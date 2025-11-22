Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο Κρήτης – Άγιο είχε η οδηγός
Άγιο είχε η οδηγός που κατάφερε να βγει από το αναποδογυρισμένο όχημα μετά από τροχαίο στην Κρήτη.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (22/11) στο Ηράκλειο Κρήτης. Αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τούμπαρε στην περιοχή κοντά στην Λ.62 Μαρτύρων.
Σύμφωνα με το patris.gr, η οδηγός του αυτοκινήτου κατάφερε να βγει μόνη της από το αναποδογυρισμένο όχημα έχοντας τραυματιστεί ελαφρά.
Κάτοικοι της περιοχής έτρεξαν για να βοηθήσουν την οδηγό ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και άνδρες της τροχαίας.
