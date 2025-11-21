newspaper
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Θανατηφόρο τροχαίο στο Παγκράτι – Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ
Ελλάδα 21 Νοεμβρίου 2025 | 20:09

Θανατηφόρο τροχαίο στο Παγκράτι – Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ

Η γυναίκα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύνταξη
Τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής στην οδό Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία κατά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων παρασύρθηκε μια γυναίκα που περπατούσε κοντά στο σημείο με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά.

Η γυναίκα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Επί τόπου έχει σπεύσει κλιμάκιο της Τροχαίας για να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες η άτυχη γυναίκα είχε πάει στο σούπερ μάρκετ με την κόρη της όταν σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση των οχημάτων. Το ένα έπεσε πάνω της ενώ η κόρη της γλύτωσε από τύχη.

Παναγιώτης Ραφαήλ: «Σας ευχαριστώ όλους» – Το συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης για τα «δεύτερα γενέθλια» του
Ελλάδα 21.11.25

Οι γονείς του ευχαριστούν όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τους τότε, στηρίζοντας τον τεράστιο αγώνα ώστε ο Παναγιώτης Ραφαήλ να μεταβεί στο εξωτερικό και να λάβει την πρωτοποριακή θεραπεία.

Σύνταξη
Σαρώνει την Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία – Πάνω από 365 κλήσεις στην Πυροσβεστική, μπαράζ μηνυμάτων από το 112
Ελλάδα 21.11.25

Εικόνες βιβλικής καταστροφής από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές κυρίως της Ηπείρου

Σύνταξη
Τι λένε ειδικοί για το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο – «Διαχείριση επιστημονική και όχι τιμωρητική»
Λουτράκι 21.11.25

Ειδικοί και εκπαιδευτικοί έδωσαν την δική τους άποψη για το πώς θα ήταν καλύτερο να αντιμετωπιστεί το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο στο Λουτράκι

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμα – 350 κλήσεις έχουν «κόψει» οι κάμερες της Αττικής Οδού
Έτρεχε με 210 21.11.25

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταγράφηκε από κάμερες στην Αττική Οδό να τρέχει με 210 χιλιόμετρα - Είχε προθεσμία 7 ημερών να υποβάλει ένσταση χωρίς να το κάνει

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Πρώην στενός συνεργάτης του Λαβράνου τους έδωσε όλους για το σκάνδαλο – Πώς προκύπτει η εμπλοκή της κυβέρνησης
Ελλάδα 21.11.25

Ο Σταμάτης Τρίμπαλης διαχειριστής της εταιρείας Krikel συμφερόντων Λαβράνου αποκάλυψε ότι επί της ουσίας ήταν αχυράνθρωπος του επιχειρηματία. Τί είπε για τις υποκλοπές, μίλησε για «αδίστακτους ανθρώπους» και για το πόσο τους φοβάται ακόμα.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ρόδος: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με τους 14 πυροβολισμούς στο σπίτι 50χρονου επιχειρηματία
Ελλάδα 21.11.25

Τα ξημερώματα της Πέμπτης στις 05:10 άγνωστος πυροβόλησε δεκατέσσερις φορές προς το σπίτι του 50χρονου επιχειρηματία και άφησε στην είσοδο της μεζονέτας ένα μαύρο στεφάνι με σαφή σημειολογία απειλής.

Σύνταξη
Αποκλειστικό in: Αποκαλυπτική έρευνα για τη σκοτεινή πλευρά της εργασίας – Ρεκόρ θανάτων και τραυματιών στην Ελλάδα
Ελλάδα 21.11.25

Το in παρουσιάζει σε αποκλειστικότητα την έρευνα του Δρ. Ανδρέα Στοϊμενίδη που θα παρουσιαστεί σήμερα στην εκδήλωση της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς στο ΕυρωΚοινοβούλιο (The Left) την οποία διοργανώνει ο αντιπρόεδρος Κώστας Αρβανίτης, για την αξία της ζωής στην Εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων στις 18:00.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βορίζια: Ελεύθερος ο 58χρονος Φραγκιαδάκης – Του επιβλήθηκε ο όρος να μην επιστρέψει στο χωριό
Ελλάδα 21.11.25

Ο 58χρονος πατέρας των 4 συλληφθέντων της οικογένειας Φραγκιαδάκη και αδερφός της 56χρονης Ευαγγελίας που έχασε τη ζωή της στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια

Σύνταξη
Συνελήφθησαν δύο οδηγοί ταξί με πλαστές άδειες κυκλοφορίας – Ο ένας εντοπίστηκε να παραβιάζει κόκκινο φανάρι
Ελλάδα 21.11.25

Στους δύο οδηγού ταξί σχηματίστηκαν δικογραφίες για το αδίκημα της πλαστογραφίας και τους επιβλήθηκαν συνολικά διοικητικά πρόστιμα 9.750 ευρώ.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Κλειστή η εθνική οδός Κοζάνης – Λάρισας λόγω πτώσης βράχων
Ελλάδα 21.11.25

Κατολισθήσεις βράχων και πλημμυρικά φαινόμενα από την κακοκαιρία οδήγησαν σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στην εθνική οδό Κοζάνης – Λάρισας, στο τμήμα μεταξύ Λιβαδερού και Σαρανταπόρου.

Σύνταξη
Συνάντηση Πιερρακάκη – Γκίλφοϊλ για την οικονομική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ
Πολιτική 21.11.25

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης είχε συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για ζητήματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Η κυβέρνηση γνώριζε και συγκάλυπτε τα πάντα
Πολιτική 21.11.25

«Ο Πρωθυπουργός είναι για ακόμη μία φορά έκθετος» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στη δίκη των υποκλοπών. Τον κατηγορεί για επιχείρηση συγκάλυψης του μεγαλύτερου θεσμικού σκανδάλου της Μεταπολίτευσης. «Η Δημοκρατία δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο σκοτάδι».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή πόλη θα φιλοξενήσει μια φαντασμαγορική όπερα που θυμίζει νησί της Μεσογείου
Αμβούργο 21.11.25

Ο Δανός αρχιτέκτονας Bjarke Ingels, περιγράφει στο Designboom τα σχέδια για την νέα όπερα ως «ένα τοπίο ομόκεντρων βεραντών», που δημιουργεί το οπτικό εφέ κυμάτων στην επιφάνεια του νερού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναγιώτης Ραφαήλ: «Σας ευχαριστώ όλους» – Το συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης για τα «δεύτερα γενέθλια» του
Ελλάδα 21.11.25

Οι γονείς του ευχαριστούν όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τους τότε, στηρίζοντας τον τεράστιο αγώνα ώστε ο Παναγιώτης Ραφαήλ να μεταβεί στο εξωτερικό και να λάβει την πρωτοποριακή θεραπεία.

Σύνταξη
Ομοφοβικό παραλήρημα από Ερντογάν: Μέτρα κατά των «διεστραμμένων ΛΟΑΤΚΙ» για να αυξηθεί η γονιμότητα
Κόσμος 21.11.25

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε τη χαμηλή γονιμότητα «ισχυρό συναγερμό για το μέλλον μας» και σημείωσε ότι «κανείς που νοιάζεται για τη μοίρα αυτής της χώρας δεν μπορεί να μένει αδιάφορος».

Σύνταξη
Η Ιαπωνία επιστρέφει στην πυρηνική ενέργεια – Επανεκκινεί ο μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στον κόσμο
Ως λύση στο κόστος 21.11.25

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθμό στη Νιιγκάτα. Η χώρα αποφάσισε να επιστρέψει στην πυρηνική ενέργεια, μια δεκαετία μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα.

Σύνταξη
Σαρώνει την Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία – Πάνω από 365 κλήσεις στην Πυροσβεστική, μπαράζ μηνυμάτων από το 112
Ελλάδα 21.11.25

Εικόνες βιβλικής καταστροφής από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές κυρίως της Ηπείρου

Σύνταξη
Κατερίνα Βρανά: Είπα ότι είμαι ανάπηρη και μια γυναίκα θίχτηκε – έστω κι αν εκείνη δεν είναι
Buongiorno 21.11.25

«Μου έχει τύχει να θιχτεί μία κυρία όταν είπα ότι είμαι ανάπηρη και σημειωτέον η κυρία δεν είναι ανάπηρη», είπε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Βρανά σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Η διορία για υπογραφή του σχεδίου για την Ουκρανία λήγει την Πέμπτη
Ημέρα των Ευχαριστιών... 21.11.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ότι το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία θα πρέπει να υπογραφεί την Πέμπτη, αυξάνοντας την πίεση προς το Κίεβο. «Θέλουμε να σταματήσει η σφαγή» είπε.

Σύνταξη
Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 21.11.25

Η Τουρκία διατηρεί την ρητορική της για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, η Αθήνα εμμένει στη διεθνή νομιμότητα, ενώ αρμόδιες πηγές χαρακτηρίζουν την τουρκική αντίδραση αναμενόμενη

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα βρετανικά πανεπιστήμια ενισχύουν τον… κινεζικό στρατό
Χρυσές δουλειές 21.11.25

Πανεπιστήμια όπως της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ βρίσκονται ανάμεσα σε έναν μακρύ κατάλογο ιδρυμάτων που έχουν συνεργασίες με τα κορυφαία αμυντικά πανεπιστήμια της Κίνας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τι λένε ειδικοί για το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο – «Διαχείριση επιστημονική και όχι τιμωρητική»
Λουτράκι 21.11.25

Ειδικοί και εκπαιδευτικοί έδωσαν την δική τους άποψη για το πώς θα ήταν καλύτερο να αντιμετωπιστεί το περιστατικό θωπείας δασκάλας από 6χρονο στο Λουτράκι

Σύνταξη
Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμα – 350 κλήσεις έχουν «κόψει» οι κάμερες της Αττικής Οδού
Έτρεχε με 210 21.11.25

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταγράφηκε από κάμερες στην Αττική Οδό να τρέχει με 210 χιλιόμετρα - Είχε προθεσμία 7 ημερών να υποβάλει ένσταση χωρίς να το κάνει

Σύνταξη
Ιταλία: Καταγγελία κατά του Σέρβου προέδρου Βούτσιτς για εμπλοκή σε «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» στο Σεράγεβο
«Σαφάρι του Σεράγεβο» 21.11.25

Ο Βούτσιτς καταγγέλλεται από ερευνητή δημοσιογράφο ότι κατά την πολιορκία του Σεράγεβο, στα χρόνια του πολέμου, υπήρξε ελεύθερος σκοπευτής. Αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες ο Σέρβος πρόεδρος

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
