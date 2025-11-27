Τροχαίο στη λεωφόρο Θηβών – Σκούτερ συγκρούστηκε με περιπολικό
Οι αστυνομικοί έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος διακομίστηκε στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
- Στους δρόμους βγαίνουν την Κυριακή τα τρακτέρ – Πού θα στηθούν τα πρώτα μπλόκα αγροτών και κτηνοτρόφων
- «Ας μην ξεχνάμε τόσο γρήγορα το 2008», καλεί ο Βιλερουά ντε Γκαλό
- Σαλαμίνα: Σοκάρουν οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της 75χρονης – Τα στοιχεία που δείχνουν προμελέτη από την 46χρονη
- Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη, στη λεωφόρο Θηβών, όταν σκούτερ συγκρούστηκε με περιπολικό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος εκτινάχθηκε αρκετά μέτρα μακριά.
Αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στον ALPHA, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Άκουσα ένα δυνατό μπαμ, αντήχησε σε ολόκληρη τη Θηβών».
Ο μοτοσικλετιστής εκτινάχθηκε στον αέρα
Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που ο μοτοσικλετιστής σηκώθηκε στον αέρα πριν καταλήξει στο οδόστρωμα σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της σύγκρουσης.
Σύμφωνα με άλλο μάρτυρα: «Το περιπολικό βγήκε από το STOP. Ο νεαρός κινούταν κανονικά, του έκαναν κάποιο σήμα αλλά δεν σταμάτησε και έπεσε πολύ άσχημα».
Οι αστυνομικοί έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος διακομίστηκε στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ασθενοφόρο χρειάστηκε σχεδόν 40 λεπτά για να φτάσει στο σημείο.
- Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
- Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία
- Νίκη της Γκενκ με γκολ-ποίημα του Καρέτσα (2-1), σαρωτική η Λιόν (0-6) – 14ος ο ΠΑΟ, 17ος ο ΠΑΟΚ (pic)
- Νέος κίνδυνος κατολισθήσεων στα Τζουμέρκα – Σε κίνδυνο νεότερο μνημείο στα Άγναντα
- Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1: Διπλό πρόκρισης στη Φλωρεντία
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 28.11.2025]
- Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς 2-1: Η κλάση του Καλάμπρια έδωσε τη νίκη
- Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε 3-0: Καταιγιστικοί «ρεντς», νέα «τριάρα» και άλμα πρόκρισης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις