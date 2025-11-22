Τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Έβανς στο Ηράκλειο, όταν αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα, σταματώντας σε τζαμαρία καταστήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες, στο σημείο έφτασαν άνδρες της αστυνομίας ενώ υπήρξε μεγάλη αναστάτωση με πεζούς και καταστηματάρχες να σπεύδουν στο σημείο. Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες τονίζουν ότι ο οδηγός κινούνταν με ταχύτητα χάνοντας τον έλεγχο του οχήματος.

Από καθαρή τύχη, το συμβάν του Σαββάτου δεν είχε βαρύτερο απολογισμό. Παρά την αυξημένη κίνηση σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, η σύγκρουση κατέληξε μόνο σε υλικές ζημιές και κατεστραμμένα οχήματα, στοιχεία που αποτυπώνουν τη σφοδρότητά της.

Δείτε φωτογραφίες: