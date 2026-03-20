Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Στο νέο επεισόδιο, η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου συναντά τους αθλητές του Περιστερίου Betsson, Βλάντο Γιάνκοβιτς και Σι Τζει Χάρις, σε μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση
Η Betsson παρουσιάζει το 3ο επεισόδιο της σειράς προσωπικών συνεντεύξεων «Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά», συνεχίζοντας τον ουσιαστικό διάλογο γύρω από τις αθέατες πλευρές του επαγγελματικού αθλητισμού.
Στο νέο επεισόδιο, η ψυχολόγος Στέλλα Αργυρίου συναντά τους αθλητές του Περιστερίου Betsson, Βλάντο Γιάνκοβιτς και Σι Τζει Χάρις, σε μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση για την πίεση της καθημερινής απόδοσης, τις απαιτήσεις του υψηλού επιπέδου και την ανάγκη για ψυχική ισορροπία
Οι δύο αθλητές μοιράζονται προσωπικές στιγμές από την πορεία τους, μιλούν ανοιχτά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν εντός και εκτός παρκέ, ενώ αναδεικνύουν τη σημασία της ομαδικότητας και της στήριξης μέσα στην ομάδα ως βασικούς παράγοντες διαχείρισης της πίεσης.
Η σειρά αποτελεί μέρος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Betsson, με στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από ζητήματα ψυχικής υγείας στον αθλητισμό. Μέσα από αυθεντικές αφηγήσεις, το «Betsson Talks» δίνει φωνή στους ίδιους τους αθλητές, φωτίζοντας την ανθρώπινη πλευρά πίσω από την απόδοση και προωθώντας την κατανόηση, την ενσυναίσθηση και τον ανοιχτό διάλογο.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να εμπνεύσει το φίλαθλο κοινό, να στηρίξει τους νεότερους αθλητές και να φέρει στο προσκήνιο ζητήματα που συχνά παραμένουν στο περιθώριο. Η σειρά «Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά» θα συνεχιστεί με νέα επεισόδια, στα οποία αθλητές και αθλήτριες θα μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες, ενισχύοντας τον διάλογο γύρω από την ψυχική ανθεκτικότητα και την πραγματική διάσταση του σύγχρονου αθλητισμού.
Δείτε το επεισόδιο στο επίσημο κανάλι της Betsson στο YouTube.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις