιους δρόμους γίνεται οργανικό μέρος ενός ευρύτερου, κοινού περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσωπική συνέπεια και η πρόληψη παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς η ασφάλεια όλων εξαρτάται από τη συμμόρφωση του καθενός με τους κανόνες.

Η υπεύθυνη στάση πίσω από το τιμόνι ξεκινά πολύ πριν την εκκίνηση του κινητήρα, από τη διασφάλιση ότι το όχημα πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας, διασφαλίζοντας όλα τα μέρη σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος.

Ψηφιακό «μπλόκο» σε χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα

Η ολοκλήρωση των εκτεταμένων διασταυρωτικών ελέγχων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σηματοδοτεί μια νέα εποχή αυστηρότητας και διαφάνειας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περισσότεροι από 297.000 ιδιοκτήτες οχημάτων βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων, καθώς τα οχήματά τους εντοπίστηκαν είτε ανασφάλιστα είτε με οφειλές στα τέλη κυκλοφορίας για το προηγούμενος έτος. Ήδη έχουν διενεργηθεί πάνω από 125 χιλιάδες πράξεις επιβολής προστίμου, με το συνολικό ποσό των προστίμων και των οφειλών να μετράει ήδη πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Αυτή η συντονισμένη δράση των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη δεν έχει μόνο εισπρακτικό χαρακτήρα καθότι ο βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός αξιόπιστου Μητρώου Οχημάτων που θα εγγυάται ότι κάθε αυτοκίνητο ή δίκυκλο στον δρόμο είναι ταυτοποιημένο και καλύπτεται ασφαλιστικά, ενισχύοντας το αίσθημα δικαίου και ασφάλειας για όλους τους πολίτες.

