Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
AIDS: Οι σύγχρονες προκλήσεις – Ενημέρωση, έλεγχος και φροντίδα χωρίς στίγμα – Η εικόνα στην Ελλάδα
Υγεία 23 Νοεμβρίου 2025 | 15:19

AIDS: Οι σύγχρονες προκλήσεις – Ενημέρωση, έλεγχος και φροντίδα χωρίς στίγμα – Η εικόνα στην Ελλάδα

Στη χώρα μας η έγκαιρη διάγνωση παραμένει κεντρική πρόκληση - Η UNAIDS προειδοποιεί ότι η παγκόσμια ανταπόκριση στον ιό HIV απειλείται από μειωμένη χρηματοδότηση και εμπόδια στην πρόληψη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Spotlight

Να ενισχύσουν τις πολιτικές τους και να καλύψουν τα χρηματοδοτικά κενά καλεί την παγκόσμια κοινότητα η UNAIDS. Παράλληλα προειδοποιεί ότι η ανταπόκριση των χωρών στον ιό HIV βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο λόγω της μείωσης της διεθνούς χρηματοδότησης και του περιορισμού προγραμμάτων πρόληψης.

Η UNAIDS καλεί όλες τις χώρες να συνεργαστούν, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά και να υπάρξει μια συντονισμένη απόκριση

Παράλληλα, η θέσπιση νόμων που ποινικοποιούν ευάλωτες ομάδες δυσχεραίνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, αυξάνοντας τον κίνδυνο αναζωπύρωσης της επιδημίας.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS την 1η Δεκεμβρίου υπενθυμίζει ότι η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση στη θεραπεία παραμένουν κρίσιμες για τον έλεγχο του ιού HIV. Στο φετινό μήνυμά της η UNAIDS καλεί τις χώρες να ενισχύσουν τις πολιτικές τους ώστε να μην υπονομευτεί η παγκόσμια πρόοδος.

Υπό τον τίτλο «Overcoming disruption, transforming the AIDS response», το μήνυμα σχετίζεται με τις περικοπές της διεθνούς χρηματοδότησης προγραμμάτων για την αντιμετώπιση του AIDS και τις συνέπειες που θα επιφέρουν σε παγκόσμια κλίμακα.

Η UNAIDS καλεί όλες τις χώρες να συνεργαστούν, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά και να υπάρξει μια συντονισμένη απόκριση που θα μας φέρει πιο κοντά στο στόχο της εξάλειψης της επιδημίας.

Στοιχεία για την Ελλάδα

Παρότι ο HIV σήμερα αντιμετωπίζεται ως χρόνια νόσος με αποτελεσματική θεραπεία, τα επιδημιολογικά δεδομένα στην Ελλάδα δείχνουν ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση παραμένουν κρίσιμες. Οι νέες διαγνώσεις HIV παραμένουν σε παρόμοια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά, ωστόσο στο σύστημα υγείας φτάνουν καθυστερημένα πάνω από τους μισούς ασθενείς – που διαγνώσθηκαν το 2025 -, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση, έγκαιρο έλεγχο και απρόσκοπτη πρόσβαση στη θεραπεία αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα, έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025, έχουν διαγνωστεί και καταγραφεί 21.815 περιστατικά HIV λοίμωξης, εκ των οποίων τα 4.795 έχουν εκδηλώσει AIDS και τα 3.721 έχουν αποβιώσει. Εντός του 2025, έλαβαν αντιρετροϊκή αγωγή 11.549 άτομα με HIV λοίμωξη.

Οι νέες διαγνώσεις HIV κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά (526 που αντιστοιχούν σε 5,1 ανά 100.000 πληθυσμού). Μεταξύ των περιστατικών που διαγνώστηκαν το 2025, συχνότερος τρόπος μόλυνσης είναι η σεξουαλική επαφή, κυρίως μεταξύ ανδρών (37,3%), ενώ για μεγάλο ποσοστό των νέων διαγνώσεων (35,7% ) ο τρόπος μετάδοσης είναι ακαθόριστος, κάτι που δυσχεραίνει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναφορικά με τον τρόπο μετάδοσης.

Το 52% των περιστατικών που καταγράφηκαν το πρώτο δεκάμηνο του 2025, διαγνώστηκε καθυστερημένα, με τα υψηλότερα ποσοστά καθυστερημένης διάγνωσης να καταγράφονται στις γυναίκες, στα ετεροφυλόφιλα άτομα, στα άτομα ηλικίας 50+ ετών και στα άτομα αλλοδαπής εθνικότητας.

Όσον αφορά στους στόχους 95-95-95 που έχει θέσει το UNAIDS, σύμφωνα με την πρόσφατη αναφορά του καταρράκτη των σταδίων φροντίδας των ατόμων που ζούσαν με HIV λοίμωξη στην Ελλάδα το 2024, «βρισκόμαστε κοντά στον πρώτο στόχο της διάγνωσης, καθώς έχει διαγνωστεί το 91% των ατόμων που εκτιμάται ότι ζουν με HIV στη χώρα μας.

Ωστόσο, όσον αφορά στον δεύτερο στόχο της λήψης αντιρετροϊκής θεραπείας, η χώρα μας απέχει περισσότερο από 10% (73% των διαγνωσμένων που ζούσαν με HIV στην Ελλάδα λάμβανε θεραπεία το 2024). Τέλος, ο τρίτος στόχος, που αφορά στην επίτευξη ιικής καταστολής στα άτομα που λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή, έχει προσεγγιστεί σε σημαντικό βαθμό (94% των ατόμων που λάμβαναν αντιρετροϊκή αγωγή το 2024 είχε επιτύχει ιική καταστολή)», σημειώνει ο ΕΟΔΥ.

Δράσεις-Συνεργασίες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), συνεχίζοντας την υλοποίηση παρεμβάσεων στην Κοινότητα για την πρόληψη των μεταδοτικών νοσημάτων, έχει προγραμματίσει στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS, τις παρακάτω δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προληπτικού ελέγχου με τη μέθοδο της δοκιμασίας ταχείας ανίχνευσης (rapid test) για τον ιό HIV, τις Ηπατίτιδες B & C και άλλων Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ).

Συγκεκριμένα,

1. Αττική

* Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Πάτρα, 25/11/2025, Τρίτη, 12:00-17:00, παρουσία Κινητής Μονάδας ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (ΕΕΜΑΑ): εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΟΔΥ θα διενεργεί δωρεάν, ανώνυμο και εμπιστευτικό έλεγχο με τη μέθοδο της δοκιμασίας της ταχείας ανίχνευσης (rapid test) για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, σε όσους πολίτες το επιθυμούν, με ενημέρωση και συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση (pre information and post-counseling). Αθήνα: Πλατεία Κοραή, Θεσσαλονίκη: Πλατεία Αριστοτέλους, Πάτρα: Πλατεία Γεωργίου Α’.

* Μοσχάτο-Κέντρο Υγείας Μοσχάτου, 27/11/2025, Πέμπτη, 09:00-13:00, παρουσία εξειδικευμένου επιστημονικού κλιμακίου στο Κέντρο Υγείας: ενημέρωση, ευαισθητοποίηση της κοινότητας και προληπτικός έλεγχος του γενικού πληθυσμού για ΣΜΝ

* Αθήνα-Πλατεία Κοραή, 30/11/2025 & 01/12/2025, Κυριακή & Δευτέρα, 16:00-21:00, παρουσία Κινητής Μονάδας Εξέτασης του ΕΟΔΥ: ανιχνευτική εξέταση για τη HIV λοίμωξη και τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα, με συμβουλευτική πριν και μετά το τεστ.

* Πειραιάς, 01/12/2025, Δευτέρα, ώρα 09:00-14:00, στη συμβολή των οδών Καραΐσκου και Σωτήρος Διός (πίσω από Πλατεία Κοραή): ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού σχετικά με τον ιό του HIV και τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα με διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού και προφυλακτικών (stand & street work).

2. Θεσσαλονίκη:

* 01/12/2025, Δεύτερα, 09:00-15:00, Πλακόστρωτο Παραλίας Θεσσαλονίκης, στο ύψος του αγάλματος Κων. Καραμανλή, παρουσία Κινητής Μονάδας Εξέτασης του ΕΟΔΥ: ανιχνευτική εξέταση για τη HIV λοίμωξη και τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, με συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση.

* 02/12/2025, Τρίτη, 09:30-14:30, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παρουσία Κινητής Μονάδας Εξέτασης ΕΟΔΥ για τη HIV λοίμωξη και τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, με συμβουλευτική πριν και μετά το τεστ.

* 11/12/2025, Πέμπτη, 15:00-20:00, στο χώρο του Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών iasis Hypatia (επί της οδού Πέτρου Συνδίκα 24) Θεσσαλονίκης: εκπαιδευμένο προσωπικό του ΕΟΔΥ θα διενεργεί δωρεάν, ανώνυμο και εμπιστευτικό έλεγχο με τη μέθοδο της δοκιμασίας της ταχείας ανίχνευσης (rapid test) για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, σε όσους πολίτες το επιθυμούν, με ενημέρωση/συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση (pre information and post-counseling).

3. Λάρισα:

* 1 & 2/12/2025, Δευτέρα & Τρίτη, 10:00-15:00, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας: εντός του χώρου που θα διατεθεί από το Δήμο Λαρισαίων, στην κεντρική πλατεία της πόλης (επί των οδών Μ. Αλέξανδρου και Κούμα), εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΟΔΥ θα διενεργεί δωρεάν, ανώνυμο και εμπιστευτικό έλεγχο με τη μέθοδο της δοκιμασίας της ταχείας ανίχνευσης (rapid test) για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, σε όσους πολίτες το επιθυμούν, με ενημέρωση/συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση (pre information and post-counseling).

Όλες οι παραπάνω δράσεις πρόληψης θα συνοδεύονται από ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού με διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού και προφυλακτικών.

Ο ΕΟΔΥ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, υπενθυμίζει ότι ο HIV δεν έχει εξαλειφθεί. Η ενημέρωση, η έγκαιρη διάγνωση, η πρόσβαση στη θεραπεία και η καταπολέμηση του στίγματος αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες δημόσιας υγείας. Ο ΕΟΔΥ συνεχίζει να εργάζεται ώστε κάθε άτομο να έχει πρόσβαση σε ενημέρωση, πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία – χωρίς εμπόδια και χωρίς στίγμα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρόφιμα – ποτά
Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»

Οπωροκηπευτικά: Ο γρίφος από το «χωράφι στο…ράφι»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων

Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Υγεία
Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας
Σοβαρά κενά 22.11.25

Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας

Ραγδαία εξάπλωση της AI στην υγεία, αλλά μεγάλα κενά σε ρύθμιση, ασφάλεια και χρηματοδότηση δείχνει έκθεση του ΠΟΥ όπου αναλύονται 50 χώρες σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ECDC: Ασυνήθιστα υψηλή πρώιμη κυκλοφορία της γρίπης στην Ευρώπη – Απαιτείται εμβολιασμός χωρίς καθυστέρηση
Υγεία 21.11.25

«Εμβολιαστείτε χωρίς καθυστέρηση» - To ECDC προειδοποιεί για βαρύ κύμα γρίπης

Σύσταση για άμεσο εμβολιασμό απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων τονίζοντας ότι έχει αναδυθεί ένα νέο στέλεχος του ιού της γρίπης Α το οποίο είναι εφέτος το κυρίαρχο στην Ευρώπη.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Η δυσκολία απώλειας βάρους συχνά θεωρείται αδυναμία χαρακτήρα – τα GLP-1 δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η οπτική
«Food Noise» 20.11.25

Η δυσκολία απώλειας βάρους συχνά θεωρείται αδυναμία χαρακτήρα – τα GLP-1 δείχνουν πόσο λανθασμένη είναι αυτή η οπτική

Τα φάρμακα GLP-1 δεν «δυναμώνουν» τη θέληση· κάνουν τον πειρασμό λιγότερο επίμονο. Κι αυτό αλλάζει ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την παχυσαρκία, την ευθύνη και το τι σημαίνει πραγματικά να προσπαθείς

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: «Καμπανάκι» επιστημόνων για την αύξησή τους – Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν
Έρευνα 19.11.25

«Καμπανάκι» επιστημόνων για την κυριαρχία των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων - Οι χρόνιες ασθένειες που προκαλούν

Επιστημονικές δημοσιεύσεις αναφέρουν ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα υποβαθμίζουν την ποιότητα της διατροφής εκτοπίζοντας σταδιακά τα φρέσκα και ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα και γεύματα

Σύνταξη
Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς απευθύνει ο ΕΟΠΠΥ – Αύξηση της αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ
Για τους συμβεβλημένους 17.11.25

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης με προσωπικούς ιατρούς απευθύνει ο ΕΟΠΠΥ – Αύξηση της αμοιβής ζητά ο ΙΣΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά στη νέα σύμβαση των προσωπικών ιατρών του ΕΟΠΠΥ να υπάρξει αμοιβή για την κατ' οίκον επίσκεψη, καθώς και την υλοποίηση της δέσμευσης του υπουργού Υγείας για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής

Σύνταξη
Συνήγορος του Καταναλωτή: Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς
Συνήγορος του Καταναλωτή 17.11.25

Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς - Οι παγίδες

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επισημαίνει τις παράτυπες τακτικές ασφαλιστικών εταιρειών και υπογραμμίζει τη σημασία της διαμεσολάβησης από ανεξάρτητες αρχές

Σύνταξη
Skincare για 4χρονα – Το πρόβλημα με τα «δυστοπικά» προϊόντα περιποίησης που απευθύνονται σε παιδιά
Δερματολόγοι καταγγέλλουν 16.11.25

Skincare για 4χρονα – Το πρόβλημα με τα «δυστοπικά» προϊόντα περιποίησης που απευθύνονται σε παιδιά

Οι θεραπείες για νήπια και μεγαλύτερα παιδιά που προωθούνται από το μάρκετινγκ ή από διασημότητες περιγράφονται ως «γελοίες» και χωρίς οφέλη για το δέρμα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μακροζωία: Πέντε εντολές για την επιβράδυνση της γήρανσης – Τι προτείνουν οι ειδικοί
Υγεία 16.11.25

Οι 5 εντολές της μακροζωίας - Tι προτείνουν οι ειδικοί για την επιβράδυνση της γήρανσης

Οι καθημερινές επιλογές έχουν άμεσο αντίκτυπο στη βιολογική ηλικία του σώματος, τη συνολική υγεία και το προσδόκιμο ζωής. Τι λέει η επιστήμη για τις συνήθειες που προάγουν τη μακροζωία;

Σύνταξη
ΠΟΥ: Για πρώτη φορά οδηγίες διαχείρισης του διαβήτη στις εγκύους
Κατευθυντήριες οδηγίες 15.11.25

ΠΟΥ: Για πρώτη φορά οδηγίες διαχείρισης του διαβήτη στις εγκύους

27 συστάσεις για διαχείριση του διαβήτη τύπου Ι, ΙΙ ή κύησης στις εγκύους με συμβουλές για τους θεραπευτικούς στόχους και την συνολική αγωγή πέραν των φαρμάκων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday
Τέσσερις Κυριακές 23.11.25

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα – Στις 28 Νοεμβρίου η Black Friday

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα καταστήματα θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση μέσα στον Δεκέμβριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η αγορά εν όψει των εορτών.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: Άρσεναλ – Τότεναμ

LIVE: Άρσεναλ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Τότεναμ για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο Ερντογάν προανήγγειλε συνομιλία με τον Πούτιν – Αιχμές κατά Ισραήλ και Νετανιάχου
Στήριξη στους Παλαιστίνιους 23.11.25

Ο Ερντογάν προανήγγειλε συνομιλία με τον Πούτιν – Αιχμές κατά Ισραήλ και Νετανιάχου

Ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι στην επικείμενη συνομιλία θα θέσει εκ νέου το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας και της ανάγκης για διάλογο Μόσχας - Κιέβου.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 81-92: Συνέχισαν με το απόλυτο νικών και κορυφαίο τον Λι οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Μπάσκετ 23.11.25

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 81-92: Συνέχισαν με το απόλυτο νικών και κορυφαίο τον Λι οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Μια ακόμη νίκη στη Stoiximan GBL πέτυχε ο Ολυμπιακός, «περνώντας» από το «Παλατάκι» με το 92-81 επί του ΠΑΟΚ. Κορυφαίος για τους «ερυθρόλευκους» ο Σέιμπεν Λι με 24 πόντους.

Σύνταξη
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι θυμάται τα ερωτικά ειδύλλια που είχε πριν γνωρίσει την σύζυγό του, Καμίλα Άλβες
«Εργένης, με παιδιά» 23.11.25

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι θυμάται τα ερωτικά ειδύλλια που είχε πριν γνωρίσει την σύζυγό του, Καμίλα Άλβες

«Στη ζωή μου γνώρισα υπέροχες γυναίκες, με πολλές από τις οποίες είμαι ακόμα φίλος, αλλά τελικά όλες ήταν σταθμοί», ανέφερε ο Μάθιου ΜακΚόναχι για τις ερωτικές σχέσεις που είχε πριν την γνωριμία του με την Καμίλα Άλβες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρχισαν τα «σενάρια» για Κλοπ στην Λίβερπουλ – Τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν πρώτο φαβορί τον Γερμανό
On Field 23.11.25

Άρχισαν τα «σενάρια» για Κλοπ στην Λίβερπουλ – Τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν πρώτο φαβορί τον Γερμανό

Ο Άρνε Σλοτ βρίσκεται σε δύσκολη θέση και στην Αγγλία θεωρούν πως οι «κόκκινοι» σκέφτονται σοβαρά την επιστροφή του Κλοπ στο Άνφιλντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ένας από τους καλύτερους φίλους μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι καταπληκτικός
Fizz 23.11.25

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ένας από τους καλύτερους φίλους μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι καταπληκτικός

«Είναι σπουδαίος φίλος μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας από τους καλύτερους φίλους μου», είπε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Τα θερμά λόγια του Έλληνα τραγουδιστή για την πρέσβη των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ο Φωτιάς σφυρίζει ημιτελικό Μουντιάλ U17 Πορτογαλία-Βραζιλία
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Φωτιάς σφυρίζει ημιτελικό Μουντιάλ U17 Πορτογαλία-Βραζιλία

Ο Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας) σφυρίζει στο Μουντιάλ U17 και ο ορισμός του στον ημιτελικό αγώνα Πορτογαλία-Βραζιλία (24/11) είναι ο πέμπτος του στη διοργάνωση που ξεκίνησε στις 3/11, στο Κατάρ

Βάιος Μπαλάφας
ΣΥΡΙΖΑ: Θράσος Μητσοτάκη να πανηγυρίζει για τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους
Σκληρή κριτική 23.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Θράσος Μητσοτάκη να πανηγυρίζει για τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρεται και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι «η σημερινή σιωπή του κ. Μητσοτάκη δείχνει ότι και εδώ είναι ενορχηστρωτής της συγκάλυψης»

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ στόχευσε τον αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ με πλήγμα στη Βηρυτό
Στο Χαρέτ Χρέικ 23.11.25 Upd: 17:02

Λίβανος: Το Ισραήλ στόχευσε τον αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ με πλήγμα στη Βηρυτό

Κλιμακώνει το Ισραήλ τη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ. Δύο ρουκέτες έπληξαν πολυκατοικία στα προάστια της Βηρυτού με στόχο αξιωματούχο της οργάνωσης. Ένας νεκρός και 21 τραυματίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ηπειρο – «Το πρόβλημα παραμένει και θα επιδεινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα»
Ελλάδα 23.11.25

Κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ηπειρο – «Το πρόβλημα παραμένει και θα επιδεινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα»

«Η μεγάλη διάρκεια των φαινομένων ήταν ο παράγοντας που προκάλεσε το ντόμινο καταστροφών» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in.gr – «Χωρίς βοήθεια από τα συναρμόδια υπουργεία δεν μπορούν να αποκατασταθούν οι ζημιές» σημειώνει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δημογραφικό: Οι μεγάλες προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού – Ένας στους τρεις Έλληνες θα είναι άνω των 65 μέχρι το 2060
Δημογραφικό 23.11.25

Οι μεγάλες προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού - Σε λίγα χρόνια 1 στους 3 Έλληνες θα είναι άνω των 65 ετών

Ο ελληνικός αλλά και ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνάει με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό με το δημογραφικό πρόβλημα να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία συνταξιούχων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά στο in: «Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη»
Ελλάδα 23.11.25

Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά στο in: «Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη»

Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά αποκλειστικά από το νοσοκομείο στην Ιταλία στο in, εξηγώντας πως σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εξετάσεις τους, οι γονείς του δείχνουν μια μικρή βελτίωση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 23.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αχιλλέας Δελφός: Λίγος Αργυρός, κάπως Ιακωβίδης, περίπου Νικηφόρος; Ο πρώτος Έλληνας ΑΙ τραγουδιστής «βασανίζεται»
Πίστα και αλγόριθμος 23.11.25

Αχιλλέας Δελφός: Λίγος Αργυρός, κάπως Ιακωβίδης, περίπου Νικηφόρος; Ο πρώτος Έλληνας ΑΙ τραγουδιστής «βασανίζεται»

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «βάζει φωτιά» στο ελληνικό τραγούδι και ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής, κάνει το TikTok πίστα 

Σύνταξη
Ομαλά διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ – Μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες
Φωτογραφίες 23.11.25

Ομαλά διεξάγονται οι εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ – Μέχρι τις 7 το απόγευμα θα είναι ανοιχτές οι κάλπες

Σύμφωνα με την ΚΕΦΕ και την Γραμματεία Οργανωτικού της ΝΔ, η διαδικασία τόσο στα εκλογικά κέντρα όσο και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία εξελίσσεται ομαλά - Οι εκλογές διεξάγονται σε μια δύσκολη συγκυρία για το κυβερνών κόμμα

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο