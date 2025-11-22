Τροχαίο στο Παγκράτι: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στους δύο οδηγούς – Αφέθηκαν ελεύθεροι

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια ασκήθηκε στους δύο οδηγούς που εμπλέκονται στο φονικό τροχαίο με νεκρή μια γυναίκα στο Παγκράτι μετά την απολογία τους σήμερα, Σάββατο.

Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Τραγική φιγούρα η κόρη του θύματος

Την ίδια ώρα η 32χρονη κόρη του θύματος άτομο με αναπηρία που αντιμετωπίζει νοητικές δυσκολίες, μεταφέρθηκε προσωρινά στο «Αιγινήτειο» νοσοκομείο, μέχρι να αποφασιστεί πού θα μεταφερθεί.

Το κορίτσι είχε μόνο την μητέρα του, η οποία είχε αναλάβει εξολοκλήρου τη φροντίδα του καθώς ο πατέρας του κοριτσιού δεν βρίσκεται πια στη ζωή.



Πώς έγινε το τροχαίο

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το τροχαίο σημειώθηκε, όταν ο 84χρονος αρχικά προσπαθούσε να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητο του και κάποιοι του έκαναν παρατηρήσεις, οι οποίες τον ενόχλησαν.

Αντιδρώντας ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα επί της οδού Νεοπτολέμου και έφτασε στην συμβολή με την οδό Ιλιάδος, ένα σημείο που οι κάτοικοι της περιοχής χαρακτηρίζουν σημείο-καρμανιόλα.

Εκεί συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κατέβαινε από την Ιλιάδος, το οποίο είχε προτεραιότητα.

Μετά την σύγκρουση το όχημα του 84χρόνου συνέχισε την τρελή πορεία του, με συνέπεια να παρασύρει την 75χρόνη γυναίκα, η οποία ήταν μαζί με την 32χρονη κόρη της.

Ο 84χρόνος συνέχισε να οδηγεί με μεγάλη ταχύτητα με συνέπεια να συγκρουστεί με 3-4 παρκαρισμένα οχήματά, τα οποία υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

«Την ώρα που πήγε να πάρει το παρκαρισμένο αυτοκίνητό του, έκανε ελιγμούς. Προσπάθησε να το βγάλει και χτύπησε το μπροστινό και το πίσω αυτοκίνητο. Αντί να βγει και να κάνει μία δήλωση, προσπάθησε να ξεφύγει. Εγώ από το μπαλκόνι άκουσα μια βόμβα να πέφτει. Είχε διαλυθεί το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και μια γυναίκα να βγαίνει έξω απ’ το αυτοκίνητο και να τραβάει τα μαλλιά της», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Στο πέρασμά του παρασύρει μία 75χρονη γυναίκα που εκείνη την ώρα διέσχιζε το δρόμο μαζί με την 32χρονη ΑμεΑ κόρη της.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, σαν να μην καταλαβαίνει το κακό που έχει προξενήσει, συνεχίζει να κινείται με ταχύτητα και προσκρούει σε άλλα τέσσερα σταθμευμένα οχήματα. Στο σημείο επικρατεί πανικός.

«Εμείς δεν ξέραμε ότι υπάρχει θύμα, αυτό είναι το πιο τραγικό. Και ξαφνικά ένας κύριος εδώ από τη γειτονιά, κατάλαβε ότι το θύμα ήτανε κάτω από το αυτοκίνητο. Έχουμε όλοι σοκαριστεί με αυτή την κατάσταση», συμπλήρωσε η αυτόπτης μάρτυρας.

Η 75χρονη γυναίκα μεταφέρεται βαριά τραυματισμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της.

Η 32χρονη ΑμεΑ που είδε μπροστά στα μάτια της τη μητέρα της να ξεψυχά, έχει μεταφερθεί στο Αιγινήτειο, όπου φιλοξενείται προσωρινά, καθώς διαπιστώθηκε πως δεν έχει κανέναν άλλο συγγενή στον κόσμο.

«Βλέπω και την κόρη της κυρίας η οποία είναι ΑμεΑ και φώναζε: «η μαμά μου, η μαμά μου! Πού είναι η μαμά μου;» Κορίτσι μου ηρέμησε, προσπαθούσαμε να την ηρεμήσουμε. Εμείς δεν ξέραμε όμως ότι υπάρχει θύμα και λέγαμε η μαμά της κάπου θα είναι, αλλά τελικά ήταν το θύμα, έχει πεθάνει ο σύζυγός της εδώ και τρία – τέσσερα χρόνια και δεν έχει κανέναν το κορίτσι», είπε η αυτόπτης μάρτυρας.