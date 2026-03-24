Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά

Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα Νέα της Αγοράς 24 Μαρτίου 2026, 13:50

Προώθηση του μπάσκετ 3x3, του ολυμπιακού αθλήματος που ξεκίνησε από τις γειτονιές του κόσμου, από τη ΔΕΗ και την ΕΟΚ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Spotlight

Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει δυναμικά για τέταρτη χρονιά, συστήνοντας  το συναρπαστικό άθλημα 3×3 σε χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα. Για ακόμη μία χρονιά, η ΔΕΗ με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ταξιδεύουν σε είκοσι πόλεις στην Ελλάδα, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου να γνωρίσουν το Ολυμπιακό άθλημα 3×3.

Η ΔΕΗ με κεντρικό μήνυμα ΔΕΗ Power Up the Game, στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που φέρνουν τη νέα γενιά πιο κοντά στον αθλητισμό, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές σε όλη την Ελλάδα να γνωρίσουν το μπάσκετ, να αναπτύξουν το πνεύμα του υγιούς αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας και να αποκομίσουν πολύτιμα οφέλη για τη σωματική, ψυχική και κοινωνική τους διάπλαση.

Η φετινή δράση του 3×3 Schools powered by ΔΕΗ ξεκίνησε από το Γύθειο και συνεχίστηκε στην Αρεόπολη, τη Σαλαμίνα, την Κυπαρισσία και τα Φιλιατρά. Το  πρόγραμμα συνεχίζει δυναμικά το ταξίδι του στη Ρόδο και την Κηφισιά (Πολιτεία) στις 26 και 27 Μαρτίου, ενώ  επόμενος σταθμός είναι η Κοζάνη στις 1 και 2 Απριλίου. Η πρώτη φάση της διοργάνωσης ολοκληρώνεται με τις δράσεις στην Τζια και την Ηλιούπολη στις 27 και 28 Απριλίου αντίστοιχα.

Μέχρι σήμερα, η πρωτοβουλία της ΔΕΗ με την ΕΟΚ έχει ταξιδέψει σε 59 πόλεις, έχοντας φιλοξενήσει 3.237 ομάδες μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ περισσότεροι από 13.700 μαθητές έχουν ζήσει την εμπειρία μέσα και έξω από το γήπεδο. Η σταθερή υλοποίηση του προγράμματος αναδεικνύει τη διαχρονική επένδυση της ΔΕΗ στην ενίσχυση του σχολικού αθλητισμού και στην ενεργή συμμετοχή της νέας γενιάς σε δράσεις με εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Μπάσκετ 3×3: από τους δρόμους στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Το 3×3 είναι το πιο διαδεδομένο ομαδικό «άθλημα του δρόμου» στον κόσμο και παίζεται με δύο αντίπαλες ομάδες των τριών παικτών, σε μία μπασκέτα, στο μισό γήπεδο. Νικήτρια είναι η ομάδα που προηγείται όταν συμπληρωθεί ένα δεκάλεπτο παιχνιδιού ή όποια φτάσει πρώτη στους 21 πόντους.

Παγκοσμίως, το 3×3 παιζόταν σε γήπεδα και γυμναστήρια όλου του κόσμου. Από τη δεκαετία του 1990 έχουν αρχίσει, κυρίως από τις ΗΠΑ, τουρνουά μπάσκετ 3×3 και η τυποποίηση των κανόνων του. Το 2010 εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε διεθνείς αγώνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στη Σιγκαπούρη. Σήμερα η FIBA διοργανώνει ένα ετήσιο 3×3 World Tour, Παγκόσμια και Ηπειρωτικά Κύπελλα. Ολυμπιακό άθλημα έγινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκυο 2020, όπου το χρυσό μετάλλιο στους άνδρες κατέκτησε η Λετονία και στις γυναίκες οι ΗΠΑ.

Η Ελλάδα έχει Εθνικές Ομάδες 3×3 Ανδρών, Γυναικών, U23 και U21. Το 3×3 ανεβαίνει συνεχώς όπως φαίνεται από την ανταπόκριση των αθλητών, των σωματείων, του ευρύτερου αθλητικού κοινού, όσο και από την άνοδο της χώρας και των εθνικών ομάδων στην κατάταξη της FIBΑ. Αυτό πιστοποιείται και από την πρόσφατη πρόκριση της Εθνική Ομάδας Γυναικών U23 στο Παγκόσμιο Κύπελλο 3×3.

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΟΚ: www.basket.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inStream - Ροή Ειδήσεων
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο