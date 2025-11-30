Ηλεία: Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό στη Γαστούνη – Στο νοσοκομείο δύο γυναίκες
Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση - Η ΕΛ.ΑΣ διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος
Νέο σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (30/11) στην Ηλεία, στον δρόμο από Γαστούνη προς Βαρθολομιό, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η οδηγός του ενός οχήματος να εγκλωβιστεί.
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η δεύτερη οδηγός
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα, σύμφωνα με το patrisnews.com.
Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ελαφρά τραύματα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η δεύτερη οδηγός προληπτικά.
Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ η ΕΛ.ΑΣ διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
