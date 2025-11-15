Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Παιανία, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο οχήματα. Κατά ην επιχείρηση απεγκλωβισμού, οι πυροσβέστες ανέσυραν από το ένα όχημα δύο ηλικιωμένους – έναν άνδρα και μία γυναίκα – χωρίς τις αισθήσεις τους.

Τους δύο ηλκιωμένους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο νοσοκομείο, όπως διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκροί.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση της Λεωφόρου Λαυρίου με την οδό Κολοκοτρώνη, στην Παιανία Αττικής.