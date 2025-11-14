Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 53χρονο στο Ηράκλειο – Έχασε τον έλεγχο του ΙΧ και έπεσε σε τοιχίο
Την προανάκριση για τα αιτία πρόκλησης του δυστυχήματος, διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.
Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός 53χρονου άνδρα, του οποίου το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε τοιχίο.
Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα, σε περιοχή των Κάτω Καστελιανών του Δήμου Μινώα Πεδιάδος.
Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
