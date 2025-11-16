Ρέθυμνο: Τροχαίο με απεγκλωβισμό – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο Ρέθυμνο στην περιοχή Παλέ όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθερό σημείο.

Σύμφωνα με το patris.gr, ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα και χρειάστηκε η επέμβαση των ανδρών της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Δύο οχήματα με 5 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, απεγκλώβισαν τον τραυματισμένο οδηγό και τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ.