Τροχαίο στο Ηράκλειο: Αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα
Ξέφρενη πορεία αυτοκινήτου στο Ηράκλειο, που προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα
- Μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Χάρβαρντ: Παραβίαση βάσης δεδομένων με στοιχεία αποφοίτων και δωρητών
- «Τα τρανς άτομα αξίζουν να ζήσουν» – Μήνυμα ορατότητας και δικαιοσύνης με την Πορεία Μνήμης στην Αθήνα
- Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη
- Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά – Τον έπιασαν πριν μπει στο κέντρο διασκέδασης
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Έβανς στο Ηράκλειο, όταν αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα, σταματώντας σε τζαμαρία καταστήματος.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες, στο σημείο έφτασαν άνδρες της αστυνομίας ενώ υπήρξε μεγάλη αναστάτωση με πεζούς και καταστηματάρχες να σπεύδουν στο σημείο. Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες τονίζουν ότι ο οδηγός κινούνταν με ταχύτητα χάνοντας τον έλεγχο του οχήματος.
Από καθαρή τύχη, το συμβάν του Σαββάτου δεν είχε βαρύτερο απολογισμό. Παρά την αυξημένη κίνηση σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, η σύγκρουση κατέληξε μόνο σε υλικές ζημιές και κατεστραμμένα οχήματα, στοιχεία που αποτυπώνουν τη σφοδρότητά της.
Δείτε φωτογραφίες:
- Πάρτι με delivery και αλκοόλ στις φυλακές Αλικαρνασσού – Γιατί έγινε η μυστική μεταγωγή των 7 κρατουμένων
- Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σπίτι στον Άγιο Βασίλειο – Με εγκαύματα στο νοσοκομείο πατέρας και γιος
- Μεντιλίμπαρ: «Πρέπει να συγκεντρωνόμαστε περισσότερο στην εικόνα της ομάδας»
- Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες – Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας
- Τα Ρακοκάζανα της Κρήτης συνεχίζουν να ενώνουν γενιές – Μεράκι, μαντινάδες και αγάπη
- Τζολάκης: «Να κοιτάξουμε στα μάτια τη Ρεάλ – Έχουμε παίξει με περισσότερη πίεση»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις