Ρέθυμνο: Τροχαίο με απεγκλωβισμό – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθερό σημείο.
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Ρέθυμνο στην περιοχή Παλέ όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθερό σημείο.
Σύμφωνα με το patris.gr, ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα και χρειάστηκε η επέμβαση των ανδρών της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.
Δύο οχήματα με 5 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, απεγκλώβισαν τον τραυματισμένο οδηγό και τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ.
Τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΙΧΕ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην περιοχή Παλέ Ρεθύμνου Κρήτης. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 16, 2025
