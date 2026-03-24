Betsson: Ειδικά στοιχήματα στην κατάκτηση πρωταθλήματος, στις θέσεις 5-8 αλλά και για τον υποβιβασμό

Με τις διαφορές στη βαθμολογία να είναι μικρές και τα ντέρμπι να διαδέχονται το ένα το άλλο, όλα δείχνουν πως το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί στις λεπτομέρειες.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια στην κορυφή με 60 βαθμούς, ακολουθούμενη από τον Ολυμπιακό με 58 και τον ΠΑΟΚ με 57, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στους 49 βαθμούς. Οι τρεις πρώτες ομάδες δείχνουν να έχουν τον πρώτο λόγο, ωστόσο το format των playoffs αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ειδικά σε ένα μίνι πρωτάθλημα γεμάτο ντέρμπι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Playoffs:

1η αγωνιστική (4-5 Απριλίου)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική (18-19 Απριλίου)

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική (2-3 Μαΐου)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

4η αγωνιστική (9-10 Μαΐου)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική (12-13 Μαΐου)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική (16-17 Μαΐου)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Το ενδιαφέρον ξεκινά από την πρώτη κιόλας αγωνιστική, με το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ να μπορεί να επηρεάσει άμεσα την κορυφή, ενώ το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός είναι εξίσου κομβικό για τη συνέχεια. Καθώς προχωρούν οι αγωνιστικές, τα μεταξύ τους παιχνίδια αυξάνουν την ένταση, με τις τελευταίες στροφές να αναμένεται να κρίνουν τα πάντα.

Σύμφωνα με τις αποδόσεις για την κατάκτηση του τίτλου, ο Ολυμπιακός δίνεται στο 2.60**, η ΑΕΚ στο 2.80** και ο ΠΑΟΚ στο 3.10**, επιβεβαιώνοντας το πόσο ισορροπημένη είναι η κατάσταση στην κορυφή. Παράλληλα, στις αγορές για την τελική κατάταξη, Ολυμπιακός και ΑΕΚ προσφέρονται στο 1.40** για θέση στην πρώτη δυάδα, με τον ΠΑΟΚ στο 1.55**, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο 20.00**. Όσον αφορά την τριάδα, ΑΕΚ (1.02**), Ολυμπιακός (1.04**) και ΠΑΟΚ (1.05**) έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα, με τον Παναθηναϊκό να δίνεται στο 6.00**.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγορών για τα Playoffs της Super League, με επιλογές για νικητή διοργάνωσης, τελική κατάταξη αλλά και ειδικές συγκρίσεις μεταξύ ομάδων. Στα head-to-head markets, ο ΠΑΟΚ προσφέρεται στο 1.06** για να τερματίσει πάνω από τον Παναθηναϊκό (8.00**), ενώ σε σύγκριση με την ΑΕΚ δίνεται στο 2.10** έναντι 1.70** της «Ένωσης». Παρόμοια εικόνα υπάρχει και στη σύγκριση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακού (2.10** – 1.70**), ενώ το ζευγάρι ΑΕΚ – Ολυμπιακός εμφανίζεται απόλυτα ισορροπημένο στο 1.87** – 1.87**.

Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα playoffs για τις θέσεις 5-8, όπου οι ομάδες διεκδικούν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Ο Λεβαδειακός είναι το φαβορί στο 1.60** για την πρώτη θέση του γκρουπ, με τον Άρη να ακολουθεί στο 3.20**, ενώ πιο πίσω βρίσκονται ο ΟΦΗ στο 6.00** και ο Βόλος ΝΠΣ στο 8.00**.

Στο άλλο άκρο της βαθμολογίας, εξίσου έντονο είναι το ενδιαφέρον για τη μάχη της παραμονής. Ο Πανσερραϊκός εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για υποβιβασμό με απόδοση 1.07**, ενώ ακολουθεί ο Αστέρας Τρίπολης στο 1.18**. Η Λάρισα βρίσκεται στο 5.00**, ο Παναιτωλικός στο 12.00** και η Κηφισιά στο 20.00**, με τον Ατρόμητο να δίνεται στο 250.00**, κάτι που δείχνει πως δύσκολα θα μπλέξει.

