Λεωφορείο έπεσε στις μπάρες στην εθνική οδό - Έξι τραυματίες

Τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο έγινε το πρωί του Σαββάτου στο 99ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος της Υλίκης.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το τροχαίο έγινε στις 5:30 το πρωί, με το τουριστικό λεωφορείο να εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα. Ο οδηγός από άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο και το λεωφορείο προσέκρουσε στις μπάρες. Μετά από ανεξέλεγκτη πορεία αρκετών μέτρων, ακινητοποιήθηκε πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα.

Πέντε επιβάτες και ο οδηγός του λεωφορείου διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Θήβας. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.

Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο