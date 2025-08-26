Εγκρίθηκε και στην Ευρώπη η ένεση που προλαμβάνει τον HIV

Αντιικό φάρμακο που προλαμβάνει πλήρως τη λοίμωξη από HIV με δύο ενέσεις τον χρόνο έλαβε την Τρίτη την τελική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λίγες εβδομάδες μετά τη θετική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Το ενέσιμο σκεύασμα της αμερικανική Gilead Sciences, με την ονομασία λενακαπαβίρη, έχει χαρακτηριστεί «ορόσημο» από το UNAIDS, το πρόγραμμα του ΟΗΕ κατά του HIV/AIDS, χάρη στη δυναμική του να αναχαιτίσει μια παγκόσμια επιδημία που συνεχίζεται εδώ και 44 χρόνια.

H Κομισιόν ενέκρινε το φάρμακο ως «προεκθεσιακή προφύλαξη» για ενήλικες και εφήβους που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης. Προτού γίνει διαθέσιμο στην ΕΕ, η Gilead θα πρέπει να καθορίσει την τιμή και τους όρους αποζημώσεων από τα συστήματα υγείας.

Η τιιμή είναι σημαντικό ζήτημα για τη διάθεση του φαρμάκου. Στις ΗΠΑ, όπου η λενακαπαβίρη εγκρίθηκε τον Ιούνιο, το κόστος ανέρχεται σε περισσότερα από 28.000 δολάρια τον χρόνο και πολλά ασφαλιστικά ταμεία δεν καλύπτουν την ένεση, επικαλούμενα την υψηλή τιμή σε σχέση μετα διαθέσιμα χάπια πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται σε καθημερινή βάση.

Το ενέσιμο φάρμακο αναγνωρίστηκε το 2024 ως «επίτευγμα της χρονιάς» από το επιστημονικό περιοδικό Science. Οι κλινικές μελέτες που είχαν προηγηθεί έδειξαν ότι είναι σχεδόν 100% αποτελεσματική στην πρόληψη της λοίμωξης.

Η λενακαπαβίρη ανήκει στην κατηγορία των «αναστολέων καψιδίου», φαρμάκων που συνδέονται στο περίβλημα του HIV και μπλοκάρουν τον πολλαπλασιασμό του.

Είχε ήδη εγκριθεί σε ΗΠΑ και Ευρώπη για την αντιμετώπιση κρουσμάτων HIV που δεν αποκρίνονται ικανοποιητικά στη στάνταρτ αντι-ιική θεραπεία.

Για την ανάσχεση της παγκόσμιας επιδημίας, ο κρίσιμος παράγοντας θα είναι η διάθεση της θεραπείας σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπου καταγράφονται τα περισσότερα από τα περίπου 1,3 εκατομμύρια κρούσματα τον χρόνο.

Η Gilead έχει παραχωρήσει δωρεάν τα δικαιώματα παραγωγής γενόσημων σε έξι φαρμακοβιομηχανίες που θα αναλάβουν να το διαθέσουν σε 120 χώρες χαμηλού εισοδήματος. Μέχρι να φτάσουν τα γενόσημα, η εταιρεία θα διαθέτει το φάρμακο χωρίς κέρδος στις φτωχότερες χώρες.

Παρόλα αυτά, το UNAIDS επέκρινε την Gilead για την τιμολογιακή πολιτική της, παραπέμποντας σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The Lancet HIV και έδειχνε ότι το κόστος της λενακαπαβίρης θα μπορούσε να πέσει στα 25 δολάρια ανά έτος ανά ασθενή.