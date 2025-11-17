Κρήτη: Σοκαριστικές εικόνες από το θανατηφόρο τροχαίο – Πώς συνέβη η τραγωδία
Συγκλονίζουν οι φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου δυστυχήματος στο Αστρίτσι Ηρακλείου όπου έχασε την ζωή του ένας 52χρονος και τραυματίστηκαν δύο ακόμα άτομα.
- Σοκαριστικές εικόνες από το θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη - Πώς συνέβη η τραγωδία
- Θεσσαλονίκη: Στάχτη έγινε το διαμέρισμα στην Πυλαία – Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία ηλικιωμένη
- Τραγικός επίλογος στην εξαφάνιση του 72χρονου Αυστριακού - Βρέθηκε νεκρός
- Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς - Οι παγίδες
Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (17/11) στο Ηράκλειο Κρήτης, στην επαρχιακή οδό Πεζά–Αρκαλοχώρι, στο ύψος του Αστριτσίου, με έναν άνθρωπο να ανασύρεται δυστυχώς νεκρός από τα συντρίμμια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 6 σήμερα το πρωί.
O 52χρονος οδηγός, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, κινούνταν στο ρεύμα προς Αρκαλοχώρι όταν – για άγνωστο ακόμα λόγο – έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όπου και συγκρούστηκε με το ΙΧ που οδηγούσε ένας 53χρονος.
Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ένα τρίτο όχημα, που οδηγούσε ένας 24χρονος ενεπλάκη στο τροχαίο.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τους διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν τις αρχές. Μάλιστα, κλήθηκε η πυροσβεστική καθώς ο 52χρονος είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια. Οι πυροσβέστες αφού τον απεγκλώβισαν τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν, μάταια, να τον επαναφέρουν στη ζωή. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η σορός του 52χρονου καθώς και οδηγοί των άλλων οχημάτων οι οποίοι και είχαν τραυματιστεί.
Ο 23χρονος έφερε ελαφρύτερα τραύματα και αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.
Ο 53χρονος φέρει σοβαρότερα τραύματα στο στέρνο και την σπονδυλική στήλη ωστόσο η κατάσταση της υγείας δεν εμπνέει ανησυχία.
