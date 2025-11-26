Ελεύθεροι υπό όρους οι δύο ανήλικοι για την απόπειρα βιασμού 16χρονης στον Πύργο
Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο κατηγορούμενοι για την απόπειρα βιασμού 16χρονης στον Πύργο
- Το δεύτερο εργατικό δυστύχημα στον ίδιο χώρο της ΣΤΑΣΥ - Καταπλακώθηκε από υλικά 300 κιλών - Ακατάλληλες συνθήκες
- Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας
- Σοκ: 47χρονος ιερέας προσποιούνταν ότι πονάει και θώπευε ανήλικα αγόρια
- Σοκαριστικό βίντεο: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά 22 φορές με ζώνη τον 12χρονο γιο της
Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο ανήλικοι που κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού 16χρονης στον Πύργο, μετά την πολύωρη απολογία τους στην Ανακρίτρια Ηλείας.
Περιοριστικοί όροι για τους δύο κατηγορούμενους στον Πύργο
Στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης προσέγγισης της ανήλικης κοπέλας, είτε ψηφιακά είτε διά ζώσης σε απόσταση μικρότερη από 50 μέτρα, και της παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία και δήλωσαν αθώοι κατά την απολογία τους.
Η καταγγελία
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, σύμφωνα με καταγγελία των γονέων της 16χρονης, η ανήλικη κόρη τους πήγε σε σπίτι, όπου βρίσκονταν οι δυο ανήλικοι κατηγορούμενοι.
Κατόπιν, ο 16χρονος την ακινητοποίησε, κρατώντας την με τα χέρια του, ενώ ο 17χρονος αποπειράθηκε να τελέσει σε βάρος της γενετήσια πράξη, χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη του, καθώς η ανήλικη αντιστάθηκε και τράπηκε σε φυγή.
Η ανήλικη, σύμφωνα με την αστυνομία, εξετάστηκε, παρουσία παιδοψυχολόγου, σε νοσοκομείο της Πάτρας, καθώς και από ιατροδικαστή.
- Εθνική Ελλάδας: Έτοιμη για την πρεμιέρα με τη Ρουμανία – Τολιόπουλος: «Νίκη και θέαμα»
- Η αθόρυβη εξάπλωση της φτώχειας – Όταν η «ανάπτυξη» γίνεται όργανο κοινωνικού αποκλεισμού
- Ρόδος: Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ
- Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»
- Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας – Έληξε η έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ
- Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19 0-2: Το πίστεψε, πάλεψε, αλλά λύγισε στο τέλος…
- Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco
- ΗΠΑ: Νέα υβριστική επίθεση Τραμπ κατά δημοσιογράφου – «Δευτεροκλασάτη και άσχημη»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις