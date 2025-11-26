Ελεύθεροι υπό όρους οι δύο ανήλικοι για την απόπειρα βιασμού 16χρονης στον Πύργο

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο ανήλικοι που κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού 16χρονης στον Πύργο, μετά την πολύωρη απολογία τους στην Ανακρίτρια Ηλείας.

Περιοριστικοί όροι για τους δύο κατηγορούμενους στον Πύργο

Στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης προσέγγισης της ανήλικης κοπέλας, είτε ψηφιακά είτε διά ζώσης σε απόσταση μικρότερη από 50 μέτρα, και της παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία και δήλωσαν αθώοι κατά την απολογία τους.

Η καταγγελία

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, σύμφωνα με καταγγελία των γονέων της 16χρονης, η ανήλικη κόρη τους πήγε σε σπίτι, όπου βρίσκονταν οι δυο ανήλικοι κατηγορούμενοι.

Κατόπιν, ο 16χρονος την ακινητοποίησε, κρατώντας την με τα χέρια του, ενώ ο 17χρονος αποπειράθηκε να τελέσει σε βάρος της γενετήσια πράξη, χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη του, καθώς η ανήλικη αντιστάθηκε και τράπηκε σε φυγή.

Η ανήλικη, σύμφωνα με την αστυνομία, εξετάστηκε, παρουσία παιδοψυχολόγου, σε νοσοκομείο της Πάτρας, καθώς και από ιατροδικαστή.