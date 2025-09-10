Σύγκρουση λεωφορείου με τραμ στον Πειραιά – Αναφορές για ελαφρά τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο να συγκρούεται με συρμό του τραμ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η σύγκρουση έγινε στην οδό Μικράς Ασίας λίγο πριν την έξοδο προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη, στο ύψος του σταδίου Καραϊσκάκη.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, υπάρχουν ελαφρά τραυματίες από την σύγκρουση των δύο μέσων μεταφοράς.

Τράκαραν στην κοινή στάση

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το τραμ έπεσε πίσω από το λεωφορείο στην κοινή στάση που μοιράζονται στην Εστία Ναυτικών, ενώ υπάρχουν κάποιες αναφορές που μιλούν για αδιαθεσία του οδηγού του τραμ.

Ο οδηγός του λεωφορείου είναι ελαφρά τραυματίας όπως ελαφρά τραυματίες είναι και 5-6 επιβάτες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Όπως είπε στο in ο Αποστόλης Δάμκαλης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΕΚΑΒ «οι τραυματίες είναι προς ώρας 15. Είναι όλοι σε καλή κατάσταση. Στο σημείο επιχειρούν 6 ασθενοφόρα».

Ανακοίνωση της ΟΣΥ ΑΕ

Η ΟΣΥ ΑΕ σχετικά με το συμβάν επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά κατά το οποίο τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβίβαζε επιβάτες σε στάση, ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

«Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Θα επανέλθουμε με νεώτερη ενημέρωση» προσθέτει η ανακοίνωση.

Αυξημένη κίνηση στην περιοχή

Μετά το τροχαίο και λόγω της κινητοποίησης από ΕΛ.ΑΣ και ΕΚΑΒ έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή.

Όπως φαίνεται και στον χάρτη, η Μικράς Ασίας από την Γρηγορίου Λαμπράκη, καθώς και η Λεωφόρος Ποσειδώνος μέχρι την έξοδο του Κηφισού βρίσκονται στο «κόκκινο».