Θανατηφόρο τροχαίο στο Παγκράτι – Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ

Τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής στην οδό Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία κατά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων παρασύρθηκε μια γυναίκα που περπατούσε κοντά στο σημείο με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά.

Η γυναίκα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Επί τόπου έχει σπεύσει κλιμάκιο της Τροχαίας για να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες η άτυχη γυναίκα είχε πάει στο σούπερ μάρκετ με την κόρη της όταν σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση των οχημάτων. Το ένα έπεσε πάνω της ενώ η κόρη της γλύτωσε από τύχη.