Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 16χρονος για τον βιασμό 12χρονης σε προαύλιο σχολείου
Η 12χρονη υπεβλήθη σε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία επιβεβαίωσε την καταγγελία της - Ο 16χρονος θα οδηγηθεί σε φυλακές ανήλικων
Το δρόμο για τις φυλακές ανηλίκων, παίρνει ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης, στην Πάτρα.
Ο ανήλικος πέρασε το κατώφλι των Δικαστηρίων στις 9 το πρωί προκειμένου να απολογηθεί. Η διαδικασία διήρκεσε ώρες λόγω τεχνικού προβλήματος στο κτήριο.
Η γνωριμία μέσω instagram
Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο φερόμενος ως δράστης και το ανήλικο θύμα είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram. Το σοκαριστικό περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 16 Νοεμβρίου.
Ο νεαρός, ο οποίος γνώριζε την ανήλικη, τη συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας. Στη συνέχεια, όπως λέει η ίδια, ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο, σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η 12χρονη υπεβλήθη σε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία επιβεβαίωσε την καταγγελία της. Ο 16χρονος θα οδηγηθεί σε φυλακές ανήλικων.
