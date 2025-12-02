Στη φυλακή οδηγείται 55χρονος ο οποίος κατηγορείται πως βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της παιδί

Στην φυλακή οδηγείται άνδρας 55 ετών από τη Ρόδο ο οποίος κατηγορείται πως βίαζε την κόρη του για 12 χρόνια από όταν ήταν ανήλικη. Μάλιστα εξετάσεις δείχνουν πως απέκτησε παιδί μαζί της, ηλικίας σήμερα τριών ετών.

Ο 55χρονος συνοδευόμενος από τον συνήγορό του κ. Νικήτα Μπόλκα, όχι μόνο αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται για το αδίκημα του βιασμού, αλλά ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση της 31χρονης για χρονικό διάστημα ενός μηνός πριν από τρία χρόνια, διάστημα κατά το οποίο η κόρη του ήταν ενήλικη και μάλιστα ανέφερε πως έπαιρνε προφυλάξεις.

Ο 55χρονος βάσει των ίδιων πληροφοριών, αμφισβήτησε το τεστ πατρότητας του τρίχρονου παιδιού της κόρης του και ζήτησε να διενεργηθεί εκ νέου εξέταση.

Απαντώντας στην ερώτηση γιατί να ισχυριστεί αυτά η κόρη του αν δεν ήταν αλήθεια, απάντησε πως το κάνει για λόγους εκδίκησης. Είπε σύμφωνα με την εφημερίδα «Ροδιακή» πως η κόρη του συνευρίσκεται ερωτικά με μια γυναίκα και πως επιθυμούν να τον διώξουν από το σπίτι του για να μείνουν εκείνες.

Οδηγήθηκε στην φυλακή

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή οι οποίοι με σύμφωνη γνώμη αποφάσισαν να τον στείλουν ως προσωρινά κρατούμενο στη φυλακή.

Ο 55χρονος κατηγορείται για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και αιμομιξία, και συνελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2025 μετά από ένταλμα του εξέδωσε ο ανακριτής Ρόδου σε βάρος του, καθώς τα αδικήματα που τον «βαραίνουν» είναι πολύ σοβαρά και επιφέρουν ποινές καθείρξεως από δέκα έως είκοσι έτη, «υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις για την ενοχή του» και «κίνδυνος να επαναλάβει τις πράξεις του».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 55χρονος διέπραξε όλα όσα του καταλογίζονται σε βάρος της ίδιας του της κόρης, το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2022.

Η κόρη του καταγγέλλει καθημερινούς βιασμούς για 12 χρόνια

Η 31 ετών (σήμερα) κόρη του κατήγγειλε στις διωκτικές αρχές πως όλα ξεκίνησαν όταν εκείνη ήταν 16 ετών. Οι γονείς της είχαν χωρίσει και η 16χρονη τότε κοπέλα έμεινε στο σπίτι της γιαγιάς της μαζί με τον πατέρα της. Καταγγέλλει πως για τουλάχιστον 12 χρόνια ο πατέρας της την βίαζε σε καθημερινή βάση!

Η κοπέλα έχει περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια τα βιώματά της στις καταθέσεις της, ενώ ανέφερε -σύμφωνα με τις πηγές της Ροδιακής- ότι όλα αυτά ο πατέρας της τα έκανε υπό την επήρεια ουσιών.

Στην κατάθεσή της ανέφερε πως οι καθημερινοί βιασμοί σταμάτησαν όταν εκείνη έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της, το οποίο σήμερα είναι τριών ετών. Μετά από εξέταση DNA που έχει γίνει, διαπιστώθηκε πως βιολογικός πατέρας του τρίχρονου παιδιού είναι ο 55χρονος…

Η κοπέλα έχει καταγγείλει πως προσπάθησε να ξεφύγει από τον πατέρα της, μια φορά μετακόμισε σε άλλο σπίτι, όμως και εκεί ο 55χρονος πήγαινε και την επισκέπτονταν για να την εξαναγκάσει στις πράξεις που περιέγραψε. Η κοπέλα έφευγε και όταν δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά επέστρεφε πίσω.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες έδωσαν τα παιδιά υπό την επιμέλεια της γιαγιάς της

Το μεγάλο της παιδί, ηλικίας 13 ετών, ζούσε μαζί της και το μικρό παιδί, ηλικίας 3 ετών, με τη μητέρα της, όμως μετά από καταγγελία, οι κοινωνικές υπηρεσίες έδωσαν την προσωρινή επιμέλεια με τη γιαγιά της 31χρονης.

Η υπόθεση ξετυλίχθηκε όταν η 31χρονη μίλησε σε μια φίλη της για όλα όσα φέρεται να βίωσε (και πιστοποιείται από την εξέταση DNA) και εκείνη την παρότρυνε να μιλήσει στις αρμόδιες αρχές.