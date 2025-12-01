Μήνυμα του προέδρου του ΙΣΑ για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS – «Λιγότερη προκατάληψη και περισσότερη γνώση»

«Η Παγκόσμια Ημέρα AIDS αποτελεί υπενθύμιση ότι η μάχη ενάντια στον ιό δεν έχει τελειώσει. Παρά την εντυπωσιακή πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, τις σύγχρονες θεραπείες που προσφέρουν πλέον φυσιολογικό προσδόκιμο ζωής και τη μείωση του στίγματος, κάθε νέος ασθενής που διαγιγνώσκεται μάς καλεί να εντείνουμε την προσπάθεια», υπογραμμίζει στο μήνυμά του με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) Γιώργος Πατούλης.

Μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση του AIDS

Προσθέτει ότι ο ΙΣΑ στέκεται σταθερά δίπλα στους ασθενείς, στους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στην πρώτη γραμμή και σε όλους όσοι παλεύουν για πρόληψη, ενημέρωση και πρόσβαση στην περίθαλψη χωρίς αποκλεισμούς.

«Η έγκαιρη διάγνωση, η ασφαλής σεξουαλική συμπεριφορά, και η αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων θεραπείας και πρόληψης αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής δημόσιας υγείας», τονίζει ο κ. Πατούλης.

Σημειώνει ότι η κοινωνία μας χρειάζεται λιγότερο φόβο και περισσότερο σεβασμό, λιγότερη προκατάληψη και περισσότερη γνώση. Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ενημέρωσης, πρόληψης και υποστήριξης, ώστε να αντιμετωπιστεί το στίγμα και οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε όσα χρειάζονται.

«Η υγεία, η αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν με HIV είναι υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας», καταλήγει ο κ. Πατούλης.