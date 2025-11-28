newspaper
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
28.11.2025 | 17:39
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας
28.11.2025 | 17:50
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του
Ελλάδα 28 Νοεμβρίου 2025 | 21:37

Φρίκη στη Ρόδο: Σύλληψη 55χρονου για βιασμό και αιμομιξία της κόρης του

Ο 55χρονος, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αρνήθηκε το αδίκημα του βιασμού. Παραδέχτηκε μόνο ότι υπήρξε για σύντομο χρονικό διάστημα σεξουαλική επαφή, την οποία χαρακτήρισε συναινετική και ισχυρίστηκε ότι σταμάτησε όταν «κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό».

Σύνταξη
Vita.gr

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Υπόθεση αιμομιξίας με θύμα 31χρονη και δράστη τον πατέρα της, έχει προκαλέσει σοκ στην κοινωνία της Ρόδου.

Ο 55χρονος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης, 27 Νοεμβρίου, από το τμήμα φυγόποινων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου σε εκτέλεση εντάλματος. Οδηγήθηκε ενώπιον Ανακριτή, του διορίστηκε δικηγόρος και θα απολογηθεί τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, μια 31χρονη Ελληνίδα κατήγγειλε ότι έζησε για χρόνια έναν κύκλο εξαναγκασμού και σεξουαλικής βίας από τον πατέρα της, με ένα από τα παιδιά της να προκύπτει ότι είναι βιολογικό τέκνο του. Η εξέλιξη αυτή στηρίχθηκε σε εργαστηριακό έλεγχο DNA με ποσοστό συμβατότητας 99,9% και αποτελεί καθοριστικό στοιχείο στον ποινικό φάκελο.

Η καταγγελία της 31χρονης

Η 31χρονη κατέθεσε χωρίς όρκο και παρουσία ψυχολόγου. Περιέγραψε ότι ο πατέρας της άρχισε να την εξαναγκάζει σε σεξουαλικές πράξεις από την ηλικία των 16 ετών, σε σπίτι όπου διέμενε με τη γιαγιά της. Ανέφερε ευθείες απειλές κατά της ζωής της σε περίπτωση αποκάλυψης, καθώς και επεισόδια βίας στο οικιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τη dimokratiki.

Στην ίδια κατάθεση επεσήμανε ότι ο 55χρονος ήταν για χρόνια εξαρτημένος από κάνναβη, ενώ περιέγραψε συμπεριφορές απρόβλεπτες και απειλητικές. Τόνισε ότι τα περιστατικά σταμάτησαν πριν από 4 χρόνια, όταν έμεινε έγκυος στο δεύτερο παιδί της και επιχείρησε οριστικά να απομακρυνθεί. Η 31χρονη εξήγησε πως δεν αντιλήφθηκε αρχικά την πιθανότητα αιμομιξίας για το δεύτερο παιδί, καθώς εκείνη την περίοδο διατηρούσε σχέση με άλλον άνδρα. Η αποκάλυψη ήρθε με την επιστημονική εξέταση.

Το εργαστηριακό εύρημα που καθόρισε τις εξελίξεις

Με εισαγγελική παραγγελία πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία DNA από τον 55χρονο και την ανήλικη 3 ετών. Η εξειδικευμένη ανάλυση ανέδειξε συμβατότητα 99,9%, ποσοστό που στη γενετική ταυτοποίηση ισοδυναμεί με συντριπτική ένδειξη βιολογικής πατρότητας. Παράλληλα, δοκιμή στο πρώτο παιδί της 31χρονης απέκλεισε συγγενικό δεσμό με τον 55χρονο. Για τον Ανακριτή το συγκεκριμένο εύρημα αποτελεί αντικειμενικό στοιχείο μεγάλης βαρύτητας που συνεκτιμάται με τις καταθέσεις.
Οι ισχυρισμοί του «πατέρα»

Ο 55χρονος, όταν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις, αρνήθηκε το αδίκημα του βιασμού. Παραδέχτηκε μόνο ότι υπήρξε για σύντομο χρονικό διάστημα σεξουαλική επαφή, την οποία χαρακτήρισε συναινετική και ισχυρίστηκε ότι σταμάτησε όταν «κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό».

Η διαδικασία ενώπιον του Ανακριτή

Με την απολογία που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, ο Ανακριτής θα αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων. Τις καταθέσεις της 31χρονης, τις εξηγήσεις του 55χρονου, το εργαστηριακό αποτέλεσμα με συμβατότητα 99,9%, τις παρατηρήσεις του ψυχολόγου, τις αναφορές κοινωνικής υπηρεσίας και τυχόν επιπλέον πραγματογνωμοσύνες.

Οι κοινωνικές δομές έχουν ήδη ενεργοποιηθεί για την επιτήρηση του οικογενειακού πλαισίου, την ψυχολογική στήριξη της 31χρονης και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στα παιδιά.

Business
Black Friday: Τι έδειξε η πρώτη ημέρα εκπτώσεων

Black Friday: Τι έδειξε η πρώτη ημέρα εκπτώσεων

Vita.gr
Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Economy

Πιερρακάκης: Το «μανιφέστο» του Έλληνα υπουργού για την ηγεσία του Eurogroup

Πιερρακάκης: Το «μανιφέστο» του Έλληνα υπουργού για την ηγεσία του Eurogroup

Λειψυδρία: Αττική, Πάτμος και Λέρος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Πόσο μας επηρεάζει
Ελλάδα 28.11.25

Αττική, Πάτμος και Λέρος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας - Πόσο μας επηρεάζει

Η δραματική μείωση των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες που υδροδοτούν την Αττική ήταν ο κύρος λόγος για να κηρυχθεί το λεκανοπέδιο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Το φαινόμενο της λειψυδρίας δεν είναι ελληνικό.

Σύνταξη
Ρόδος: Τα ευρήματα στο Πεδίο Βολής – Αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας
Ελλάδα 28.11.25

Ρόδος: Τα ευρήματα στο Πεδίο Βολής – Αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας

Δύο περόνες και έναν μοχλό απελευθέρωσης εντόπισαν οι πραγματογνώμονες στο Πεδίο Βολής Αφάντου - Θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί αν σχετίζονται με τη μοιραία έκρηξη

Σύνταξη
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
Ανακοίνωση ΣΤΑΣΥ 28.11.25

Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας

Στάσης εργασίας κήρυξαν οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ αύριο Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, ημέρα της κηδείας του εργαζόμενου της ΣΤΑΣΥ που έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας την περασμένη Τετάρτη

Σύνταξη
Νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς ο Ηρακλειώτης Γιάννης Λιαπάκης με το «Ρεβιθόρυζο με Λαβράκι»
Young chef European 2025 28.11.25

Νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς ο Ηρακλειώτης Γιάννης Λιαπάκης με το «Ρεβιθόρυζο με Λαβράκι»

Δεν είναι και λίγο να ανακυρήσσεται κανείς ο νέος Ευρωπαίος σεφ της χρονιάς – μια διάκριση που κέρδισε ο Γιάννης Λιαπάκης σε μια απονομή που έγινε στο ιστορικό κτίριο του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης.

Σύνταξη
Δολοφονία Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη ικετεύει για στη ζωή της – «Σε παρακαλώ πάρε ό,τι θες και φύγε…»
Ελλάδα 28.11.25

Δολοφονία Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη ικετεύει για στη ζωή της – «Σε παρακαλώ πάρε ό,τι θες και φύγε…»

Το ηχητικό ντοκουμέντο αποτυπώνει τον τρόμο της 75χρονης στη Σαλαμίνα, τη στιγμή που η νύφη της σπάει το παράθυρο και εισβάλει στο σπίτι.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Ναι» στον διάλογο με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα
Ελληνοτουρκικά 28.11.25

Φάμελλος: «Ναι» στον διάλογο με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα

«Έχουμε εκφράσει την έντονη αντίδραση μας για το πρόγραμμα SAFE και για τη συμμετοχή της Τουρκίας σε αυτό», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια

«Ενδεικτικό της κυβερνητικής ανεπάρκειας είναι η εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και στον διοικητή της ΑΑΔΕ», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ γνώριζαν 1 χρόνο για την επικινδυνότητα των κτιρίων – Ο εργολάβος δεν συμμορφώθηκε
Διαφθορά ή άγνοια; 28.11.25

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ γνώριζαν 1 χρόνο για την επικινδυνότητα των κτιρίων - Ο εργολάβος δεν συμμορφώθηκε

Οι κάτοικοι των διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τα εύφλεκτα αφρώδη πάνελ και τα δίχτυα σκαλωσιάς πριν τη φωτιά, αλλά οι υπεύθυνοι και ο εργολάβος δεν έλαβαν μέτρα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη
Θεά B 28.11.25

Μπιορκ, 60 χρόνια αναρχίας – Από τους Ολυμπιακούς Αθήνα 2004 στα χαρακώματα για ένα δίκαιο πλανήτη

Γεννημένη στην Ισλανδία, 60 χρόνια πριν, η Μπιορκ είναι ένα ηφαίστειο δημιουργίας και πολιτικοποιημένης δημιουργίας ως το αρχέτυπο του πολιτιστικού προβοκάτορα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου
Παρασκήνιο 28.11.25

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δέχεται απειλή και γνωστοί διαμορφωτές κοινής γνώμης συμπεριφέρονται ως… τρολ του διαδικτύου

Αποστροφή και προβληματισμό δημιουργεί η παρόμοια με τρολ του χειρίστου είδους αντίδραση δημοσιολογούντων και διαμορφωτών κοινής γνώμης κάτω από απειλητική ανάρτηση συγγενή του «Φραπέ» εναντίον του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Ιταλία: Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa – Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία
Ιταλία 28.11.25

Διαδηλωτές εισέβαλαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa - Άφησαν κοπριά και πέταξαν βιβλία

Οι διαδηλωτές παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία

Σύνταξη
Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)
On Field 28.11.25

Money can’t buy you love: Λίβερπουλ… υπό διάλυση (vids, pics)

Έξι μήνες αφότου κατέκτησε την Premier League και τρεις μήνες αφότου ξόδεψε μισό δις ευρώ για μεταγραφές, η Λίβερπουλ θυμίζει ομάδα που θα παλέψει για την παραμονή. Και οι λόγοι είναι απλοί...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό
Εμπόριο-Ταχυμεταφορές 28.11.25

H Βlack Friday των εργαζομένων: Κινητοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Για τους καταναλωτές η Βlack Friday είναι ευκαιρία για συμφέρουσες αγορές. Για εμποροϋπαλλήλους και ταχυμεταφορείς σηματοδοτεί έναν μαραθώνιο εργασιακής εξουθένωσης που κορυφώνεται στις γιορτές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τη Λίβερπουλ ότι δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Κονατέ

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε στη Λίβερπουλ, ότι ο Ιμπραϊμά Κονατέ, ο οποίος μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι, δεν θα την απασχολήσει μεταγραφικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής
Υπ. Ανάπτυξης 28.11.25

Θεοδωρικάκος: Τη Δευτέρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον προσωρινό διοικητή της νέας Ανεξάρτητης Αρχής

Η νέα Αρχή θα έχει διοικητή και τρεις υποδιοικητές με πενταετή θητεία, 300 νέους ελεγκτές, νέα ψηφιακά μέσα και χρήση τεχνητής νοημοσύνης, γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος

Σύνταξη
Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά
On Field 28.11.25

Τι γίνεται με το συμβόλαιο του Λανουά

Το ...μήνυμα από την ΕΠΟ προς τον πρόεδρο της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είναι ότι κρίνεται για το έργο του. Η UEFA τον στηρίζει, θέλει ξένο αρχιδιαιτητή στην Ελλάδα, ενώ ο Γάλλος βρίσκεται στο «μικροσκόπιο»

Βάιος Μπαλάφας
Λειψυδρία: Αττική, Πάτμος και Λέρος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Πόσο μας επηρεάζει
Ελλάδα 28.11.25

Αττική, Πάτμος και Λέρος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας - Πόσο μας επηρεάζει

Η δραματική μείωση των αποθεμάτων στους ταμιευτήρες που υδροδοτούν την Αττική ήταν ο κύρος λόγος για να κηρυχθεί το λεκανοπέδιο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Το φαινόμενο της λειψυδρίας δεν είναι ελληνικό.

Σύνταξη
Gen Z: «Κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας και στρέφεται σε επικίνδυνες οικονομικές συμπεριφορές
Διεθνής Οικονομία 28.11.25

Η Gen Z «κλειδώνεται» εκτός ιδιοκτησίας κατοικίας - Πώς η στεγαστική κρίση τους ωθεί σε επικίνδυνους δρόμους

Η απόκτηση σπιτιού για την Gen Z γίνεται όλο και λιγότερο εφικτή, εν μέσω ιστορικά υψηλών τιμών στις κατοικίες και υψηλού κόστους ζωής

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

