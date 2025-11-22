Συγκλονιστική μαρτυρία για το τροχαίο στο Παγκράτι – «Το θύμα ήτανε κάτω από το αυτοκίνητο»

Σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο μετά το φονικό τροχαίο στο Παγκράτι και οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν σοκαρισμένοι από την καραμπόλα αλλά και τον αιφνίδιο θάνατο της 75χρονης γυναίκας που έχασε τόσο άδικα τη ζωή της στην άσφαλτο.

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, που γνώριζε την 75χρονη μητέρα αλλά και την 32χρονη ΑμεΑ κόρη της, μιλά στο in και περιγράφει τις σκηνές που ακολούθησαν από τη στιγμή που άκουσε το θόρυβο της πρόσκρουσης των αυτοκινήτων, μέχρι και τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι το θύμα, ήταν η 75χρονη γειτόνισσά της.

«Εγώ από το μπαλκόνι άκουσα μια βόμβα να πέφτει. Βγήκα να δω τι συμβαίνει! Την ώρα που πήγε να πάρει το παρκαρισμένο αυτοκίνητό του, έκανε ελιγμούς. Προσπάθησε να το βγάλει και χτύπησε το μπροστινό και το πίσω αυτοκίνητο. Αντί να βγει και να κάνει μία δήλωση, προσπάθησε να ξεφύγει. Είχε διαλυθεί το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και μια γυναίκα να βγαίνει έξω απ’ το αυτοκίνητο και να τραβάει τα μαλλιά της. Εμείς δεν ξέραμε ότι υπάρχει θύμα, αυτό είναι το πιο τραγικό. Και ξαφνικά ένας κύριος εδώ από τη γειτονιά, κατάλαβε ότι το θύμα ήτανε κάτω από το αυτοκίνητο» τονίζει η κάτοικος της περιοχής και αυτόπτης μάρτυρας στο in.

«Έχουμε όλοι σοκαριστεί με αυτή την κατάσταση. Βλέπω και την κόρη της κυρίας η οποία είναι ΑμεΑ και φώναζε: ‘η μαμά μου, η μαμά μου! Πού είναι η μαμά μου;’ Κορίτσι μου ηρέμησε, προσπαθούσαμε να την ηρεμήσουμε. Εμείς δεν ξέραμε όμως ότι υπάρχει θύμα και λέγαμε η μαμά της κάπου θα είναι, αλλά τελικά ήταν το θύμα, έχει πεθάνει ο σύζυγός της εδώ και τρία – τέσσερα χρόνια και δεν έχει κανέναν το κορίτσι» προσθέτει.

Σε βάρος του 84χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Η 32χρονη ΑμεΑ κόρη του θύματος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φιλοξενείται στο Αιγινήτειο καθώς όπως διαπιστώθηκε, δεν έχει κανέναν συγγενή εν ζωή.