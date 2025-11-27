Τροχαίο στη λεωφόρο Θηβών – Σκούτερ συγκρούστηκε με περιπολικό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη, στη λεωφόρο Θηβών, όταν σκούτερ συγκρούστηκε με περιπολικό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος εκτινάχθηκε αρκετά μέτρα μακριά.

Αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στον ALPHA, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Άκουσα ένα δυνατό μπαμ, αντήχησε σε ολόκληρη τη Θηβών».

Ο μοτοσικλετιστής εκτινάχθηκε στον αέρα

Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που ο μοτοσικλετιστής σηκώθηκε στον αέρα πριν καταλήξει στο οδόστρωμα σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με άλλο μάρτυρα: «Το περιπολικό βγήκε από το STOP. Ο νεαρός κινούταν κανονικά, του έκαναν κάποιο σήμα αλλά δεν σταμάτησε και έπεσε πολύ άσχημα».

Οι αστυνομικοί έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος διακομίστηκε στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ασθενοφόρο χρειάστηκε σχεδόν 40 λεπτά για να φτάσει στο σημείο.